Nayanthara : నయనతారను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది.. ఎంపీ కామెంట్స్తో రచ్చ రచ్చ
Tamil Nadu Assembly Election 2026 : విల్లుపురంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో నటి నయనతారపై ఏఐఏడీఎంకే ఎంపీ సీవీ షణ్ముగం చేసిన అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు డీఎంకే, సినీ వర్గాల ఆగ్రహానికి దారితీశాయి. ఆ ఎంపీ కామెంట్స్ తో తమిళనాడు ఎన్నికల్లో మరో కొత్త వివాదం రేగింది.
తమిళనాడు రాజకీయం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. మహిళల భద్రత కోసం నిరసన చేస్తూనే, ఒక స్టార్ హీరోయిన్పై ఎంపీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పెను దుమారానికి దారితీశాయి. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో నటీమణులను వివాదాల్లోకి లాగడం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. గతంలో నటి త్రిష విషయంలో జరిగిన వివాదం మరువక ముందే, ఇప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ నయనతార పేరు రాజకీయ రచ్చకు కారణమైంది. ఏఐఏడీఎంకే రాజ్యసభ ఎంపీ సీవీ షణ్ముగం విల్లుపురంలో జరిగిన ఒక నిరసన కార్యక్రమంలో నయనతారను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతున్నాయి.
విల్లుపురం నిరసనలో అసలేం జరిగింది?
తమిళనాడులోని డీఎంకే ప్రభుత్వ పాలనలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయని, మహిళలకు రక్షణ కరువైందని ఆరోపిస్తూ ఏఐఏడీఎంకే, దాని ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలు విల్లుపురంలో ఒక భారీ నిరసనను నిర్వహించాయి. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి, ప్రస్తుత ఎంపీ సీవీ షణ్ముగం ప్రసంగిస్తూ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన "మీ కల మాకు చెప్పండి" (Tell us your dream) అనే ప్రజా సంబంధాల కార్యక్రమాన్ని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన నయనతార పేరును ప్రస్తావిస్తూ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నయనతార కావాలని అడిగితే ఇస్తారా? షణ్ముగం ప్రశ్న
ప్రసంగం మధ్యలో షణ్ముగం మాట్లాడుతూ.. "అబ్దుల్ కలాం ప్రజలను కలలు కనమని చెప్పారు. కానీ స్టాలిన్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఆ కలలను నెరవేరుస్తామని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ నేను నయనతారను పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరుకుంటే, ముఖ్యమంత్రి ఆ కలను నెరవేరుస్తారా? ఎవరైనా నయనతారతో వివాహం జరిపించాలని అడిగితే స్టాలిన్ ప్రభుత్వం దాన్ని సాధ్యం చేస్తుందా?" అని ప్రశ్నించారు. మహిళా భద్రత కోసం చేస్తున్న పోరాటంలో భాగంగా ఒక మహిళా నటిని ఇలా కించపరచడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
எனக்கு நயன்தாரா வேண்டும் என்ற என் கனவை முதலமைச்சர் நிறைவேற்றுவாரா? நயன்தாராவை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கனும்னு கேட்டா நிறைவேற்றுவாரா? என்று பேசிய சி வி சண்முகத்திற்கு வன்மையான கண்டனங்கள் 😐#admk#cvshanmugam#nayanthara#TamilNaduPolitics#rightchannelofficialpic.twitter.com/OOTfS13hKN
— Aadhi Shiva (@aadhi_shiva1718) March 17, 2026
మండిపడ్డ డీఎంకే, మహిళా నేతలు
షణ్ముగం వ్యాఖ్యలపై డీఎంకే శ్రేణులు తీవ్రంగా స్పందించాయి. మంత్రి గీతా జీవన్ ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ, ఇది మహిళలను తక్కువ చేసి చూపడమేనని ఆరోపించారు. డీఎంకే అధికార ప్రతినిధి శరవణన్ అన్నాదురై ఏఐఏడీఎంకే తీరును తప్పుబట్టారు.
"ఇది చాలా అసహ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు. సీవీ షణ్ముగం బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలి. మహిళల రక్షణ గురించి మాట్లాడే ఏఐఏడీఎంకే నేతలు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సిగ్గుచేటు. షణ్ముగం ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు, ఆయన ఒక రిపీట్ అఫెండర్" అని మండిపడ్డారు. ఎడప్పాడి పళనిస్వామికి నిజంగా మహిళా సంక్షేమంపై గౌరవం ఉంటే షణ్ముగంపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: On AIADMK Leader CV Shanmugam's statement on actress Nayanthara, DMK Spokesperson Saravanan Annadurai says, "It's a disgusting statement made by CV Shanmugam. He has to make a public apology... This is not the first time he has made such derogatory… pic.twitter.com/7T5kVr1AtI
— ANI (@ANI) March 17, 2026
రంగంలోకి దిగిన దక్షిణ భారత చలనచిత్ర కళాకారుల సంఘం
నయనతారపై చేసిన వ్యాఖ్యలను దక్షిణ భారత చలనచిత్ర కళాకారుల సంఘం తీవ్రంగా ఖండించింది. నటులు నాజర్, విశాల్ నేతృత్వంలోని ఈ సంఘం ఎంపీకి ఘాటు లేఖ రాసింది. "గౌరవనీయులైన ఎంపీ గారు, మీ వ్యాఖ్యలు అత్యంత అవమానకరంగా ఉన్నాయి. బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉన్నవారు పదజాలాన్ని ఉపయోగించేటప్పుడు హుందాతనాన్ని పాటించాలి. రాజకీయ విమర్శలు చేయవచ్చు కానీ, మహిళా కళాకారులను ఇలా కించపరచడం సభ్య సమాజం అంగీకరించదు" అని పేర్కొంది. సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి నిరసనలు వెల్లువెత్తడంతో షణ్ముగంపై ఒత్తిడి పెరిగింది.
ఎన్నికల వేళ వేడెక్కిన రాజకీయం
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సమయం దగ్గరపడుతున్న తరుణంలో ఈ వివాదం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్, మే 4న ఫలితాలు ఉండటంతో పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం ముదిరింది. మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకోవాలని చూస్తున్న ఏఐఏడీఎంకేకు ఈ వివాదం ఇబ్బందికరంగా మారింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా నెటిజన్లు ఎంపీ తీరును తప్పుబట్టారు. ఒత్తిడి పెరగడంతో షణ్ముగం స్పందిస్తూ.. తాను పొరపాటున ఆ పేరును వాడానని, ఎవరినీ ఉద్దేశపూర్వకంగా కించపరచాలని అనుకోలేదని పేర్కొన్నారు.