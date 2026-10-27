సికింద్రాబాద్ నుంచి గోవాకు కేవలం రూ.230తో వెళ్లొచ్చు.. ఈ ట్రైన్ వివరాలు తెలుసా?
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సికింద్రాబాద్ నుంచి గోవాకు నేరుగా ప్రయాణం
సికింద్రాబాద్ నుంచి గోవాకు 17039 నంబర్ గల సికింద్రాబాద్–వాస్కో డ గామా ఎక్స్ప్రెస్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ రైలులో జనరల్ టికెట్ ధర కేవలం రూ.230గా ఉండటం విశేషం. ప్రయాణికులు సికింద్రాబాద్లో ఉదయం 10.05 గంటలకు రైలు ఎక్కితే, మరుసటి రోజు ఉదయం 5.55 గంటలకు వాస్కో డ గామా చేరుకోవచ్చు. అంటే సుమారు 19 గంటల 50 నిమిషాల్లో గోవా ప్రయాణం పూర్తవుతుంది. రాత్రిపూట రైలులో ప్రయాణిస్తూ మరుసటి రోజు ఉదయానికే గోవా చేరుకోవాలనుకునే వారికి ఈ సర్వీస్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
జనరల్ టికెట్ ధర కేవలం రూ.230
గోవా ట్రిప్ను తక్కువ బడ్జెట్లో ప్లాన్ చేసుకునేవారికి ఈ రైలులోని ఛార్జీలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం వివిధ తరగతుల టికెట్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. జనరల్ టికెట్: రూ.230 కాగా స్లీపర్ క్లాస్: రూ.465, థర్డ్ ఏసీ (3AC): రూ.1,225, సెకండ్ ఏసీ (2AC): రూ.1,735గా నిర్ణయించారు. జనరల్ టికెట్తో ప్రయాణిస్తే ఖర్చు మరింత తగ్గుతుంది. సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కోరుకునేవారు తమ బడ్జెట్ను బట్టి స్లీపర్ లేదా ఏసీ తరగతులను ఎంచుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఛార్జీలు మారే అవకాశం ఉన్నందున టికెట్ బుక్ చేసుకునే ముందు ప్రస్తుత ధరను అధికారిక రైల్వే బుకింగ్ వ్యవస్థలో తనిఖీ చేయడం మంచిది.
వారంలో రెండు రోజులు మాత్రమే సర్వీస్
ఈ రైలు వారంలో ప్రతిరోజూ అందుబాటులో ఉండదు. బుధవారం, శుక్రవారం మాత్రమే నడుస్తుంది. కాబట్టి గోవా ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకునేవారు ప్రయాణ తేదీకి అనుగుణంగా ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా సెలవులు, వారాంతాల్లో గోవా వెళ్లేవారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల సీట్ల లభ్యతను ముందుగానే తనిఖీ చేసుకోవాలి.
తెలంగాణ నుంచి కర్ణాటక మీదుగా గోవాకు ప్రయాణం
ఈ రైలు ప్రయాణంలో పలు ప్రధాన స్టేషన్లు వస్తాయి. కాచిగూడ, మహబూబ్నగర్, కర్నూలు సిటీ, డోన్ జంక్షన్, గుంతకల్లు, బళ్లారి, హోసపేటె, గదగ్, హుబ్బళ్లి, ధార్వాడ్, లోండా మీదుగా గోవా వైపు ప్రయాణిస్తుంది. ఘాట్ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రకృతి దృశ్యాలు కూడా ఈ రైలు ప్రయాణంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. చివరగా వాస్కో డ గామా స్టేషన్కు చేరుకుంటుంది.
తక్కువ బడ్జెట్లో గోవా ట్రిప్కు ఉపయోగకరమైన ఎంపిక
గోవా వెళ్లడానికి విమాన, రోడ్డు ప్రయాణం కంటే తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలనుకునేవారికి ఈ రైలు ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, ఫ్రెండ్స్, కుటుంబ సభ్యులతో బడ్జెట్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకునేవారు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా టికెట్ తరగతిని ఎంచుకోవచ్చు. అయితే ప్రయాణ ఛార్జీలతో పాటు గోవాలో వసతి, స్థానిక రవాణా, ఆహారం వంటి ఖర్చులను కూడా బడ్జెట్లో చేర్చుకోవాలి.
మొత్తంగా, సికింద్రాబాద్ నుంచి గోవాకు తక్కువ ఖర్చుతో వెళ్లాలనుకునేవారికి 17039 నంబర్ గల రైలు ఒక ఉపయోగకరమైన ప్రయాణ ఎంపిక. జనరల్ టికెట్ రూ.230 నుంచి ప్రారంభమవుతుండడం, రైత్రంతా ప్రయాణం ఉండడం ఈ రైలులో లభించే ప్రయోజనాలుగా చెప్పొచ్చు.