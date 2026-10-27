Hyderabad: ఈ ప్రాంతాల్లో భూములున్న వారికి పండగే.. మెట్రో ఫేజ్2కు కేంద్రం ఆమోదం
Hyderabad: హైదరాబాద్ నగరంలో మెట్రో రైలు సేవలను మరింత విస్తరించే దిశగా కీలక ముందడుగు పడింది. మెట్రో ఫేజ్-2లో భాగంగా రూ.24,269 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 76 కిలోమీటర్ల మేర ఐదు కారిడార్ల నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2కు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్
హైదరాబాద్లో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న జనాభా, వాహనాల రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో మెట్రో రైలు నెట్వర్క్ విస్తరణకు ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఫేజ్-2 ప్రాజెక్టులో భాగంగా రూ.24,269 కోట్లతో 76 కిలోమీటర్ల మేర ఐదు కారిడార్ల నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపినట్లు సమాచారం.
ఈ విస్తరణ ద్వారా ప్రస్తుతం మెట్రో సేవలు అందుబాటులో లేని ప్రాంతాలకు కూడా రైలు మార్గాలను తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం తొలుత రూపొందించిన విస్తృత ప్రతిపాదనలో ఏడు కారిడార్ల ద్వారా 122.9 కిలోమీటర్ల నెట్వర్క్ నిర్మాణం, రూ.38,595 కోట్ల అంచనా వ్యయం ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమోదం పొందిన 76 కిలోమీటర్ల ప్రాజెక్టు, విస్తృత ప్రతిపాదనలోని మొత్తం మార్గాలకు సమానం కాదు. మిగిలిన మార్గాల అమలు, నిర్మాణానికి సంబంధించిన వివరాలు అధికారిక ప్రకటనల ఆధారంగా స్పష్టత పొందాల్సి ఉంటుంది.
ఏయే ప్రాంతాలకు మెట్రో సేవలు విస్తరించే అవకాశం ఉంది?
హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2 విస్తరణ ప్రతిపాదనల్లో విమానాశ్రయం, ఐటీ హబ్లు, పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు, నగర శివారు ప్రాంతాలను అనుసంధానించే మార్గాలకు ప్రాధాన్యం ఉంది. ప్రతిపాదిత మార్గాలు ఇవే.
* నాగోల్ – శంషాబాద్ విమానాశ్రయం: నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విమానాశ్రయానికి చేరుకునే ప్రయాణికులకు ప్రత్యామ్నాయ రవాణా సదుపాయం కల్పించే అవకాశం ఉంది.
* రాయదుర్గం – కోకాపేట నియోపోలిస్: ఐటీ సంస్థలు, కొత్త నివాస సముదాయాలు వేగంగా విస్తరిస్తున్న ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీ మెరుగుపడవచ్చు.
* ఎంజీబీఎస్ – చంద్రాయణగుట్ట: పాతబస్తీ ప్రాంతానికి మెట్రో సేవలను విస్తరించేందుకు ఈ మార్గం ఉపయోగపడుతుంది.
* మియాపూర్ – పటాన్చెరు: పారిశ్రామిక సంస్థలు, నివాస ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణం సులభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
* ఎల్బీనగర్ – హయత్నగర్: తూర్పు దిశలోని శివారు ప్రాంతాల ప్రజలకు నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు చేరుకోవడం ఈజీ అవుతుంది.
* జేబీఎస్ – మేడ్చల్: ఉత్తర హైదరాబాద్లోని నివాస, పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు రవాణా అనుసంధానం మెరుగవుతుంది.
* జేబీఎస్ – శామీర్పేట: ఉత్తర శివారు ప్రాంతాలకు మెట్రో సేవలను అందించే అవకాశాన్ని ఈ మార్గం కల్పిస్తుంది.
అయితే ఇవి విస్తృత ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొన్న మార్గాలు. వీటిలో ఏవి ప్రస్తుతం ఆమోదం పొందిన ఐదు కారిడార్లలో ఉన్నాయో, వాటి తుది అలైన్మెంట్ ఏమిటో అధికారిక ప్రాజెక్టు వివరాలతో నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ట్రాఫిక్ కష్టాలు తగ్గనున్నాయా?
