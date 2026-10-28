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- Telangana Ration: సర్కార్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. రేషన్ షాపుల్లో ఇకపై బియ్యతో పాటు 6 సరుకులు
Telangana Ration: సర్కార్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. రేషన్ షాపుల్లో ఇకపై బియ్యతో పాటు 6 సరుకులు
Telangana Ration: పెరుగుతున్న ధరలు, కరవు భయాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రేషన్పై సన్నబియ్యంతో పాటు కందిపప్పు, గోధుమపిండి, పామాయిల్ వంటి 6 రకాల నిత్యావసరాలు అందించేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది.
గుడ్ న్యూస్.. రేషన్ బియ్యంతో పాటు 6 రకాల నిత్యావసరాలు
ప్రస్తుత కాలంలో బహిరంగ మార్కెట్లో విపరీతంగా పెరుగుతున్న ధరలు సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల నడ్డి విరుస్తున్నాయి. ఎల్ నినోప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు, కరవు ముప్పు పొంచిఉందన్న ఆందోళనల నడుమ.. పేద ప్రజలను ఆదుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయానికి సిద్ధమైంది.
ఇప్పటికే రేషన్ షాపుల ద్వారా పంపిణీ చేస్తున్న సన్నబియ్యంతో పాటు, మరో ఆరు రకాల నిత్యావసర సరుకులను కూడా అందించేలా తీవ్ర కసరత్తు చేస్తోంది. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే రాబోయే పండగకు ఈ సరికొత్త పథకం అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పెరుగుతున్న ధరల నుంచి భారీ ఊరట
మార్కెట్లో రోజురోజుకు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సన్నబియ్యం ధర కిలో వంద రూపాయలకు చేరడం, 25 కేజీల బస్తా ఏకంగా మూడు వేల రూపాయల వరకు పలుకుతుండటంతో పేద కుటుంబాలు బతుకు బండి లాగడం కష్టంగా మారింది.
ఈ కష్టకాలంలో సామాన్యులకు ఆర్థిక భారం తగ్గించాలనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ హయాంలో రేషన్ దుకాణాల ద్వారా అనేక రకాల సరుకులు అందించేవారు. అదే రీతిలో ఇప్పుడు కూడా ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి, ప్రజలకు భోజన భద్రతతో పాటు ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలని సర్కారు భావిస్తోంది.
ఆరు రకాల నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీకి ప్రణాళిక
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ కింద ప్రతి లబ్ధిదారుడికి నెలకు ఆరు కిలోల చొప్పున సన్నబియ్యం ఇస్తున్నారు. అయితే దీనికి అదనంగా మరో ఆరు ముఖ్యమైన కిరాణా సరుకులను చేర్చాలని ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. ఇందులో ప్రధానంగా కందిపప్పు, గోధుమపిండి, పామాయిల్, పంచదార, చింతపండు, అలాగే కారంపొడి వంటి సరుకులు ఉండనున్నాయి.
పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న విధానాన్ని కూడా పరిశీలిస్తూ, ఇక్కడ కూడా పకడ్బందీగా ఈ కిట్లను అందించేందుకు అధికారులు చర్చిస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఒకే చోట తక్కువ ధరకు దొరికితే కుటుంబ ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సమీక్ష.. బడ్జెట్ అంచనాలు
ఈ ప్రతిపాదనపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి త్వరగా రిపోర్టు ఇవ్వాలని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. లబ్ధిదారుల అవసరాలు ఏమిటి? సరుకుల సేకరణకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేయాలి? ఎంత పరిమాణంలో పంపిణీ చేయాలి? ఎంతకాలం పాటు కొనసాగించాలి? తదితర అంశాలపై అధికారులు మథనం చేస్తున్నారు.
ఈ పథకం వల్ల ప్రభుత్వ బడ్జెట్పై పడే భారం ఎంత అనే కోణంలోనూ ఆర్థిక శాఖ లెక్కలు వేస్తోంది. లాజిస్టిక్స్, ఆర్థికపరమైన అంశాలు ఒక కొలిక్కి వస్తే కేబినెట్ దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
భారీ బఫర్ స్టాక్.. క్షేత్రస్థాయి ఏర్పాట్లు
రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 1.06 కోట్ల ఆహార భద్రత కార్డులు ఉండగా, దాదాపు 3.42 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. వీరికి ప్రతినెలా 2.18 లక్షల టన్నుల బియ్యం అవసరం అవుతోంది. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఆహార కొరత తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు చేపడుతోంది.
ఏకంగా 14 నెలలకు సరిపడా ఆహార ధాన్యాల బఫర్ స్టాక్ను సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం గోదాముల్లో తొమ్మిది లక్షలకు పైగా టన్నుల బియ్యం నిల్వ ఉండగా, కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ ద్వారా మరికొంత సమకూరనుంది. ఈ నిల్వలు 2027 సెప్టెంబర్ వరకు సరిపోతాయని అధికారులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కరవు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే ముందస్తు వ్యూహం
వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు, యాసంగి సాగు పరిస్థితులను ప్రభుత్వం నిశితంగా గమనిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో కరవు ఛాయలు కమ్ముకుంటే ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ముందస్తు ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నారు.
మరో రెండు నెలల పరిస్థితులను అంచనా వేసి, సంక్రాంతి నాటికి పేదల ఇళ్లలో నిత్యావసరాల వెలుగులు నింపేలా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం ద్వారా లక్షలాది కుటుంబాలకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
కరవు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే ముందస్తు వ్యూహం
వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు, యాసంగి సాగు పరిస్థితులను ప్రభుత్వం నిశితంగా గమనిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో కరవు ఛాయలు కమ్ముకుంటే ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ముందస్తు ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నారు.
మరో రెండు నెలల పరిస్థితులను అంచనా వేసి, సంక్రాంతి నాటికి పేదల ఇళ్లలో నిత్యావసరాల వెలుగులు నింపేలా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం ద్వారా లక్షలాది కుటుంబాలకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరనుంది.