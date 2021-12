పిల్లల కోసం కరోనా వాక్సిన్: కోవిన్ యాప్ లో ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకొండి ?

న్యూఢిల్లీ: 15 నుంచి 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలు స్కూల్ గుర్తింపు కార్డులను ఉపయోగించి జనవరి 1 నుంచి CoWIN యాప్‌లో కోవిడ్ 19 వ్యాక్సిన్ కోసం రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చని ప్రభుత్వం సోమవారం ఉదయం తెలిపింది. ఒక నివేదిక ప్రకారం ఇందుకు ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో అదనపు స్లాట్ సృష్టించినట్లు తద్వారా విద్యార్థులు తమ ఐడి కార్డులను వాక్సిన్ కోసం రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.

