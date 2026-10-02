USA: అమెరికాలో అపార్ట్మెంట్లు ఉండవా.? అసలు అక్కడ రెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసా.?
USA: అమెరికాలో అందరికీ సొంతిల్లు ఉండడం అంత ఈజీ విషయం కాదు. ఎక్కువ మంది అద్దెకే ఉంటారు. మరి అక్కడ ఇళ్ల రెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి.? అమెరికాలో నివసిస్తున్న ఓ యువతి ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియో ద్వారా ఇలాంటి వివరాలను పంచుకున్నారు.
అమెరికాలో ఇండియన్స్.. అందులో తెలుగు వారు ఎక్కువే..
అమెరికాలో భారతీయుల సంఖ్య గణనీయంగా ఉంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు ఉద్యోగాలు, ఉన్నత విద్య, వ్యాపారాల కోసం అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. అందుకే మన ప్రాంతాల్లోని చాలా కుటుంబాలకు అమెరికాతో ఏదో ఒక రకమైన అనుబంధం కనిపిస్తుంది. మన వీధిలోని ఓ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి అమెరికాలో ఉండటం కూడా ఇప్పుడు సాధారణ విషయంగా మారిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి జీవన విధానం, ఖర్చులు, ముఖ్యంగా ఇళ్ల అద్దెల గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి చాలామందిలో ఉంటుంది. అమెరికాలో జీవితం అంటే ఎలా ఉంటుంది.. అక్కడ ఒక ఇల్లు లేదా అపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే నెలకు ఎంత ఖర్చవుతుంది అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకోవడానికి చాలామంది సోషల్ మీడియా వీడియోలను కూడా ఆసక్తిగా చూస్తుంటారు.
అమెరికాలో అపార్ట్మెంట్లు ఉండవా.?
అమెరికాలో ఇండిపెండెంట్ హౌస్లు ఎక్కువగా కనిపించడం వల్ల అక్కడ అపార్ట్మెంట్లు ఉండవని కొందరు భావిస్తుంటారు. కానీ ఇది పూర్తిగా నిజం కాదు. అమెరికాలోని అనేక నగరాలు, పట్టణాల్లో అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ కేంద్రాలకు దగ్గరగా, నగర ప్రాంతాల్లో అపార్ట్మెంట్లకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరోవైపు శివారు ప్రాంతాల్లో విశాలమైన ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అందుకే అమెరికాలో ఎక్కడ ఉంటున్నారు అనే అంశం ఇంటి రకం, పరిమాణం, అద్దెను నిర్ణయించడంలో కీలకంగా మారుతుంది. ఒకే నగరంలో కూడా డౌన్టౌన్ ప్రాంతం, శివారు ప్రాంతం మధ్య అద్దెల్లో గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉండొచ్చు.
సింగిల్, డబుల్ స్టెయిర్ ఇళ్ల అద్దెలెంతంటే..
ఇండిపెండెంట్ హౌస్ల విషయానికి వస్తే సింగిల్ స్టెయిర్, డబుల్ స్టెయిర్ ఇళ్లు కనిపిస్తాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన వీడియోలోని వివరాల ప్రకారం సింగిల్ స్టెయిర్ ఇంటికి నెలకు సుమారు రూ.1.8 లక్షల నుంచి రూ.2.5 లక్షల వరకు అద్దె ఉండొచ్చు. దీనికి అదనంగా మెయింటెనెన్స్ వంటి ఖర్చులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక డబుల్ స్టెయిర్ ఇంటికి నెలకు సుమారు రూ.2.2 లక్షల నుంచి రూ.2.6 లక్షల వరకు అద్దె ఉంటుందని ఆ వీడియోలో పేర్కొన్నారు. అయితే ఇంటి పరిమాణం, ఉన్న ప్రాంతం, బెడ్రూమ్ల సంఖ్య, సౌకర్యాలు వంటి అంశాల ఆధారంగా ఈ మొత్తం మారవచ్చు. కాబట్టి ఇవి అమెరికా మొత్తం వర్తించే స్థిరమైన ధరలుగా చూడకూడదు.
అపార్ట్మెంట్లో బెడ్రూమ్ పెరిగే కొద్దీ అద్దె కూడా..
అమెరికాలో అపార్ట్మెంట్లకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఒంటరిగా ఉండేవారు, చిన్న కుటుంబాలు ఉద్యోగ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉండాలనుకునేవారు అపార్ట్మెంట్లను ఎంచుకుంటుంటారు. వీడియోలో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సింగిల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్కు నెలకు సుమారు రూ.1.3 లక్షల నుంచి రూ.1.5 లక్షల వరకు అద్దె ఉండొచ్చు. డబుల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్కు రూ.1.8 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు అద్దె ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇక 3 బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్లకు అద్దె రూ.2 లక్షలకు పైనే ఉండొచ్చు. అపార్ట్మెంట్తో పాటు పార్కింగ్, జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, సెక్యూరిటీ వంటి సౌకర్యాలు ఉంటే ఖర్చు మరింత పెరగవచ్చు.
కాలిఫోర్నియా, న్యూయార్క్లో అద్దెలు మరింత ఎక్కువ..
అయితే పైన పేర్కొన్న అద్దెలను అమెరికాలోని అన్ని ప్రాంతాలకు వర్తింపజేయడం సరికాదు. అక్కడి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ప్రాంతాన్ని బట్టి భారీగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా కాలిఫోర్నియా, న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ వంటి ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల అద్దెలు ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సింగిల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్కే నెలకు దాదాపు రూ.2 లక్షల వరకు అద్దె ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే ఒకే రాష్ట్రంలోనూ నగరం, శివారు ప్రాంతం, ఉద్యోగ కేంద్రానికి దూరం, ఇంటి సౌకర్యాలు వంటి అంశాలను బట్టి అద్దె మారుతుంది. అందువల్ల సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ఏదైనా ఒక ఇంటి అద్దెను మొత్తం అమెరికాకు ప్రామాణికంగా భావించకుండా, ప్రాంతాన్ని బట్టి ఖర్చులు మారుతాయని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం.