Rain Alert: హైదరాబాద్లో దంచికొట్టిన వర్షం.. ఈ ప్రాంతాల్లో మరో 3 రోజులు వానలు
Rain Alert: హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం కురిసింది. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచికొట్టడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. కాగా తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చే మూడు రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. వాయుగుండంగా బలపడే ఛాన్స్
బంగాళాఖాతంలోని అండమాన్ సముద్రం పరిసరాల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడుతోంది. ఇది శనివారం నాటికి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేసింది. అనంతరం రెండు రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంవైపు కదిలే అవకాశముందని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే తుఫాన్ ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాల నుంచి తేరుకుంటున్న ప్రజలకు తాజా వాతావరణ పరిస్థితులు మరోసారి ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
శనివారం ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు.. మత్స్యకారులకు హెచ్చరిక
వాయుగుండం ప్రభావంతో శనివారం పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, నంద్యాల, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. వర్షాలతో పాటు సముద్రంలో వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చని భావిస్తున్నారు. దీంతో సంబంధిత తీర ప్రాంతాల్లోని మత్స్యకారులు చేపల వేటకు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. వాతావరణ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలని సూచించింది.
ఆదివారం, సోమవారం కూడా వర్షాలు.. దక్షిణ కోస్తాపై ప్రభావం
వర్షాల ప్రభావం ఆదివారం కూడా కొనసాగనుంది. కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన జిల్లాల్లోనూ కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
సోమవారం కూడా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. రైతులు, ప్రయాణికులు వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా సముద్ర తీర ప్రాంత ప్రజలు, మత్స్యకారులు అధికారుల సూచనలు పాటించడం అవసరం.
హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం.. పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్
మరోవైపు తెలంగాణలోనూ శుక్రవారం వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో సాయంత్రం భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ ఏడాది వర్షాకాలంలో ఆశించిన స్థాయిలో వానలు లేకపోవడంతో నగర ప్రజలు ఎండ, ఉక్కపోతతో ఇబ్బందులు పడ్డారు. దాదాపు నెల రోజుల విరామం తర్వాత కురిసిన భారీ వర్షం వాతావరణాన్ని చల్లబరిచింది.
ఉప్పల్, బోడుప్పల్, పీర్జాదిగూడ, మేడిపల్లి, ఘట్కేసర్, పోచారం, చెంగిచెర్ల, ఈసీఎల్, కుషాయిగూడ, నేరేడుమెట్ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వాన పడింది. ఖైరతాబాద్, పంజాగుట్ట, అమీర్పేట్, యూసుఫ్గూడ, మధురానగర్ ప్రాంతాలతో పాటు పాతబస్తీలోని చాంద్రాయణగుట్ట, ఫలక్నుమా, సంతోష్నగర్, కాంచన్బాగ్, బండ్లగూడ, ఛత్రినాక, శాలిబండ ప్రాంతాల్లోనూ వర్షం కురిసింది. రాజేంద్రనగర్, శంషాబాద్ ప్రాంతాల్లో కూడా వాన దంచికొట్టింది.
సాయంత్రం కార్యాలయాల నుంచి ఉద్యోగులు ఇళ్లకు వెళ్లే సమయంలో భారీ వర్షం కురవడంతో ప్రధాన రహదారులపై వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. పలుచోట్ల రోడ్లపైకి వర్షపు నీరు చేరడంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా గచ్చిబౌలి, ఉప్పల్–మేడిపల్లి మార్గాల్లో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
తెలంగాణలోనూ వర్ష సూచన.. మారనున్న వాతావరణం
ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణలోనూ వర్షాలు కురిసే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో శుక్రవారం కురిసిన భారీ వర్షం తర్వాత రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వాతావరణం మారే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఇప్పటికే హెచ్చరించారు.
ఈసారి వర్షాకాలంలో ఎల్నినో ప్రభావంతో సాధారణంగా ఉండాల్సిన వర్షపాతం తగ్గడంతో రాష్ట్ర ప్రజలు తీవ్ర ఎండలు, ఉక్కపోతను ఎదుర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కురిసిన వానలు కొంత ఉపశమనం కలిగించాయి. అయితే రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణలోనూ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే సమయంలో చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల సమీపంలో ఉండకూడదు. వాహనదారులు కూడా రోడ్లపై నీరు నిలిచిన ప్రాంతాల్లో జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాలి.