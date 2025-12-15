- Home
Tea and Coffee: చాలా మంది పిల్లలు నిద్రలేవగానే టీ, కాఫీ ఇవ్వమని తమ పేరెంట్స్ ని పట్టుపడుతూ ఉంటారు. పిల్లలు ఎక్కడ ఏడుస్తారో అని పేరెంట్స్ కూడా కాదు అనకుండా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. కానీ, ఇది చాలా తప్పు. పిల్లలకు.. టీ, కాఫీ ఇస్తే ఏమౌతుందో చూద్దాం..
ఉదయం లేవగానే ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో టీ, కాఫీ లాంటివి తాగుతూ ఉంటారు. ఇంట్లో పేరెంట్స్ రోజూ తాగడం చూసిన పిల్లలు కూడా వాటిని తాగాలని ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటారు. తమకు కూడా టీ , కాఫీ ఇవ్వమని మారాం చేస్తూ ఉంటారు. అసలు.. ఈ టీ, కాఫీలు పెద్దవారికే ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఎందుకంటే.. టీ, కాఫీల్లో కెఫిన్ అధికంగా ఉంటుంది. టీలో టానిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇవి మనం తినే ఆహారంలో ఉండే ఐరన్ మన శరీరాన్ని గ్రహించకుండా నిరోధిస్తుంది. మరి, అలాంటిది పిల్లలకు ఇస్తే ఏమౌతుంది? పిల్లల్లో వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
చిన్న పిల్లలకు టీ, కాఫీ ఇస్తే ఏమౌతుంది?
పది సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులకు పొరపాటున కూడా టీ, కాఫీలు ఇవ్వకూడదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల వారి ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఇవి చాలా ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తాయి. ముఖ్యంగా శారీరక ఎదుగుదలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది. పిల్లల జీర్ణ వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. టీ,కాఫీలలో కెఫిన్ ఉంటుంది. ఇది కడుపులోని ఇతర పోషకాల శోషణను నిరోధిస్తుంది. దీని వల్ల పిల్లల శారీరక ఎదుగుదల నెమ్మదిస్తుంది.
నిద్ర సమస్యలు... టీ, కాఫీ లాంటివి తాగడం వల్ల వాటిలోని కెఫిన్ మానసిక చురుకుదనంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది సాధారణ నిద్ర విధానాలకు అంతరాయం కలిగించొచ్చు. మీ పిల్లలు పగటిపూట లేదా సాయంత్రం టీ తాగితే, అది వారి నిద్రకు భంగం కలిగించొచ్చు. ఇది నిద్ర సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.
ఈ సమస్యలు కూడా రావచ్చు...
గుండె సంబంధిత సమస్యలు: టీ , కాఫీ వృద్ధుల నుండి పిల్లల వరకు అందరి ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి. టీలోని కెఫిన్ గుండెకు హాని కలిగించి, రక్తపోటును పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా, పెరిగిన రక్తపోటు నేరుగా గుండెకు హాని చేస్తుంది.
డిప్రెషన్ను పెంచుతుంది: డిప్రెషన్ను పెంచడానికి కెఫిన్ సరిపోతుంది. శరీరంలో కెఫిన్కు టీ , కాఫీ ప్రధాన వనరులు. టీ తాగడం వల్ల ఆందోళన, డిప్రెషన్ , ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు పెరుగుతాయి.అందువల్ల, మీ పిల్లలు కూడా టీ తాగితే, వారు ఈ సమస్యలను ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉంది.
జీర్ణ సమస్యలు: టీ లేదా కాఫీ తాగడం పిల్లల జీర్ణక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. టీ తాగడం వల్ల మలబద్ధకం, వికారం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. పగటిపూట ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వారి ఆహారపు అలవాట్లను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. వైద్యుల ప్రకారం, కెఫిన్ తీసుకోవడం వల్ల నిద్రపై కూడా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. పిల్లలు తగినంత నిద్రపోనప్పుడు, అది వారి శారీరక అభివృద్ధి, రోగనిరోధక శక్తి , ప్రవర్తనపై ప్రభావం చూపుతుంది.
కెఫిన్ మెదడును అతిగా ప్రేరేపిస్తుంది: కాఫీ , టీలలో ఉండే కెఫిన్ పిల్లల అభివృద్ధి చెందుతున్న నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది, దీని వలన విశ్రాంతి లేకపోవడం, ఆందోళన, పాఠశాలలో ఏకాగ్రత పెట్టడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది.
పోషక శోషణను తగ్గిస్తుంది: టీలో టానిన్లు వంటి సమ్మేళనాలు ఉంటాయి, ఇవి ఐరన్ శోషణను నిరోధిస్తాయి, రక్తహీనత ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. అంతేకాదు.. టీ, కాఫీలలో చక్కెర కూడా కలుపుతారు. ఇది శరీరంలో క్యాలరీ కంటెంట్ పెంచడంతో పాటు.. చిన్న వయసులోనే దంత సమస్యలు రావడానికి కారణం అవుతుంది.