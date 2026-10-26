బైక్ ఫుట్రెస్ట్ కింద చిన్న ఇనుప కడ్డీలు ఎందుకు ఉంటాయి? వాటి ఉపయోగం ఏంటంటే
Bike: మీరు బైక్ నడుపుతున్నప్పుడు ఫుట్రెస్ట్ (పాదాలు పెట్టుకునే చోటు) కింద చిన్న ఇనుప కడ్డీలను ఎప్పుడైనా గమనించారా? ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ బైకులు, కొన్ని ఇతర మోటార్సైకిళ్లలో ఇవి కనిపిస్తాయి. ఇంతకీ వీటి ఉపయోగం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బైక్ ఫుట్రెస్ట్ కింద ఉండే చిన్న కడ్డీలు ఏంటి.?
మోటార్సైకిళ్ల ఫుట్రెస్ట్ల బయటి అంచు కింద అమర్చిన చిన్న లోహపు కడ్డీలను 'పెగ్ ఫీలర్స్' (Peg Feelers) లేదా 'పెగ్ స్లైడర్స్' అని పిలుస్తారు. ఇవి సాధారణంగా ఫుట్రెస్ట్కు కిందివైపు అమర్చి ఉంటాయి. కొన్ని బైకుల్లో ఇవి పొడవుగా కనిపిస్తే, మరికొన్ని బైకుల్లో చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. బైక్ను మలుపు తిప్పేటప్పుడు రైడర్ తన శరీరంతో పాటు బైక్ను కూడా ఒకవైపునకు వంచుతాడు. ఇలా వంచినప్పుడు బైక్ ఫుట్రెస్ట్ భూమికి దగ్గరవుతుంది. ఒక నిర్దిష్ట కోణంలో బైక్ను వంచినప్పుడు ముందుగా ఈ చిన్న కడ్డీ నేలను తాకుతుంది. తద్వారా బైక్ను మరింత వంచితే ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని రైడర్కు సంకేతం అందుతుంది. అయితే అన్ని బైకుల్లోనూ ఇవి ఉండవు. బైక్ డిజైన్, ఫుట్రెస్ట్ ఎత్తు, ఇతర భాగాల అమరికను బట్టి వీటిని ఏర్పాటు చేస్తారు.
మలుపుల్లో బైక్ను వంచినప్పుడు ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి?
సాధారణంగా బైక్ను నేరుగా నడిపేటప్పుడు ఫుట్రెస్ట్ కింద ఉండే ఈ కడ్డీలు నేలకు తగలవు. కానీ మలుపుల్లో బైక్ను ఒకవైపునకు వంచినప్పుడు పరిస్థితి మారుతుంది. బైక్ ఎంత ఎక్కువగా వంగితే, దాని ఫుట్రెస్ట్ అంచు నేలకు అంత దగ్గరవుతుంది. ఒక దశలో ఫుట్రెస్ట్ కింద ఉన్న పెగ్ ఫీలర్ నేలను తాకుతుంది. అప్పుడు నేలను తాకిన శబ్దం లేదా స్వల్పంగా కలిగే ప్రకంపనల ద్వారా రైడర్కు సంకేతం అందుతుంది. అంటే బైక్ను ఇప్పటికే గణనీయంగా వంచామని, ఇంకా ఎక్కువగా వంచితే బైక్లోని ఇతర భాగాలు కూడా నేలను తాకే అవకాశం ఉందని అర్థం. అయితే పెగ్ ఫీలర్ నేలను తాకిందని బైక్ వెంటనే పడిపోతుందని కాదు. అది కేవలం ఒక హెచ్చరిక మాత్రమే. రహదారి పరిస్థితులు, బైక్ వేగం, టైర్ల పట్టు, బైక్ డిజైన్ వంటి అంశాలను బట్టి ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం మారుతుంది.
బైక్కు ఈ చిన్న కడ్డీలు ఎందుకు అవసరం?
