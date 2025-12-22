India లో కార్ల స్టీరింగ్ కుడి వైపే ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా? అసలు కారణం ఇదే!
Vehicle Steering Explanation: చాలా దేశాలకు భిన్నంగా భారత్లో వాహనాల స్టీరింగ్ వీల్ కుడి వైపు ఉంటుంది. ఇలా ఉండటానికి గల చారిత్రక కారణాలు, రోడ్డు భద్రత, ట్రాఫిక్ నిబంధనల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇండియాలో వాహనాల స్టీరింగ్ కుడి వైపు ఉండటానికి 5 ప్రధాన కారణాలు ఇవే
భారతదేశంలో మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? మనం నడిపే కార్లు లేదా బస్సుల స్టీరింగ్ వీల్ ఎప్పుడూ కుడి వైపున ఉంటుంది. అమెరికా వంటి అనేక పాశ్చాత్య దేశాలలో స్టీరింగ్ వీల్ ఎడమ వైపున ఉంటుంది, కానీ మన దేశంలో మాత్రం దీనికి భిన్నమైన విధానాన్ని పాటిస్తారు. ఇది ఏదో యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది కాదు. దీని వెనుక శతాబ్దాల చరిత్ర, రోడ్డు భద్రత, మన డ్రైవింగ్ అలవాట్లు వంటి అనేక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. అసలు మన దేశంలో స్టీరింగ్ కుడి వైపే ఎందుకు ఉంటుంది? ఎడమ వైపు డ్రైవింగ్ విధానం ఎలా వచ్చింది? అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చారిత్రక నేపథ్యం, బ్రిటీష్ పాలన
భారతదేశంలో మనం రోడ్డుకు ఎడమ వైపున డ్రైవ్ చేస్తాము. ఈ పద్ధతి మనకు బ్రిటీష్ పాలన నుండి వారసత్వంగా వచ్చింది. వలస పాలన సమయంలో, బ్రిటీష్ అధికారులు భారతదేశంలో రోడ్డు వ్యవస్థలను, ట్రాఫిక్ చట్టాలను ప్రవేశపెట్టారు. అప్పట్లో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో ఎడమ వైపు డ్రైవింగ్ చేసే పద్ధతి అమలులో ఉండేది.
బ్రిటీష్ వారు తమ దేశంలో ఉన్న ట్రాఫిక్ నిబంధనలనే యథాతథంగా భారతదేశంలో కూడా అమలు చేశారు. దీంతో మన దేశంలో కూడా వాహనాలను రోడ్డుకు ఎడమ వైపున నడపడం ఒక ప్రామాణికంగా మారింది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా భారత్ ఇదే విధానాన్ని కొనసాగించింది. ఒకసారి ఎడమ వైపు డ్రైవింగ్ ప్రామాణికంగా మారాక, దానికి అనుగుణంగానే వాహనాల డిజైన్ కూడా రూపుదిద్దుకుంది. వాహనం ఎడమ వైపు వెళ్తున్నప్పుడు, స్టీరింగ్ వీల్ కుడి వైపు ఉండటం వల్ల డ్రైవర్లు ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలను స్పష్టంగా చూడగలరు. ఇది డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు సరైన అంచనా వేయడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
మెరుగైన విజిబిలిటీ, రోడ్డు భద్రత
భారతదేశం వంటి ఎడమ వైపు ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ ఉన్న దేశాలలో, స్టీరింగ్ వీల్ కుడి వైపున ఉండటం వల్ల అనేక ఆచరణాత్మక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల డ్రైవర్కు ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలపై స్పష్టమైన అవగాహన ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఇప్పటికీ అనేక ప్రాంతాల్లో టూ లేన్ రోడ్లు సర్వసాధారణం.
ఇలాంటి రోడ్లపై నెమ్మదిగా వెళ్లే వాహనాలను ఓవర్ టేక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు, స్టీరింగ్ కుడి వైపు ఉండటం వల్ల డ్రైవర్ రోడ్డు మధ్యభాగానికి దగ్గరగా ఉంటాడు. దీనివల్ల అవతలి వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలను సులభంగా గమనించవచ్చు. ఓవర్ టేక్ చేసే సమయంలో సురక్షితమైన దూరాన్ని పాటించడానికి, ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఈ పొజిషనింగ్ చాలా కీలకం. డ్రైవర్ రోడ్డు మధ్యలో జరిగే కదలికలను నిశితంగా గమనించడానికి ఈ విధానం ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ
స్టీరింగ్ వీల్ కుడి వైపున ఉండటం వల్ల మరొక ముఖ్యమైన ప్రయోజనం కూడా ఉంది. ఇది పాదచారులు, సైక్లిస్టుల భద్రతలో కీలకంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా పాదచారులు, సైక్లిస్టులు లేదా ఆగి ఉన్న వాహనాలు రోడ్డుకు ఎడమ వైపు చివరన ఉంటాయి.