హైదరాబాద్లో ఐటీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారులు, ఇతర ప్రయాణికులు ప్రతిరోజూ రోడ్లపై రద్దీ కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా కార్యాలయాలకు వెళ్లే సమయాల్లో ప్రధాన రహదారులపై ప్రయాణానికి ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. మెట్రో సేవలు కొత్త ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తే వ్యక్తిగత వాహనాలపై ఆధారపడే వారి సంఖ్య తగ్గే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు తమ నివాస ప్రాంతాలకు సమీపంలోని మెట్రో స్టేషన్ల నుంచి కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు, వ్యాపార కేంద్రాలకు చేరుకోవచ్చు. దీంతో ప్రయాణ సమయం ఆదా కావడంతో పాటు ఇంధన ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. రోడ్లపై వాహనాల ఒత్తిడి తగ్గితే నగరంలో ట్రాఫిక్ నిర్వహణ కూడా కొంత మెరుగుపడవచ్చు. అయితే మెట్రో స్టేషన్లకు బస్సులు, ఆటోలు, ఇతర రవాణా మార్గాల ద్వారా సులభంగా చేరుకునే సదుపాయాలు కల్పించడం కూడా కీలకం.
శివారు ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ ఊపు.?
మెట్రో ఫేజ్-2 విస్తరణ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంపై ప్రభావం చూపే అంశాల్లో ఒకటిగా మారనుంది. ముఖ్యంగా కొత్త మెట్రో కారిడార్లకు సమీపంలో ఉన్న శివారు ప్రాంతాల్లో నివాస స్థలాలు, అపార్ట్మెంట్లు, వాణిజ్య ఆస్తులకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణ సౌకర్యం మెరుగుపడుతుందనే అంచనాతో సొంత ఇల్లు కొనాలనుకునేవారు, అద్దెకు నివాసం వెతికేవారు, వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారు ఈ ప్రాంతాలపై ఆసక్తి చూపవచ్చు.
కోకాపేట, నియోపోలిస్, పటాన్చెరు, హయత్నగర్, మేడ్చల్, శామీర్పేట వంటి ప్రాంతాల్లో మెట్రో కనెక్టివిటీకి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు ఇప్పటికే రియల్ ఎస్టేట్ చర్చల్లో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటోంది. అయితే ఆయా ప్రాంతాల్లో ధరలు ఎంత మేరకు పెరుగుతాయనేది ప్రాజెక్టు తుది మార్గాలు, స్టేషన్ల స్థానం, నిర్మాణ పురోగతి, స్థానిక మౌలిక సదుపాయాలు, గృహాల డిమాండ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. మెట్రో స్టేషన్కు సమీపంలో ఉండటం వల్ల నివాస, వాణిజ్య ఆస్తుల ఆకర్షణ పెరగవచ్చు.
2029 లక్ష్యం.. ప్రాజెక్టు అమలుపై ఆసక్తి
మెట్రో ఫేజ్-2ను 2029 నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యం పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ గడువును చేరుకోవాలంటే భూసేకరణ, తుది మార్గాల ఖరారు, అనుమతులు, నిధుల సమీకరణ, టెండర్లు, నిర్మాణ పనులు వంటి అనేక దశలను నిర్ణీత సమయంలో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రాజెక్టు పురోగతిని బట్టి మెట్రో సేవలు దశలవారీగా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నిర్మాణ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో రహదారులపై తాత్కాలిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా, దీర్ఘకాలంలో మెరుగైన ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ నగర అభివృద్ధికి తోడ్పడవచ్చు.
మొత్తంగా హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2 నగర రవాణా వ్యవస్థను విస్తరించడంతో పాటు శివారు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కూడా దోహదపడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఐదు కారిడార్ల తుది వివరాలు, నిర్మాణ షెడ్యూల్, స్టేషన్ల స్థానాలు, మిగిలిన ప్రతిపాదిత మార్గాలపై స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రభావాన్ని మరింత కచ్చితంగా అంచనా వేయవచ్చు.