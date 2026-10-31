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- పేరుకు గర్ల్స్ హాస్టల్, లోపల జరిగేది మాత్రం వేరే కథ.. యువతుల నుంచి అండాలను సేకరిస్తూ
పేరుకు గర్ల్స్ హాస్టల్, లోపల జరిగేది మాత్రం వేరే కథ.. యువతుల నుంచి అండాలను సేకరిస్తూ
Hyderabad: హైదరాబాద్లో సంచలన వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. గర్ల్స్ హాస్టల్ ముసుగులో అండాల సేకరణ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నట్లు పోలీసుల దాడుల్లో తేలింది. ఈ ఘటన వెనుక ఎవరున్నారు? సేకరించిన అండాలను ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారన్నది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
గర్ల్స్ హాస్టల్లో అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు.. అర్థరాత్రి పోలీసుల దాడి
బేగంపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ప్రకాశ్నగర్లో ఉన్న నజ్రాన్ అపార్ట్మెంట్లో అండాల సేకరణకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయనే సమాచారం పోలీసులకు అందింది. దీంతో బేగంపేట పోలీసులు, స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీమ్ (SOT) అధికారులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. శుక్రవారం అర్థరాత్రిసుమారు 2 గంటల సమయంలో నిర్వహించిన ఈ సోదాల్లో పలు అనుమానాస్పద విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు సమాచారం.
అక్కడ ఉన్న 10 మంది యువతులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ ప్రారంభించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం వారంతా బిహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు చెందినవారిగా తెలుస్తోంది. సాధారణంగా మహిళలకు వసతి కల్పించే హాస్టల్గా కనిపిస్తున్న ఈ భవనంలో అసలు ఎలాంటి కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయనే విషయంపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
ఏడాది నుంచి కొనసాగుతున్న వ్యవహారం?
పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో ప్రకాశ్నగర్లోని ఈ ప్రాంగణంలో 'అమీ నీతా గర్ల్స్ హాస్టల్' పేరుతో సుమారు ఏడాది కాలంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నట్లు తేలింది. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన యువతులు ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే హాస్టల్ నిర్వహణకు సంబంధించిన వివరాలు, అక్కడ నివసిస్తున్న మహిళల నియామకం వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు, వారికి కల్పిస్తున్న వసతులు వంటి అంశాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. యువతులను ఏవైనా ఉద్యోగాలు లేదా ఇతర అవకాశాల పేరుతో ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారా? అండాల సేకరణకు వారిని ప్రోత్సహించారా? అనే కోణాల్లోనూ విచారణ జరుగుతోంది.
అండాలను సేకరించి ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలకు పంపుతున్నారా?
ఈ వ్యవహారంలో ప్రధానంగా మహిళల నుంచి అండాలను సేకరించి సంతాన సాఫల్య చికిత్స అందించే కేంద్రాలకు సరఫరా చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా సంతానం లేని దంపతులకు సహాయపడేందుకు వైద్య విధానాల్లో డోనర్ అండాలను ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఇందుకోసం నిర్దిష్ట వైద్య, చట్టపరమైన నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో యువతుల నుంచి అండాలను సేకరించే ప్రక్రియకు అవసరమైన అనుమతులు ఉన్నాయా? వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే ఈ ప్రక్రియ జరుగుతోందా? డోనర్లకు పూర్తి సమాచారం ఇచ్చి వారి స్వచ్ఛంద సమ్మతి తీసుకున్నారా? అనే అంశాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.
అండాల సేకరణలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించినట్లు తేలితే సంబంధిత వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ వ్యవహారంలో ఎలాంటి ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలకు సంబంధాలు ఉన్నాయో గుర్తించేందుకు కూడా అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
పురుషుల వీర్యకణాల సరఫరాపైనా అనుమానాలు
ఈ కేసు కేవలం మహిళల అండాల సేకరణకే పరిమితమైందా? లేక మరికొన్ని అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు కూడా జరుగుతున్నాయా? అనే దిశగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పురుషుల నుంచి వీర్యకణాలను సేకరించి సరఫరా చేసే వ్యవహారంతోనూ సంబంధాలున్నాయా అనే కోణాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ మొత్తం వ్యవహారం వెనుక ఒక మహిళ కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఆమె పాత్రపై కూడా పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అండాలు, వీర్యకణాల సేకరణకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలను ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు? డోనర్లను ఎవరు సమీకరిస్తున్నారు? సేకరించిన వాటిని ఎవరికి అందిస్తున్నారు? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాబట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
స్థానికుల్లో ఆందోళన.. నెట్వర్క్ గుట్టు విప్పే పనిలో పోలీసులు
నజ్రాన్ అపార్ట్మెంట్లో చాలాకాలంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన మహిళలు నివాసం ఉంటున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే అక్కడ జరుగుతున్న కార్యకలాపాల గురించి తమకు స్పష్టమైన సమాచారం లేదని పేర్కొంటున్నారు. అర్థరాత్రిసమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసులు వచ్చి తనిఖీలు నిర్వహించడంతో చుట్టుపక్కల నివాసితులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు. పోలీసులు యువతులను అదుపులోకి తీసుకెళ్లిన విషయం తెలిసిన తర్వాత అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతోందనే చర్చ స్థానికంగా మొదలైంది.
ప్రస్తుతం అదుపులో ఉన్న యువతుల నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్న అధికారులు, ఈ వ్యవహారంలో మరెవరైనా భాగస్వాములుగా ఉన్నారా? ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఇలాంటి కేంద్రాలు పనిచేస్తున్నాయా? అనే అంశాలపై దృష్టి పెట్టారు. మొత్తంగా, గర్ల్స్ హాస్టల్ పేరుతో అండాల సేకరణ జరుగుతోందన్న వార్త హైదరాబాద్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఈ వ్యవహారంలో అక్రమాలు జరిగాయా? యువతుల సమ్మతి ఉందా? వైద్య నిబంధనలు ఉల్లంఘించారా? అనే విషయాలు పోలీసుల దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాతే స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.