డ్రైవర్ సీటు కుడి వైపున ఉండటం వల్ల, డ్రైవర్ దృష్టి ప్రధానంగా రోడ్డు మధ్యభాగంపై ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎడమ వైపు ఉండే అడ్డంకులు, మనుషులు లేదా జంతువులను ఢీకొట్టే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. అలాగే, అత్యవసర సమయాల్లో డ్రైవర్ వేగంగా స్పందించడానికి, రియాక్షన్ టైమ్ మెరుగుపడటానికి ఈ విధానం అనుకూలంగా ఉంటుంది. డ్రైవర్ రోడ్డు మధ్య భాగానికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల మొత్తం ట్రాఫిక్ ప్రవాహంపై మంచి పట్టు సాధించవచ్చు.
భారతీయ ట్రాఫిక్ వ్యవస్థలో అనేక రకాల వాహనాలు
భారతీయ ట్రాఫిక్ వ్యవస్థలో కార్లు మాత్రమే కాకుండా బస్సులు, ట్రక్కులు, టూ-వీలర్లు, ఆటో-రిక్షాలు వంటి అనేక రకాల వాహనాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎడమ వైపు ప్రయాణించే నిబంధననే పాటిస్తాయి. అన్ని రకాల వాహనాల్లో స్టీరింగ్ వీల్ కుడి వైపున ఉండటం వల్ల ట్రాఫిక్లో ఒకే రకమైన విధానం ఉంటుంది.
ఇది ట్రాఫిక్ ప్రవాహాన్ని మరింత ఊహించదగినదిగా చేస్తుంది. డ్రైవర్ల మధ్య గందరగోళాన్ని తగ్గిస్తుంది. ముఖ్యంగా కమర్షియల్ వాహనాలు, ప్రజా రవాణా వాహనాలకు ఈ విధానం చాలా ముఖ్యం. హైవేలు, ఇరుకైన రోడ్లపై లేన్ పొజిషనింగ్, ఓవర్ టేకింగ్ సమయంలో ట్రక్, బస్సు డ్రైవర్లకు కుడి వైపు స్టీరింగ్ ఉండటం ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ప్రపంచ విధానాలు, చట్టపరమైన నిబంధనలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే, కేవలం భారతదేశం మాత్రమే కాదు, సుమారు 75 దేశాలు ఎడమ వైపు ట్రాఫిక్, కుడి వైపు స్టీరింగ్ విధానాన్ని పాటిస్తున్నాయి. ఇందులో యునైటెడ్ కింగ్డమ్, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, థాయిలాండ్, దక్షిణాఫ్రికా వంటి దేశాలు ఉన్నాయి. భారతదేశ వ్యవస్థ ఈ దేశాల విధానాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
భారతీయ మోటారు వాహన చట్టాలు కూడా ఎడమ వైపు డ్రైవింగ్ను తప్పనిసరి చేశాయి. దేశంలో విక్రయించే అన్ని వాహనాలు కచ్చితంగా ఈ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే తయారు చేయాలి. ఎడమ వైపు స్టీరింగ్ ఉండే వాహనాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపై కఠినమైన ఆంక్షలు ఉన్నాయి. కేవలం కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే అనుమతి లభిస్తుంది.
వ్యవస్థను మార్చడం ఎందుకు సాధ్యం కాదు?
ఇప్పుడున్న పద్ధతిని మార్చి, కుడి వైపు డ్రైవింగ్, ఎడమ వైపు స్టీరింగ్కు మారాలంటే దేశవ్యాప్తంగా రోడ్డు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సైన్ బోర్డులు, వాహన తయారీ, డ్రైవర్ల ప్రవర్తనలో భారీ మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అటువంటి మార్పు చాలా ఖరీదైనది, ప్రమాదకరమైనవి, అనవసరమైనది. అందుకే, చరిత్ర, భద్రత, ట్రాఫిక్ క్రమశిక్షణ ఆధారంగా భారతదేశం తన కుడి వైపు స్టీరింగ్ విధానాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తోంది.