డిజిటల్ మోసాలను అరికట్టడానికి యోగి ప్రభుత్వం సైబర్ క్రైమ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసింది. 84,705 మంది పోలీసులకు శిక్షణ, 75 సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్లు, ప్రతి జిల్లాలో సైబర్ సెల్, 1930 హెల్ప్లైన్, విస్తృత ప్రజా అవగాహనతో సైబర్ భద్రతకు కొత్త బలం చేకూరింది.
Lucknow : డిజిటల్ లావాదేవీలు, ఆన్లైన్ సేవల వాడకం వేగంగా పెరగడంతో సైబర్ మోసాలు, హైటెక్ నేరాల సవాళ్లు కూడా పెరిగాయి. సామాన్య పౌరుల భద్రత, డిజిటల్ వ్యవస్థపై నమ్మకాన్ని బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో యోగి ప్రభుత్వం నిరంతరం సమర్థంగా, గట్టి చర్యలు తీసుకుంటోంది.
ఇందులో భాగంగా సైబర్ నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి పోలీసు బలగాలను సాంకేతికంగా సమర్థంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. సైబర్ క్రైమ్ శిక్షణా పోర్టల్ ద్వారా ఇప్పటివరకు 84,705 మంది పోలీసు సిబ్బందికి సర్టిఫైడ్ శిక్షణ ఇచ్చారు. దీనివల్ల సైబర్ నేరాలపై చర్యలు తీసుకునే, దర్యాప్తు చేసే సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరిగింది.
దశలవారీగా సైబర్ క్రైమ్ నియంత్రణ
అసెంబ్లీలో అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానంలో… సైబర్ మోసాలు, హైటెక్ నేరాలను నివారించడానికి తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి ప్రభుత్వం వివరించింది. 2017కు ముందు ఉత్తరప్రదేశ్లో కేవలం రెండు సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లు (లక్నో, గౌతమబుద్ధనగర్) మాత్రమే పనిచేసేవని సమాధానంలో తెలిపారు. పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాల సంఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, యోగి ప్రభుత్వం దశలవారీగా సైబర్ క్రైమ్ నియంత్రణ వ్యవస్థను పటిష్టం చేసింది.
16 జోనల్, 57 జిల్లా సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లు
ప్రభుత్వం 06 ఫిబ్రవరి 2020న 16 జోనల్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లను, 14 డిసెంబర్ 2023న 57 జిల్లా సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేసింది. దీంతో పాటు, రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో సైబర్ నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి ప్రత్యేక సైబర్ క్రైమ్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశారు.
సైబర్ నేరాలపై తక్షణ చర్యలు తీసుకునేందుకు రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లా పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక సైబర్ సెల్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సైబర్ సెల్స్లో శిక్షణ పొందిన పోలీసు సిబ్బందిని నియమించారు. దీనివల్ల ఫిర్యాదులపై వెంటనే సాంకేతిక దర్యాప్తు, చర్యలు తీసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఉత్తరప్రదేశ్లోని అన్ని జిల్లాల్లో మొత్తం 75 సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లు పనిచేస్తున్నాయి.
సైబర్ భద్రతపై భారీ స్థాయిలో ప్రజా అవగాహన
సైబర్ నేరాల నుంచి రక్షణ పొందే విషయంలో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడంపై కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 65,966 బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సైబర్ అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. వీటి ద్వారా ఆన్లైన్ మోసాలు, నకిలీ కాల్స్, లింకులు, డిజిటల్ ఫ్రాడ్స్ నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలో ప్రజలకు వివరించారు.
1930 సైబర్ హెల్ప్లైన్ సామర్థ్యం పెంపు
సైబర్ నేరాలపై తక్షణమే ఫిర్యాదు చేయడానికి హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1930ని మరింత బలోపేతం చేశారు. దీని సామర్థ్యాన్ని గతంలో 20 సీట్ల నుంచి ఇప్పుడు 50 సీట్లకు పెంచారు. ఈ హెల్ప్లైన్ 24×7 పూర్తిగా పనిచేస్తుంది, దీనివల్ల బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందుతోంది.
శిక్షణ పొందిన పోలీసులు
ప్రభుత్వం ప్రకారం, శిక్షణ పొందిన పోలీసు బలగాలు, ఆధునిక సైబర్ క్రైమ్ వ్యవస్థ, విస్తృత ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమాల ఉమ్మడి ప్రయత్నాలతో రాష్ట్రంలో సైబర్ మోసాలు, హైటెక్ నేరాలపై సమర్థంగా నియంత్రణ దిశగా నిరంతరం పురోగతి సాధిస్తున్నారు.