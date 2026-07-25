PM Modi: ఆ వీడియోలు మోదీ మాట్లాడినవి కావు.. వైరల్ వీడియోలపై క్లారిటీ
PM Modi: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కొనసాగుతున్న విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న కొన్ని వీడియోలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక స్పష్టత ఇచ్చింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు మాట్లాడినట్లు కొన్ని వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి.
ఏఐతో మార్ఫింగ్ చేసిన వీడియోలు..
వైరల్ అవుతున్న వీడియోల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విద్యార్థులను హెచ్చరిస్తున్నట్లు, కేంద్ర మంత్రులు ఆందోళనకారులపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నట్లు చూపిస్తున్నారు. అయితే ఈ వీడియోల్లోని ఆడియో, విజువల్స్ను ఏఐ టెక్నాలజీతో మార్ఫింగ్ చేసినట్లు పీఐబీ తెలిపింది. ప్రత్యేకంగా ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రధాని మోదీ ఇటీవల విడుదల చేసిన వీడియోలోని దృశ్యాలను, పార్లమెంట్ వెలుపల కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడిన అసలు వీడియోను మార్చి తప్పుడు సందేశంతో ప్రచారం చేస్తున్నట్లు గుర్తించింది. ఈ వీడియోల్లో వినిపిస్తున్న మాటలు అసలు ప్రసంగాల్లో లేవని స్పష్టం చేసింది.
🚨 DEEPFAKE VIDEO ALERT!
Pakistani propaganda accounts are circulating a video of Prime Minister @narendramodi featuring fabricated statements that he never made regarding the protest in Delhi. #PIBFactCheck:
❌ This is an '#AI-generated deepfake video' shared to mislead the… pic.twitter.com/OEZHxjlKsz
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 24, 2026
విదేశీ నెట్వర్క్ల పాత్రపై కేంద్రం అప్రమత్తం
ఈ తప్పుడు వీడియోల వ్యాప్తి వెనుక విదేశీ సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్లు కూడా పనిచేస్తున్నాయని పీఐబీ తెలిపింది. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్కు చెందిన కొన్ని సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ఈ వీడియోలను పెద్దఎత్తున షేర్ చేస్తూ తప్పుడు ప్రచారానికి పాల్పడుతున్నట్లు వెల్లడించింది. దేశంలో జరుగుతున్న ఆందోళనలను అవకాశంగా మార్చుకుని ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించడం, ప్రభుత్వంపై అపోహలు కలిగించడం లక్ష్యంగా ఈ తరహా ఏఐ వీడియోలు వ్యాప్తి చేస్తున్నారని అధికారులు హెచ్చరించారు. అందువల్ల సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ప్రతి వీడియోను వెంటనే నమ్మకుండా, అధికారిక వనరుల ద్వారా నిజానిజాలు తెలుసుకోవాలని సూచించారు.
Pakistani propaganda accounts are circulating a digitally altered video of Union Minister @dpradhanbjp, featuring fabricated and baseless claims.#PIBFactCheck:
✅ Union Minister Dharmendra Pradhan did not make any such statement.
🔗 Watch the full original, unedited video… pic.twitter.com/EAPJyyAdtA
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 24, 2026
ఫేక్ కంటెంట్ కనిపిస్తే ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అనుమానాస్పద వీడియోలు, ఫోటోలు లేదా సందేశాలు కనిపిస్తే వెంటనే PIB Fact Checkకు సమాచారం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది. ఫిర్యాదు చేయడానికి 91 8799711259 వాట్సాప్ నెంబర్, factcheck@pib.gov.in ఇమెయిల్ ఐడీలను ఇచ్చారు. అలాగే ఏఐ సాయంతో రూపొందించిన వీడియోలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి సమాచారాన్ని ధృవీకరించిన తర్వాతే ఇతరులతో పంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తప్పుడు ప్రచారాన్ని అడ్డుకోవడంలో ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత కూడా ఎంతో ముఖ్యమని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
A video of Union Minister Dharmendra Pradhan is circulating online, claiming that he is making an announcement about his position.#PIBFactCheck
❌ This video is #Fake and digitally altered.
🔸 Union Minister @dpradhanbjp did not make any such statement.
▶️ Watch the… pic.twitter.com/CHjDbiAQIz
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 25, 2026
सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक AI-जनित वीडियो साझा कर उन्हें पेपर लीक से संबंधित बयान देते हुए दिखाया जा रहा है।#PIBFactCheck
❌ यह #AI जनरेटेड फर्जी वीडियो है।
✅ प्रधानमंत्री @narendramodi ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।
✅ वायरल वीडियो AI-जनरेटेड डीपफेक… pic.twitter.com/j4Rp3DBQ2j
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 24, 2026