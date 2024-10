OPPO స్మార్ట్ ఫోన్లపై ఆఫర్ల వర్షం : ఈ దీపావళికి మన్నికైన  కొనుగోలు చేయడానికి  మీ కోసం సూచనలు

దీపావళి అంటే ప్రకాశించే దీపాలు, అందమైన అలంకరణలు, రంగోలీలు, అద్భుతమైన ఆనందం! మన ఆత్మీయ ఉత్సవాలలో దీపావళి ప్రత్యేకమైనది. దీపావళి సీజన్‌లో, మనకు లేదా మనకు ప్రియమైన వారి కోసం మంచి కొనుగోలు చేయడం సంతోషకరమైన అనుభవం. గ్యాడ్జెట్లను అమితంగా ఇష్టపడే మన దేశంలో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎప్పుడూ ఆ జాబితాలో టాప్ లో ఉంటుంది.

OPPO India, దేశంలో ఒక ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్రాండ్‌. మన్నిక, నాణ్యత, విశ్వసనీయమైన ఫోన్‌ల విషయానికి వస్తే OPPO ప్రతి ఒక్కరి మనసులోనూ మెదులుతుంది. ఈ దీపావళికి OPPO మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది.

ఈ దీపావళి సమయంలో మీరు మీ ఇష్టమైన OPPO డివైస్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి, OPPO India గ్రాండ్‌ ఫెస్టివ్‌ సేల్‌ 'Pay 0, Worry 0, Win 10 Lakh' ఆఫర్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఈ ఆఫర్‌ నవంబర్‌ 5, 2024 వరకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది OPPO India రిటైల్‌ స్టోర్లలో, OPPO e-store , Flipkart, Amazon వంటి ఆన్‌లైన్‌ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో ప్రత్యేకమైన డీల్స్‌ను అందిస్తుంది.

ఈ దీపావళికి OPPO India మీ ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను కొనుగోలు చేయడం మాత్రమే కాకుండా ప్రత్యేక ఆఫర్‌లతో మీ సంతోషాన్ని పెంచుకోవచ్చు. మీకు బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్ టెకా్నలజీని మాత్రమే కాకుండా.. ఈ ఆఫర్‌ కింద zero down payment, zero-interest EMIs, zero processing fees, క్యాష్‌ ప్రైజ్‌లతో కూడిన ప్రత్యేక ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా, మిమ్మల్ని మిలియనీర్ గా మార్చేందుకు వీలు కల్పించే 'My OPPO Exclusive Raffle' ను కూడా ఈ బ్రాండ్ ప్రారంభించింది.

దీపావళి దీపాల్లా మెరుస్తున్న ఫీచర్లు

OPPO India, భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ యూజర్ల అవసరాలకు తగినట్లు సకాలంలో స్పందిస్తూ.. విశ్వాసం, మన్నికలో ఎక్కడా రాజీపడకుండా ఎల్లప్పుడూ ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందించడానికి కట్టుబడి ఉంటుంది. Reno12 Pro 5G, F27 Pro+ 5G నుండి A3 Pro 5G వరకు, OPPO India ప్రతి యూజర్‌కి సరిపడే విలువైన, నాణ్యమైన ప్రోడక్ట్‌ను అందిస్తుంది.

OPPO India డివైస్‌లు, మరింతగా ప్రయోగించబడిన మెరుగైన క్వాలిటీ కంట్రోల్ చర్యలతో తయారవుతాయి. యాక్సిడెంటల్ డ్రాప్స్, వాటర్ ప్రూఫింగ్, రెయిన్ రెసిస్టెన్స్, వేడి, ప్రతి కూలా వాతావరణ పరిస్థితులు, దుమ్ము ఇలా ప్రతి OPPO డివైజ్ వివిధ టెస్టుల్లో పరీక్షకు గురవుతుంది. ఇది వినియోగదారునికి అత్యంత నాణ్యమైన ప్రొడక్ట్ అందుకోవడానికి సాయపడుతుంది.

మీరు ఈ దీపావళికి కొనుగోలు చేసే ముందు, OPPO స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టే ప్రత్యేక ఫీచర్ల జాబితా పరిశీలించండి:

All-round Armour Body: మీ ఫోన్‌ కింద పడిందా? టెన్షన్‌ తీసుకోకండి! OPPO ఆర్మర్‌ బాడీ ఉంది. కారు మీ ఫోన్‌ పైన వెళ్లినా అది సురక్షితంగా ఉంటుంది.

