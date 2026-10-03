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- Ration Card: భారీగా రేషన్ కార్డులను నిలిపివేయనున్న ప్రభుత్వం.. జాబితాలో మీది ఉందా.?
Ration Card: భారీగా రేషన్ కార్డులను నిలిపివేయనున్న ప్రభుత్వం.. జాబితాలో మీది ఉందా.?
Ration Card: దేశంలో కోట్లాది మందికి రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. అయితే కొందరు కేవలం ప్రభుత్వ పథకాల కోసమే కార్డులను ఉపయోగిస్తూ, ప్రభుత్వం అందించే సరకులను మాత్రం తీసుకోవడం లేదు. దీంతో దీనిపై చర్యలకు ఉపక్రమించింది ప్రభుత్వం.
ఆరు నెలలు రేషన్ తీసుకోకపోతే కార్డు తాత్కాలికంగా నిలిపివేత
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. గత ఆరు నెలల్లో తమకు కేటాయించిన రేషన్ను వినియోగించని లబ్ధిదారుల రేషన్ కార్డులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తాత్కాలికంగా డిసేబుల్ చేయాలి. అంటే కార్డు డేటాబేస్ నుంచి వెంటనే పూర్తిగా తొలగించరు. కొంతకాలం రేషన్ పొందే సదుపాయం నిలిచిపోవచ్చు. ఆ తర్వాత లబ్ధిదారుడి అర్హతను పరిశీలించి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ఆరు నెలలు రేషన్ తీసుకోలేదంటే వెంటనే శాశ్వతంగా కార్డు రద్దవుతుందని అర్థం కాదు. కేంద్రం రూపొందించిన విధానంలో రీ-వాలిడేషన్కు అవకాశం ఇచ్చారు.
మూడు నెలల్లో e-KYC పూర్తి చేసుకునే అవకాశం
తాత్కాలికంగా డిసేబుల్ చేసిన కార్డులకు తర్వాత మూడు నెలల రీ-వాలిడేషన్ విండో ఉంటుంది. ఈ సమయంలో e-KYC, అవసరమైన పత్రాల పరిశీలన వంటి ప్రక్రియల ద్వారా లబ్ధిదారుడి అర్హతను మళ్లీ నిర్ధారించుకోవచ్చు. అర్హత ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయితే కార్డును తిరిగి యాక్టివేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి చర్యల వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం రేషన్ కార్డు డేటాబేస్ను మరింత కచ్చితంగా ఉంచడం. డూప్లికేట్ కార్డులు, అర్హత లేని లబ్ధిదారులు, ఉపయోగంలో లేని కార్డులను గుర్తించడం ద్వారా నిజమైన లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనాలు అందేలా చూడటం ఇందులో భాగం.
e-KYCకి కేంద్రం ఎందుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది?
రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారుడి గుర్తింపును ధృవీకరించడంలో e-KYC కీలకంగా మారింది. కేంద్రం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, 2026 జూలై 30 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా e-KYC 90.64 శాతం పూర్తయింది. అలాగే e-KYC ఆధారంగా డేటా పరిశీలన, మొబైల్ నంబర్ సీడింగ్కు సంబంధించిన కొత్త SOPలను కూడా అమలు చేస్తున్నారు. దీంతో రేషన్ కార్డులో ఉన్న వ్యక్తి వివరాలు, ఆధార్ ఆధారిత గుర్తింపు, అర్హత వంటి అంశాలను పరిశీలించడం సులభమవుతుంది. డూప్లికేట్ లేదా అనర్హమైన నమోదులను గుర్తించేందుకు కూడా ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుంది.
రేషన్ కార్డు e-KYC ఎలా పూర్తి చేసుకోవాలి?
e-KYC కోసం లబ్ధిదారులు తమ ప్రాంతంలోని రేషన్ షాప్/ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్ను సంప్రదించవచ్చు. కేంద్రం ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా రేషన్ దుకాణాల్లో e-KYC సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అలాగే Mera Ration యాప్ వంటి డిజిటల్ సేవలను కూడా కేంద్ర ఆహార శాఖ అందిస్తోంది. అయితే మొబైల్ ద్వారా చేసే ప్రక్రియలో ఆధార్ వివరాలు, ఫేస్ ఆథెంటికేషన్ వంటి దశలు రాష్ట్రం లేదా అందుబాటులో ఉన్న సేవను బట్టి మారవచ్చు. కేంద్ర ఆహార శాఖ అధికారికంగా మేరా రేషన్ యాప్ను అందుబాటులో ఉంచింది. ఆన్లైన్ ప్రక్రియలో ఇబ్బంది ఉంటే సమీపంలోని రేషన్ షాప్ లేదా సంబంధిత ప్రభుత్వ సేవా కేంద్రాన్ని సంప్రదించవచ్చు.
రేషన్ కార్డుదారులు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
మీ కుటుంబం గత ఆరు నెలలుగా రేషన్ తీసుకోకపోతే ముందుగా కార్డు స్టేటస్ను పరిశీలించండి. e-KYC పూర్తయిందో లేదో కూడా తెలుసుకోవాలి. అవసరమైతే సమీపంలోని రేషన్ దుకాణంలో e-KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి. అయితే ఆరు నెలలుగా రేషన్ తీసుకోని వారి కార్డులు పూర్తిగా రద్దవుతాయని కాదు. ఇలాంటి కార్డులను ముందుగా తాత్కాలికంగా డిసేబుల్ చేసి, ఆ తర్వాత మూడు నెలల రీ-వాలిడేషన్ అవకాశం ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. కాబట్టి అర్హత ఉన్న రేషన్ కార్డుదారులు తమ e-KYC, ఆధార్ అనుసంధానం, కార్డు స్టేటస్ వంటి వివరాలను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.