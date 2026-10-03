Snakes: విషపూరితమా, విషం లేనిదా.? పామును చూసి ఎలా తెలుసుకోవచ్చో తెలుసా
Snakes: పాము కనిపిస్తే చాలామందిలో వెంటనే భయం మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా అది విషపూరితమైనదా? విషరహితమైనదా? అనే అనుమానం ఉంటుంది. మరి ఒక పాము విషం పూరితమా? కాదా అన్న విషయాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
భారతదేశంలో కనిపించే పాములన్నీ విషపూరితమైనవి కావు
భారతదేశంలో అనేక రకాల పాము జాతులు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్నింటికి మాత్రమే మనుషులకు తీవ్రమైన హాని కలిగించే విషం ఉంటుంది. నాగుపాము, క్రైట్, రస్సెల్స్ వైపర్, సా-స్కేల్డ్ వైపర్ వంటి పాములు వైద్యపరంగా ముఖ్యమైన విషపూరిత పాములుగా గుర్తించారు. అదే సమయంలో అనేక రకాల విషరహిత పాములు కూడా మన ఇళ్ల చుట్టుపక్కల, పొలాల్లో కనిపిస్తుంటాయి.
విషరహిత పాములు సాధారణంగా మనుషులను వేటాడవు. ప్రమాదం అనిపించినప్పుడు మాత్రమే తమను తాము రక్షించుకునేందుకు కాటు వేయవచ్చు. అందుకే పామును చూసిన వెంటనే దాన్ని చంపేందుకు ప్రయత్నించడం కంటే దూరంగా ఉండటం సురక్షితం. పాములు ఎలుకల సంఖ్యను తగ్గించడంలో సహాయపడటం వల్ల రైతులకు కూడా పరోక్షంగా ఉపయోగపడతాయి.
పాము తల ఆకారాన్ని చూసి విషపూరితమో కాదో చెప్పగలమా?
పామును గుర్తించేందుకు తల ఆకారాన్ని ఒకే ప్రమాణంగా ఉపయోగించకూడదు. కొన్ని వైపర్ జాతులకు త్రిభుజం లేదా వెడల్పుగా కనిపించే తల ఉంటుంది. విష గ్రంథులు తల భాగంలో ఉండటం వల్ల మెడతో పోలిస్తే తల స్పష్టంగా వెడల్పుగా కనిపించవచ్చు.
అయితే ప్రతి త్రిభుజాకారపు తల ఉన్న పాము విషపూరితమైనదని చెప్పడం తప్పు. కొన్ని విషరహిత పాములు కూడా ప్రమాదకరమైన పాములను పోలి కనిపించవచ్చు. అలాగే పాము భయపడి తన శరీరాన్ని, తలను విస్తరించినప్పుడు దాని అసలు ఆకారం మారినట్లు కనిపించవచ్చు. అందువల్ల తల ఆకారాన్ని మాత్రమే చూసి పామును గుర్తించడం సరికాదు.
కళ్ల ఆకారం, శరీరంపై గుర్తులు
పాముల కళ్లలోని కనుపాప ఆకారం ఆధారంగా విషపూరితమైనదో కాదో చెప్పవచ్చనే ప్రచారం ఉంది. కొన్ని విషపూరిత పాముల్లో నిలువుగా ఉండే కనుపాపలు కనిపిస్తాయి. మరికొన్ని పాముల్లో గుండ్రని కనుపాపలు ఉంటాయి. కానీ ఈ లక్షణం అన్ని జాతులకు వర్తించదు. ముఖ్యంగా నాగుపాము వంటి కొన్ని విషపూరిత పాములకు గుండ్రని కనుపాపలు ఉంటాయి.
అలాగే శరీరంపై ఉన్న రంగులు, చారలు, మచ్చలు చూసి కూడా కచ్చితంగా నిర్ణయించకూడదు. ఒకే ప్రాంతంలో కనిపించే వేర్వేరు పాములు ఒకదానిని మరొకటి పోలి ఉండవచ్చు. కొన్ని పాముల్లో వయసు, వెలుతురు, చర్మ మార్పుల వల్ల వాటి రంగు కూడా భిన్నంగా కనిపించవచ్చు.
పిట్ వైపర్లను గుర్తించడంలో ప్రత్యేక లక్షణం ఏంటి?
పిట్ వైపర్లకు (పసరిక పాము) కళ్లకు, ముక్కు రంధ్రాలకు మధ్య చిన్న గుంటలాంటి ప్రత్యేక అవయవం ఉంటుంది. దీనినే హీట్-సెన్సింగ్ పిట్ అంటారు. పరిసరాల్లోని ఉష్ణోగ్రత మార్పులను గుర్తించేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా చీకటిలో వెచ్చని శరీరం కలిగిన ఎరను గుర్తించడంలో ఈ అవయవం సహాయపడుతుంది.
అయితే పాము దగ్గరకు వెళ్లి ఈ లక్షణాలను పరిశీలించడం సురక్షితం కాదు. పాము ఏ జాతికి చెందిందో తెలియని సమయంలో దాని దగ్గరకు వెళ్లడం, పట్టుకోవడం లేదా ఫొటో కోసం కదిలించడం ప్రమాదకరం. అవసరమైతే శిక్షణ పొందిన స్నేక్ రెస్క్యూ సిబ్బంది సహాయం తీసుకోవడం మంచిది.
పాము కాటేస్తే గుర్తులు చూసి నిర్ణయం తీసుకోకండి
విషపూరిత పాము కాటుకు రెండు కోరల గుర్తులు కనిపించవచ్చని సాధారణంగా చెబుతారు. కానీ ప్రతి కాటులోనూ ఒకే విధమైన గుర్తులు కనిపించవు. పాము కాటు వేసిన తీరు, కాటు పడిన ప్రదేశం, పాము జాతి వంటి అనేక అంశాలపై గుర్తులు మారవచ్చు. కాబట్టి కాటు గుర్తులను చూసి విషం ఎక్కిందా లేదా అని ఇంట్లోనే నిర్ణయించుకోవడం ప్రమాదకరం.
పాము కరిచిన వెంటనే విషపూరితమో, విషరహితమో తెలియకపోయినా వైద్య అత్యవసర పరిస్థితిగానే పరిగణించాలి. బాధితుడిని వీలైనంత త్వరగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి. పామును పట్టుకోవడానికి లేదా చంపడానికి ప్రయత్నించకండి. కాటు వేసిన ప్రాంతాన్ని కోయడం, విషాన్ని నోటితో పీల్చడం, బిగిగా తాడు కట్టడం వంటి పాత పద్ధతులు చేయకూడదు. సాధ్యమైతే సురక్షిత దూరం నుంచి పాము ఫొటో తీసి వైద్యులకు చూపించవచ్చు. ముఖ్యంగా పాము రూపాన్ని బట్టి ఇంట్లోనే చికిత్స చేసుకోవడం మాత్రం చేయకూడదు.