AI Linkboost: లిఫ్ట్‌లో లేదా పార్కింగ్‌లో ఫోన్‌ సిగ్నల్‌ కోల్పోతున్నారా? AI లింక్‌ బూస్ట్‌తో మీరు ఫోటోలు, వీడియోలను సులభంగా పంపగలుగుతారు.

SUPERVOOCTM Technology: మీ ఫోన్‌ పూర్తిగా చార్జ్‌ కావడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం అనవసరం. SUPERVOOCTM టెక్నాలజీతో మీ ఫోన్‌ తక్కువ సమయంలో ఫుల్‌ చార్జ్‌ అవుతుంది.

IP68 & IP69 Rated: మీ F27 Pro+ 5G ప్రతి అంశాన్నీ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఫోన్‌ పూల్‌లో పడిపోయినా, వర్షంలో తడిసినా, హై ప్రెజర్ వాటర్ జెట్ లో తడిసినా ఏమీ కాదు.

BeaconLink: నెట్‌వర్క్‌ లేదా? అయినా ఫర్వాలేదు . BeaconLink సౌకర్యంతో, మీరు బ్లూటూత్‌ ద్వారా ఫోన్‌ టు ఫోన్ కాల్స్‌ చేసుకోవచ్చు.

Smart Charging: OPPO స్మార్ట్‌ చార్జింగ్‌ బ్యాటరీని ఎక్కువ కాలం శ్రేష్ఠంగా ఉంచుతుంది. ఇది నాలుగేళ్ల పాటో బ్యాటరీ హెల్త్ ని కాపాడుతుంది. నాలుగేళ్ల పాటు అదే ఫర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది.

ఈ దీపావళిని ప్రత్యేకంగా మార్చే టాప్ డివైజస్

Reno12 Pro 5G

ఎయిరో స్పేస్ గ్రేడ్ High-Strength Alloy Framework తో రూపొందింది. ఈ OPPO Reno12 Pro 5G బెండ్లు, డ్రాప్స్, ఇంపాక్ట్స్ నుంచి తట్టుకోగలదు. ఇది SGS 5-star ప్రీమియం ఫర్ఫార్మెన్స్ రేటింగ్ ను కలిగి ఉంది. ఇది మల్టీ సీన్ ప్రొటెక్షన్, వాటర్, షాక్ రెసిస్టెన్స్, దుమ్ము, నీరు పోకుండా IP65 rating ను కూడా పొందింది. 80W SUPERVOOC™ Flash Charging తో ఇది కేవలం 46 నిమిషాల్లో 100% చార్జవుతుంది. AI Linkboost, BeaconLink, ఫొటోలు ఇతర టూల్స్ లో ఏఐ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

ఈ పరికరం నిజంగా "“Your Everyday AI Companion” "గా నిలుస్తుంది, AI Eraser 2.0, AI Clear Face, AI Best Face మరియు Smart Image Matting 2.0 వంటి ఫీచర్లతో. AI నడిపే కెమెరా సిస్టమ్ క్లిష్టమైన ఫోటో ఎడిటింగ్ అవసరం లేకుండా, సరదాగా మరియు పర్ఫెక్ట్ ఫోటోలను అందిస్తుంది. ఈ పరికరం AI Toolboxలో AI Writer, AI Summary, AI Speak వంటి ఫీచర్లతో మీ రోజువారీ సృజనాత్మకతను మరియు ఉత్పాదకతను పెంచుతుంది.

ఈ దీపావళికి, OPPO ఇండియా Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition ను ప్రారంభించింది, భారతదేశం ప్రముఖ డిజైనర్ మనీష్ మల్హోత్రా సేకరణ నుండి ప్రేరణ పొందింది. ఇది మొఘల్ కళ మరియు భారతీయ కుట్టుమనసు సంప్రదాయాల నుండి స్ఫూర్తితో సున్నితమైన బంగారు ఫిలిగ్రీ మరియు పూల ఎంబ్రాయిడరీతో శ్రద్ధపూర్వకంగా రూపొందించిన నలుపు రంగు బాడీతో లభిస్తుంది. ఈ పరికరం 12GB RAM మరియు 256GB స్టోరేజ్ తో INR 36,999 కి అందుబాటులో ఉంది.



