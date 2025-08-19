- Home
రెండు వేరు వేరు దేశాల అధినేతల మధ్య సంభాషణలు అత్యంత రహస్యంగా ఉంటాయి. ఇందుకోసం వారు నేరుగా ఫోన్లలో కాకుండా హాట్లైన్ అనే ప్రత్యేక వ్యవస్థతో మాట్లాడుతారు. ఇంతకీ హాట్లైన్ అంటే ఏంటి.? ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మోదీ–పుతిన్ హాట్లైన్ సంభాషణ
సోమవారం భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో అత్యంత గోప్యంగా హాట్లైన్ ద్వారా చర్చించారు. ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితులు, ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ప్రధాన అంశాలుగా ఈ సంభాషణ సాగినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ సందర్భంలో పుతిన్, ఇటీవల అలాస్కాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో జరిగిన తన సమావేశ వివరాలను కూడా మోదీతో పంచుకున్నట్లు సమాచారం.
హాట్లైన్ అంటే ఏమిటి?
హాట్లైన్ అనేది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో దేశాధినేతలు లేదా రక్షణాధికారులు నేరుగా మాట్లాడుకునే సురక్షిత కమ్యూనికేషన్ లింక్. ఇందులో ఫోన్ నంబర్ డయల్ చేయడం లేదా మూడో వ్యక్తి ప్రమేయం ఉండదు. రిసీవర్ ఎత్తగానే, అది వెంటనే మరో వైపు నియమిత నాయకుడికి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ వ్యవస్థ పూర్తిగా గోప్యమైనది, హ్యాకింగ్ లేదా లీక్ అవ్వడం అనే సమస్యే ఉండదు.
ఇండియా–రష్యా ప్రత్యేక లింక్
భారత్–రష్యా మధ్య హాట్లైన్ వ్యవస్థ 1995లో ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి రెండు దేశాల నాయకులు సంక్షోభ సమయంలో ఇదే లింక్ ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, అంతర్జాతీయ సంక్షోభాలు, ఎనర్జీ సహకారం వంటి అంశాలపై కూడా ఇరుదేశాల మధ్య హాట్లైన్ వాడుకలో ఉంది. తాజా మోదీ–పుతిన్ సంభాషణ కూడా ఇదే విధంగా జరిగింది.
భారత్కు ఉన్న ఇతర హాట్లైన్లు
రష్యాతో పాటు భారత్ పలు కీలక దేశాలతో హాట్లైన్లను ఏర్పాటు చేసింది.
పాకిస్తాన్: 1971 యుద్ధం తర్వాత అణు, భద్రతా విషయాలపై నేరుగా చర్చించేందుకు హాట్లైన్ ప్రారంభమైంది.
చైనా: సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలు నివారించేందుకు హాట్లైన్ ఏర్పాటైంది.
అమెరికా: 2015లో రాజకీయ, భద్రతా సహకారం కోసం ప్రత్యేక హాట్లైన్ ప్రారంభమైంది.
హాట్లైన్ ప్రాధాన్యం
దేశాల మధ్య హాట్లైన్లు కేవలం టెక్నాలజీ కాదు, దౌత్య పరంగా బలమైన భాగస్వామ్యానికి గుర్తు. ఏదైనా తక్షణ సంక్షోభం, యుద్ధం లేదా నష్టం తలెత్తినప్పుడు ఈ వ్యవస్థ ప్రత్యక్షంగా సమస్యను పరిష్కరించడానికి సహకరిస్తుంది. వివాదాలు పెద్దదిగా మారకముందే నియంత్రణలోకి తెచ్చే అవకాశం ఇస్తుంది.