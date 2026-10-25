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- అమెరికాలో కరెంట్ పోల్స్ని చెక్కతో తయారు చేస్తారని తెలుసా.? ఏళ్ల పాటు పాడవ్వకుండా ఎలా ఉంటాయి
అమెరికాలో కరెంట్ పోల్స్ని చెక్కతో తయారు చేస్తారని తెలుసా.? ఏళ్ల పాటు పాడవ్వకుండా ఎలా ఉంటాయి
USA: విద్యుత్, టెలిఫోన్, సమాచార వ్యవస్థల్లో చెక్క స్తంభాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఆధునిక సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటికీ అమెరికా, కెనడా వంటి దేశాల్లో వీటి వినియోగం కొనసాగుతోంది. వర్షం, ఎండకు తట్టుకొని ఈ పోల్స్ ఎలా మన్నికతో ఉంటాయంటే?
టెలిగ్రాఫ్తో ప్రారంభమైన చెక్క స్తంభాల చరిత్ర
1844లో టెలిగ్రాఫ్ వ్యవస్థ అభివృద్ధి సమయంలో చెక్క స్తంభాల వినియోగం ప్రారంభమైంది. అమెరికాలో శామ్యూల్ మోర్స్ బాల్టిమోర్ నుంచి వాషింగ్టన్ డీసీ వరకు సుమారు 40 మైళ్ల టెలిగ్రాఫ్ లైన్ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. మొదట వైర్లను భూమి లోపల వేయగా, ఆ ప్రయత్నం విఫలమైంది. దీంతో వైర్లను చెక్క స్తంభాలపై ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థల్లోనూ వీటి వినియోగం పెరిగింది. 1908లో కలప స్తంభాలకు సంబంధించిన ప్రమాణాలను రూపొందించగా, ఆ తర్వాత అమెరికా, కెనడాల్లో వాటి పరిమాణాలు, నాణ్యత, తయారీకి ప్రత్యేక నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి.
అడవుల్లో చెట్ల ఎంపిక.. తయారీ ప్రక్రియ
చెక్క విద్యుత్ స్తంభాల తయారీకి ప్రధానంగా డగ్లస్ ఫిర్, వెస్ట్రన్ రెడ్ సీడార్, సదరన్ పైన్ చెట్లను ఉపయోగిస్తారు. చెట్ల పొడవు, నిటారుతనం, కలప బలాన్ని పరిశీలించి ఎంపిక చేస్తారు. సాధారణంగా అడవిలోని చెట్లలో కేవలం 5 నుంచి 7 శాతం మాత్రమే స్తంభాల తయారీకి అనువుగా ఉంటాయి. ఎంపిక చేసిన చెట్లను తయారీ కేంద్రాలకు తరలించి, బెరడును తొలగిస్తారు. అనంతరం స్తంభానికి తగిన ఆకృతిని ఇస్తారు. కలపలో పగుళ్లు, కుళ్లు, ముడులు ఉన్నాయా అని పరిశీలించి నాణ్యత ఆధారంగా తరగతిని కేటాయిస్తారు. తర్వాత రసాయనాలు కలప లోపలికి చేరేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసి, గుర్తింపు వివరాలను ముద్రిస్తారు.
స్తంభాలు ఎక్కువ కాలం మన్నేందుకు ప్రత్యేక పద్ధతులు
చెక్క స్తంభాలు వర్షం, తేమ, బూజు, కుళ్లు కలిగించే శిలీంధ్రాలు, చెదపురుగుల వల్ల దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. వీటి నుంచి రక్షించేందుకు రసాయనాలతో శుద్ధి చేస్తారు. ఈ రసాయనాలు కలప పైపొరపైనే కాకుండా లోపలి భాగాల్లోకి కూడా చేరేలా ప్రత్యేక ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తారు. రసాయన శుద్ధికి ముందు కలపలోని తేమను తగ్గించేందుకు గాలిలో లేదా ప్రత్యేక యంత్రాల్లో ఆరబెడతారు. కొన్ని స్తంభాలను ఆవిరితో వేడి చేస్తారు. మరికొన్నింటికి ఒత్తిడి, వేడి ఉపయోగించే బౌల్టనైజేషన్ పద్ధతిని అనుసరిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలు కలపను రసాయన శుద్ధికి సిద్ధం చేస్తాయి.
రసాయనాలతో శుద్ధి చేసే విధానం
స్తంభాలను సుమారు 130 అడుగుల పొడవు ఉండే ప్రత్యేక లోహపు పాత్రల్లో ఉంచుతారు. వీటిని రెటార్ట్లు అంటారు. ఇందులో రక్షణ రసాయనాలను నింపి, ఒత్తిడిని ప్రయోగించడం ద్వారా అవి కలపలోని కణజాలంలోకి చొచ్చుకుపోయేలా చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో DCOI, CCA, కాపర్ నాఫ్తినేట్, క్రియోసోట్, ACZA వంటి రసాయనాలను ఉపయోగిస్తారు. స్తంభం రకం, కలప లక్షణాలు, అవసరమైన రక్షణ ఆధారంగా తగిన రసాయనాన్ని ఎంచుకుంటారు. అమెరికాలో వీటి వినియోగాన్ని పర్యావరణ పరిరక్షణ సంస్థ (EPA) నియంత్రిస్తుంది. శుద్ధి పూర్తయ్యాక మిగిలిన రసాయన ద్రావణాన్ని తిరిగి నిల్వ ట్యాంకుల్లోకి పంపిస్తారు. స్తంభాల నుంచి బయటకు వచ్చే అదనపు ద్రావణాన్ని కూడా సేకరిస్తారు. ఈ విధానం ద్వారా కలపకు దీర్ఘకాలిక రక్షణ లభిస్తుంది.
నాణ్యత పరీక్షలు.. దశాబ్దాల పాటు సేవలు
రసాయన శుద్ధి పూర్తయిన తర్వాత స్తంభాల నుంచి కలప నమూనాలను సేకరించి పరీక్షిస్తారు. రసాయనాలు తగినంత లోతు వరకు చేరాయా? కలప నాణ్యత, మన్నిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయా? అనే అంశాలను పరిశీలిస్తారు. స్వతంత్ర తనిఖీ సంస్థలు కూడా తయారీ కేంద్రాలను సందర్శించి నాణ్యతను తనిఖీ చేస్తాయి. అమెరికాలో ANSI O5.1 ప్రమాణం, కెనడాలో CSA O15-15 ప్రమాణం చెక్క విద్యుత్ స్తంభాల తయారీ, నాణ్యతకు సంబంధించిన నిబంధనలను నిర్దేశిస్తాయి. పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత నాణ్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్న స్తంభాలను విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలకు సరఫరా చేస్తారు.