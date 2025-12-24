- Home
Best Airport in India South Asia 2025 : ఢిల్లీ విమానాశ్రయం 2025 వరల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అవార్డ్స్లో వరుసగా ఏడవసారి భారతదేశం, దక్షిణాసియాలో బెస్ట్ విమానాశ్రయంగా నిలిచింది. ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో ఈ ఘనత సాధించింది.
ముంబై, బెంగళూరులను వెనక్కి నెట్టి నంబర్ 1 గా నిలిచిన ఎయిర్పోర్ట్ ఇదే !
Best Airport in India South Asia 2025: భారతదేశ విమానయాన రంగంలో మరోసారి ఢిల్లీ విమానాశ్రయం (Delhi Airport) తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. ప్రయాణికులకు ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలను అందించడంలో ముంబై, బెంగళూరు వంటి ఇతర ప్రధాన నగరాల విమానాశ్రయాలను వెనక్కి నెట్టి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
2025 వరల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అవార్డ్స్లో (World Airport Awards 2025) ఢిల్లీ విమానాశ్రయం భారతదేశం, దక్షిణాసియాలో అత్యుత్తమ విమానాశ్రయంగా ఎంపికైంది. విశేషమేమిటంటే, ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డును గెలుచుకోవడం ఇది వరుసగా ఏడవసారి కావడం గమనార్హం.
ఈ విమానాశ్రయం సాధించిన ఈ ఘనత వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణాలు, అత్యాధునిక సదుపాయాలు, గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ. ఆ పూర్తి వివరాలు గమనిస్తే..
IGIA : ప్రపంచ స్థాయి కనెక్టివిటీ, రికార్డు స్థాయి ర్యాంకింగ్
ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (IGIA) కేవలం దేశీయ ప్రయాణాలకే కాకుండా, అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు కూడా ప్రధాన కేంద్రంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ విమానాశ్రయం 150కి పైగా దేశీయ, అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలకు విమాన సేవలను అనుసంధానిస్తోంది.
ఈ భారీ నెట్వర్క్ కారణంగా, ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే విమానాశ్రయాల జాబితాలో ఇది 9వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఇంతటి భారీ రద్దీని సమర్థంగా నిర్వహిస్తూనే, ప్రయాణికులకు నాణ్యమైన సేవలను అందించడం ఈ విమానాశ్రయం ప్రత్యేకత.
IGIA : అత్యాధునిక టెర్మినల్స్, ప్రీమియం సౌకర్యాలు
ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఈ విమానాశ్రయంలో ప్రపంచ స్థాయి టెర్మినల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మల్టీ లెవల్ కార్ పార్కింగ్ సదుపాయం ఉండటంతో ప్రయాణికులు, వారిని సాగనంపడానికి వచ్చేవారికి వాహనాల పార్కింగ్ విషయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవు.
అంతేకాకుండా, విమాన ప్రయాణానికి ముందు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ప్రీమియం లాంజ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల కదలికలు సాఫీగా, ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా జరిగేలా ఈ టెర్మినల్స్ డిజైన్ చేశారు.
Delhi Airport లో విస్తృతమైన ప్రయాణికుల సేవలు
ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఢిల్లీ విమానాశ్రయం అనేక రకాల సేవలను అందిస్తోంది. ఆర్థిక సేవలు గమనిస్తే.. విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో ఏటీఎంలు, విదేశీ మారక ద్రవ్య కౌంటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రయాణికులు సులభంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి క్యాబ్ సర్వీసులు సిద్ధంగా ఉంటాయి.
బ్యాగేజీ అసిస్టెన్స్, వైద్య సదుపాయాలు, 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉండే ప్యాసింజర్ సపోర్ట్ ఇక్కడ లభిస్తాయి. ఈ సేవలు ప్రయాణికులకు ఒక సాఫీ ప్రయాణ అనుభూతిని కలిగిస్తాయి.
Delhi Airport: పరిశుభ్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణకు పెద్దపీట
పరిశుభ్రత, సుస్థిరత విషయంలో ఢిల్లీ విమానాశ్రయం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది. ఇక్కడ 170కి పైగా పర్యావరణ అనుకూలమైన వాష్రూమ్లు ఉన్నాయి. పసిపిల్లలతో ప్రయాణించే తల్లుల కోసం బేబీ కేర్ సదుపాయాలు, దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేక సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు లీడ్ సర్టిఫైడ్ ఉత్పత్తులను వినియోగిస్తున్నారు. అలాగే, ప్రయాణికులు సులభంగా నావిగేట్ చేయడానికి స్పష్టమైన సైన్బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు.
IGIA ఢిల్లీకి ముఖద్వారం, గ్లోబల్ ట్రాన్సిట్ హబ్
ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (IGIA) కేవలం ఒక విమానాశ్రయం మాత్రమే కాదు, ఇది ఢిల్లీ నగరానికి ఒక ముఖద్వారం లాంటిది. ఇది ఒక ప్రముఖ గ్లోబల్ ట్రాన్సిట్ హబ్ సేవలు అందిస్తోంది. ఢిల్లీ వంటి శక్తివంతమైన నగరాన్ని సందర్శించడానికి వచ్చే పర్యాటకులకు ఇది ఒక పరిపూర్ణమైన ప్రారంభ బిందువుగా నిలుస్తోంది. దేశ విదేశాల నుండి వచ్చే ప్రయాణికులకు భారతీయ ఆతిథ్యాన్ని, ఆధునికతను పరిచయం చేయడంలో ఈ విమానాశ్రయం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
వరుసగా ఏడవసారి ఈ అవార్డును గెలుచుకోవడం ద్వారా, ఢిల్లీ విమానాశ్రయం తన ప్రమాణాలను ఏమాత్రం తగ్గించుకోకుండా, నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతోందని నిరూపించింది. ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించడంలో ఇది ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుందని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.