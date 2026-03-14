Flight Rules : మీ బ్యాగ్లో కొబ్బరికాయ ఉంటే విమానం ఎక్కనివ్వరు... ఎందుకో తెలుసా?
విమానంలో ప్రయాణించే ముందు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఫ్లైట్లో అన్ని వస్తువులను తీసుకెళ్లడానికి పర్మిషన్ ఉండదు… లిక్విడ్స్, పదునైన వస్తువులే కాదు కొన్ని సాధారణ వస్తువులను కూడా తీసుకెళ్లలేం. అవేంటో తెలుసుకొండి.
విమానంలో కొబ్బరికాయపై నిషేధం..
సాధారణంగా గుడికి వెళ్లినప్పుడు కొబ్బరికాయ కొట్టి ఓ ముక్కను ప్రసాదంగా ఇంటికి తెచ్చుకుంటాం. కానీ మీరు ఫ్లైట్లో ఏదైనా దేవాలయానికి వెళితే మాత్రం తిరుగుప్రయాణంలో కొబ్బరికాయను ఇంటికి తీసుకెళ్లడానికి వీలుండదు. కొబ్బరికాయను విమానంలో అనుమతించరు. ఇది డేంజర్ కాదని మనం అనుకుంటాం.. కానీ విమానయాన సంస్థలు దీన్ని అత్యంత ప్రమాదకరమైన వస్తువుల లిస్ట్లో పెట్టాయి.
ఎండు కొబ్బరితోనే అసలు చిక్కు..
విమానయాన సంస్థల ప్రకారం… ఎండు కొబ్బరి చాలా ప్రమాదకరం. దీనికి మంటలు అంటుకునే ప్రమాదం ఎక్కువ. ఇందులో నూనె శాతం ఎక్కువగా ఉండటమే కారణం. అందుకే దీన్ని నూనె తయారీకి వాడతారు. విమానంలో వేడి తగిలితే మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఉంది.
హ్యాండ్ బ్యాగేజ్లో అనుమతి ఉందా..?
చెక్-ఇన్ లగేజీలో ఎండు కొబ్బరికి అస్సలు అనుమతి లేదు. హ్యాండ్ బ్యాగేజ్లో గానీ, చెక్-ఇన్ బ్యాగేజ్లో గానీ ఎండు కొబ్బరిని తీసుకెళ్లకూడదు. పచ్చి కొబ్బరికాయ అయినా, ఎండు కొబ్బరి అయినా.. దేన్నీ ఫ్లైట్లోకి అనుమతించరు.
ఈ విమాన సంస్థల్లో మాత్రం కొబ్బరికి అనుమతి...
స్పైస్జెట్ లాంటి కొన్ని విమానయాన సంస్థలు కొబ్బరికాయ తీసుకెళ్లడానికి అనుమతిస్తాయి. కానీ అది ఎండు కొబ్బరి అయి ఉండకూడదు. కొబ్బరికాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి, సరిగ్గా ప్యాక్ చేసి తీసుకెళ్లొచ్చు. ఇలా కట్ చేసిన కొబ్బరి ముక్కలను చెక్-ఇన్ లగేజీలో అనుమతిస్తారు.
అగ్ని ప్రమాద అవకాశాలు..
విమానంలో లగేజీ పెట్టే చోట వెంటిలేషన్ సరిగా ఉండదు. ఎండు కొబ్బరి నుంచి వెలువడే వేడి మంటలకు కారణం కావచ్చు. ఒకసారి మంటలు అంటుకుంటే, విమానం ఎత్తులో ఉండటం, పరిమిత వనరుల కారణంగా దాన్ని ఆర్పడం చాలా కష్టం.
కొబ్బరి నీళ్లు కూడా నిషేధమే..
మీరు కొబ్బరి నీళ్లను కూడా క్యాబిన్లో తీసుకెళ్లడానికి వీల్లేదు. విమానయాన సంస్థలు దీనికి అనుమతి ఇవ్వవు. భద్రతా నిబంధనల ప్రకారం, నిర్దిష్ట పరిమితికి మించి ద్రవాలను తీసుకెళ్లడంపై నిషేధం ఉంది.
కొబ్బరికాయ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది?
ఒకవేళ మీరు ఫ్లైట్లో కొబ్బరికాయ తీసుకెళ్తే, ఎయిర్పోర్ట్ భద్రతా సిబ్బంది లగేజీ తనిఖీ చేసేటప్పుడు దాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటారు. కస్టమ్స్ నిబంధనల ప్రకారం మీకు వార్నింగ్ ఇవ్వొచ్చు లేదా జరిమానా కూడా విధించవచ్చు.
క్యాబిన్ బ్యాగేజ్లో ఇవి కూడా నిషేధమే...
నిర్ణీత పరిమితిలో వాటర్ బాటిల్ లేదా కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకెళ్లొచ్చు. కానీ బిర్యానీ లాంటి వండిన ఆహార పదార్థాలకు అనుమతి లేదు. స్పాంజ్ కేకులు, స్వీట్లు, బేకరీ ఐటమ్స్ తీసుకెళ్లకూడదు. పచ్చి చేపలు లేదా మాంసం కూడా తీసుకెళ్లడానికి వీల్లేదు. ఊరగాయలను కూడా ఎయిర్లైన్స్ అనుమతించవు. పొడి లేదా పూర్తి రూపంలో ఉన్న ఎలాంటి మసాలా దినుసులపైనా నిషేధం ఉంది.