F27 Pro+ 5G

IP66, IP68 , IP69 రేటింగ్స్ తో, F27 Pro+ 5G పూర్తిగా వాటర్‌ప్రూఫ్, 30 నిమిషాల పాటు హై ప్రెజర్ జెట్స్, వాటర్ డ్రాప్ ను తట్టుకుంటుంది. 360° ఆర్మర్ బాడీ, స్విస్ SGS Premium Performance మరియు MIL-STD-810H ప్రమాణాలతో అగ్రశ్రేణి రక్షణను అందిస్తుంది. 5000mAh బ్యాటరీ, 67W SUPERVOOCTM తో కలిపి, కేవలం 20 నిమిషాల్లో 56% ఛార్జింగ్ పూర్తవుతుంది. మీడియాటెక్ 7050 SoC కూడా దీని ప్రధాన ఫీచర్లలో ఉన్నాయి. దీని ధర INR 27,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.

F27 5G

F27 5G దాని 5-star SGS Performance Multi-Scene Protection, మరియు నీరు, ధూళి నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్ తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఇది పడిపోయినప్పుడు, గీతలు వచ్చినప్పుడు మరియు ద్రవం తాకినప్పుడు సులభంగా దెబ్బతినదు. AGC డ్రాగన్‌ట్రైల్ స్టార్ 2 మరియు OPPO యొక్క హై-స్ట్రెంత్ అల్లాయ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌తో పాటు, స్ప్లాష్ టచ్ టెక్నాలజీ కూడా అందిస్తుంది, తడిగా ఉన్నప్పటికీ స్క్రీన్‌కు స్పందన సులభంగా ఉంటుంది. MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని అందుకుంటుంది, దీని 50-Month Fluency Protection దీర్ఘకాలం మసకబడకుండా పనిచేస్తుంది. అలాగే, AI Linkboost మరియు OPPO యొక్క BeaconLink వంటి ఫీచర్లు ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా నిరంతర కనెక్టివిటీని అందిస్తాయి. దీని ధర INR 20,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.



అసమానమైన ఆఫర్లతో నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు

'Pay 0, Worry 0, Win 10 Lakh' ఆఫర్ ద్వారా, ఎంపిక చేసిన మోడల్స్18, 24- month low-cost EMI EMIతో వస్తాయి, అలాగే 18 మరియు 24 నెలల తక్కువ EMI ఎంపికలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో Reno12 Pro 5G మరియు F27 Pro+ 5G వంటి టాప్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. Bajaj Finance, IDFC First Bank, HDFC Finance, Kotak Bank లాంటి భాగస్వాములతో 6 నుండి 9 నెలల కాలపరిమితిపై ప్రాసెసింగ్ ఫీజు లేకుండా, 11 నుండి 12 నెలల కాలపరిమితికి జీరో డౌన్ పేమెంట్ కింద లభిస్తుంది.

కొనుగోలుదారులు EMI మరియు నాన్-EMI లావాదేవీలపై HDFC BANK, ICICI BANK, SBI, Bank of Baroda, IDFC Firest Bank, Kotak Bank, AU Small Finance, RBL Bank, DBS, Federal Bank కార్డులతో 10% క్యాష్‌బ్యాక్ పొందగలరు. Reno12 సిరీస్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్ కార్డ్ ఉపయోగించి ఒక EMI క్యాష్‌బ్యాక్ పొందవచ్చు. TVS క్రెడిట్ ద్వారా F27 Pro+ 5G మరియు Reno12 ని ఫిక్స్‌డ్ EMI రూ. 1999తో కొనుగోలు చేయవచ్చు.

2024 నవంబర్ 7వ తేదీకి ముందు OPPO స్మార్ట్‌ఫోన్లను కొనుగోలు చేసే వారు స్వయంగా ‘My OPPO Exclusive Raffle’ లో అర్హత సాధించి, రూ. 10 లక్షలు, OPPO Find N3 ఫ్లిప్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్, OPPO Enco Buds2 TWS, OPPO Pads, స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్, OPPO Care+ సబ్‌స్క్రిప్షన్, రివార్డ్ పాయింట్లు మరియు ఇతర క్యాష్ ప్రైజ్‌లు గెలుచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయండి!

*T&C వర్తిస్తాయి.

