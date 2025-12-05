Telugu

పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తి పెరగాలంటే ఈ సూపర్ ఫుడ్స్ పెడితే చాలు!

pregnancy-parenting Dec 05 2025
Author: Kavitha G Image Credits: Getty
డార్క్ చాక్లెట్

డార్క్ చాక్లెట్‌లోని ఫ్లేవనాయిడ్స్ మెదడుకు రక్త ప్రసరణను పెంచి, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి.

పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు

పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలలో మెదడును ఉత్తేజపరిచే పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలో ఫోలేట్, మెగ్నీషియం వంటి ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాలు కూడా ఉన్నాయి. 

టమాట

టమాటాలను రోజూ తినడం వల్ల కూడా జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది.

బ్రోకలీ

బ్రోకలీలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. 

వాల్‌నట్స్

వాల్‌నట్స్ లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, పాలీఫెనాల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

బెర్రీ పండ్లు

బెర్రీలలో ఫ్లేవనాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. బెర్రీలకు వాటి ప్రకాశవంతమైన రంగును ఇచ్చే సహజ పిగ్మెంట్లు, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

పాలకూర

పాలకూర వంటి ఆకుకూరలలో విటమిన్ కె, ఫోలేట్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.