బైక్ను మలుపుల్లో నడిపేటప్పుడు దానిని ఎంతవరకు వంచవచ్చో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ప్రతి బైక్కు ఒక నిర్దిష్టమైన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, అంటే బైక్ కింది భాగాలకు భూమికి మధ్య ఉండే దూరం ఉంటుంది. బైక్ను ఎక్కువగా వంచినప్పుడు ఫుట్రెస్ట్తో పాటు దాని కింది భాగంలోని ఇతర లోహపు భాగాలు కూడా రోడ్డుకు తగిలే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా బైక్ ఫ్రేమ్ లేదా ఎగ్జాస్ట్ పైప్ వంటి గట్టి భాగాలు నేలను బలంగా తాకితే సమస్య ఏర్పడవచ్చు. ఉదాహరణకు, బైక్లోని గట్టి భాగం రోడ్డుకు బలంగా తగిలి రోడ్డుపై రాపిడికి గురైతే, అది బైక్ కదలికకు అడ్డంకిగా మారవచ్చు. కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఈ ఒత్తిడి వల్ల వెనుక చక్రంపై ఉండాల్సిన భారం తగ్గి, టైరు రోడ్డుపై పట్టును కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. దీంతో బైక్ అదుపు తప్పవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితి రాకముందే పెగ్ ఫీలర్ నేలను తాకి హెచ్చరిక ఇస్తుంది. అందుకే దీనిని బైక్లోని ఒక చిన్న భద్రతా సూచికగా చెప్పవచ్చు.
అన్ని బైకుల్లో పెగ్ ఫీలర్స్ ఒకేలా ఎందుకు ఉండవు?
అన్ని మోటార్సైకిళ్ల డిజైన్ ఒకేలా ఉండదు. అందువల్ల పెగ్ ఫీలర్స్ పరిమాణం, పొడవు, అమరిక కూడా బైక్ను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. స్పోర్ట్స్ బైకుల్లో ఫుట్రెస్ట్లు కొంత ఎత్తులో అమర్చి ఉంటాయి. దీనివల్ల బైక్ను మలుపుల్లో ఎక్కువగా వంచినప్పటికీ ఫుట్రెస్ట్ వెంటనే నేలకు తగలదు. ఇలాంటి బైకుల్లో పెగ్ ఫీలర్స్ కొంచెం పొడవుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, ఫుట్రెస్ట్లు నేలకు దగ్గరగా ఉండే కొన్ని బైకుల్లో చిన్న పెగ్ ఫీలర్స్ను ఉపయోగిస్తారు. మరికొన్ని మోటార్సైకిళ్లలో ఫుట్రెస్ట్ నేలను తాకేలోపే ఇతర భాగాలు రోడ్డుకు తగిలే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి బైకుల్లో పెగ్ ఫీలర్స్ ఉండకపోవచ్చు. అందువల్ల పెగ్ ఫీలర్ పొడవును చూసి ఒక బైక్ను మరో బైక్తో నేరుగా పోల్చకూడదు. బైక్ నిర్మాణం, ఫుట్రెస్ట్ స్థానం, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వంటి అంశాల ఆధారంగా వాటి రూపకల్పన ఉంటుంది.
పెగ్ ఫీలర్ నేలకు తగిలితే ఏం చేయాలి?
బైక్ను మలుపు తిప్పుతున్నప్పుడు పెగ్ ఫీలర్ నేలకు తగిలితే దాన్ని ఒక హెచ్చరికగా తీసుకోవాలి. బైక్ను మరింతగా వంచడం ద్వారా మలుపును పూర్తి చేయాలని ప్రయత్నించకూడదు. ముఖ్యంగా సాధారణ రహదారులపై వేగంగా బైక్ నడుపుతూ ఇలా చేయడం ప్రమాదకరం. పెగ్ ఫీలర్ నేలను తాకినప్పుడు ఒక్కసారిగా బ్రేకులు వేయడం, యాక్సిలరేటర్ను ఆకస్మికంగా వదిలేయడం లేదా బైక్ను వేగంగా నిటారుగా తీసుకురావడం కూడా ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు. రహదారి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బైక్పై నియంత్రణను నిలుపుకుంటూ, అవసరమైనప్పుడు వేగాన్ని క్రమంగా తగ్గించాలి.