కోడళ్లతో స్నేహం చేసే అత్తలు ఇలానే ఉంటారు..!

అత్తా, కోడళ్లకు నిమిషం కూడా పడదు.. ఎప్పుడూ పోట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. దాని వల్ల మానకు మనశ్శాంతి ఉండటం లేదని వాపోయే మగవారు చాలా మందే ఉన్నారు. అయితే... ఒకప్పుడు ఇలాంటి కేసులు ఎక్కువగా ఉండేవి. కానీ... ఇప్పుడు అలా కాదు. అత్తలు... తమ ఇంటికి వచ్చిన కోడళ్లను ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారు. వారి తో స్నేహంగా ఉంటున్నారు. అలా స్నేహంగా ఉండే అత్తలు.. కోడళ్ల విషయంలో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో ఓసారి చూద్దాం..



ఆమె మీ అభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తుంది..

కొందరు అత్తలు.. తమ కోడలు ఏది చెప్పినా దానిని వ్యతిరేకిస్తారు. కానీ అలా కాకుండా.. ప్రతి విషయంలో మీ అభిప్రాయాన్ని గౌరవం ఇస్తూ... మీతో ఎలాంటి విభేదాలు పెట్టుకోకుండా ఉన్నారు అంటే... వారు మీతో స్నేహంగా ఉంటున్నారు అని అర్థం.

ఆమె మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటోంది.. మీ అత్తగారు మీ జీవితం, ఉద్యోగం, అభిరుచులు, వృత్తి గురించి ఆరా తీస్తుంటే, ఆమె మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోందనడానికి ఇది సంకేతం. మీరు కూడా వారికి ఏది ఇష్టమో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం. ఇద్దరూ స్నేహంగా ఉండండి.

మిమ్మల్ని మరొకరితో పోల్చదు.. మీరు మీ కంటే ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించే వ్యక్తులు ఉండవచ్చు కానీ కొందరు... తమ కోడలిని మరొకరితో తరచూ పోలుస్తూ ఉంటారు. అయితే, మీ అత్తగారు అలాంటిదేమీ చేయకపోతే, బదులుగా మీరు మీ స్వంత డబ్బు సంపాదించడాన్ని అభినందిస్తూ, మీ ఉద్యోగాన్ని గౌరవిస్తే, ఆమె మీతో స్నేహాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారనడానికి సంకేతం.