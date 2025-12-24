Maruti Suzuki : 32 కి.మీ మైలేజీ.. రూ. 3.50 లక్షలకే కొత్త కారు ! చవకమ్మ చవక
Maruti Suzuki SPresso : భారతదేశంలో మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో ప్రస్తుతం అత్యంత చవకైన కారుగా ఉంది. ఆల్టో K10 కంటే తక్కువ ధరలో, 32 కి.మీ పైగా మైలేజీ, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్, విశాలమైన క్యాబిన్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
32 కి.మీ మైలేజీతో అదిరిపోయే కారు.. ఆల్టో కంటే ధర తక్కువ !
భారతదేశంలో సొంత కారు కలిగి ఉండాలనేది చాలా మంది మధ్యతరగతి కుటుంబాల కల. అయితే బడ్జెట్ పరిమితుల కారణంగా, మార్కెట్లో అత్యంత చవకైన కారు కోసం చూస్తుంటారు. చాలా కాలంగా తక్కువ ధరలో కారు అంటే సమాధానంగా 'మారుతి ఆల్టో K10' ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది.
ప్రస్తుతం ఇండియాలో అత్యంత సరసమైన కారుగా మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో (Maruti Suzuki S-Presso) నిలిచింది. ఇది వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా, గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఇది నిజం. ఆల్టో K10 కంటే సుమారు రూ. 20,000 తక్కువ ధరకే ఎస్-ప్రెస్సో లభిస్తోంది. కేవలం ధర తక్కువ ఉండటమే కాకుండా, ఫీచర్ల విషయంలో కూడా రాజీ పడకుండా, డ్రైవింగ్ను సౌకర్యవంతంగా మార్చే అనేక ఆధునిక ఫీచర్లు ఈ కారు ఉన్నాయి.
Maruti Suzuki SPresso : ధర, వేరియంట్ల వివరాలు
కారు కొనాలనుకునే వారికి ధర అనేది ప్రధాన అంశం. అయితే, మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో ధర కూడా తక్కువే. రూ. 3.50 లక్షల నుండి ప్రారంభమై రూ. 5.25 లక్షల వరకు ఉంటుంది. దీనికి పోటీగా ఉన్న మారుతి ఆల్టో K10 ధర రూ. 3.70 లక్షల నుండి రూ. 5.45 లక్షల మధ్య ఉంది. అంటే, ఆల్టో కంటే ఎస్-ప్రెస్సో సుమారు రూ. 20,000 తక్కువ ధరకు లభిస్తోంది.
ఈ ధరలన్నీ ఢిల్లీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు. ఇక సీఎన్జీ (CNG) వేరియంట్ విషయానికి వస్తే, దీని ప్రారంభ ధర రూ. 5.90 లక్షలుగా ఉంది. ఇది పెట్రోల్ వెర్షన్ కంటే రూ. 95,000 ఎక్కువ. ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న ఈ రోజుల్లో, తక్కువ ధరకు కారును అందిస్తూనే, నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించేలా దీని ధరను నిర్ణయించడం గమనార్హం.
Maruti Suzuki SPresso : ఇంజన్ పనితీరు, సామర్థ్యం
ఎస్-ప్రెస్సో ఇంజన్ పనితీరు విషయానికి వస్తే, ఇందులో ఆల్టో K10లో ఉన్నటువంటి 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్ డ్యూయల్ జెట్ ఇంజన్ను అమర్చారు. పెట్రోల్ వేరియంట్లో ఈ ఇంజన్ 69 PS గరిష్ఠ పవర్ను, 91 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లలో 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్, ఏఎమ్టి (AMT) అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అన్ని వేరియంట్లలోనూ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ స్టాండర్డ్గా వస్తుంది. సీఎన్జీ వేరియంట్లో కూడా ఇదే 1.0-లీటర్ డ్యూయల్ జెట్ ఇంజన్ను ఉపయోగించారు. అయితే, సీఎన్జీ మోడ్లో ఇది 56 bhp పవర్ను, 82.1 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సీఎన్జీ వాహనాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీ ఈ వేరియంట్ను తమ లైనప్లో పదవ సీఎన్జీ వాహనంగా ప్రవేశపెట్టింది.
మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో : అద్భుతమైన మైలేజీ
మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సోకు ఉన్న అతిపెద్ద బలం దాని మైలేజీ. ARAI ధృవీకరించిన గణాంకాల ప్రకారం, పెట్రోల్ వేరియంట్లు లీటరుకు 24.76 కి.మీ నుండి 25.3 కి.మీ వరకు మైలేజీని ఇస్తాయి. కార్లలో ఇది చాలా అద్భుతమైన మైలేజీ. ఇక సీఎన్జీ వేరియంట్ అయితే ఏకంగా కిలోకు 32.73 కి.మీ మైలేజీని అందిస్తుంది.
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, వాహనదారుల దృష్టి ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాల వైపు మళ్లింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో పాటు సీఎన్జీ వాహనాలు కూడా మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. సీఎన్జీ బంకులు సులభంగా అందుబాటులో ఉండటం, ఇంధన ఖర్చు తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎస్-ప్రెస్సో సీఎన్జీ వేరియంట్కు డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో : ఫీచర్లు, ఇంటీరియర్స్
ధర తక్కువైనప్పటికీ, ఫీచర్ల విషయంలో ఎస్-ప్రెస్సో మెరుగ్గానే ఉంది. కారు లోపల సెంటర్-మౌంటెడ్ డిజిటల్ డిస్ప్లే, 7-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. ఇది ఆపిల్ కార్ ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. భద్రత కోసం డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్వ్స్, ఈబిడి (EBD)తో కూడిన ఏబిఎస్ (ABS), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP) వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఇక క్యాబిన్ విషయానికి వస్తే, ఎస్-ప్రెస్సో పొడవైన డిజైన్ కారణంగా ఆల్టో K10 కంటే ఎక్కువ స్పేసియస్గా, ప్రాక్టికల్గా అనిపిస్తుంది. సీఎన్జీ వెర్షన్ ఇంటీరియర్స్ కూడా పెట్రోల్ వెర్షన్లాగే ఉంటాయి, కానీ సీఎన్జీ సిలిండర్ కారణంగా కార్గో స్పేస్ కాస్త తగ్గుతుంది.
మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో : కొన్ని లోపాలు కూడా..
సాధారణంగా ఏ కారులో అయినా ఏదో ఒకటి తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఎస్-ప్రెస్సోలో కూడా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. దీని డిజైన్ అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు. దీని ఎస్యూవీ (SUV) వంటి రూపురేఖలు, బాడీ క్లాడింగ్ కొంతమందికి ఆకర్షణీయంగా అనిపించకపోవచ్చు.
అలాగే, రియర్ వ్యూ కెమెరా, డే/నైట్ ఇన్సైడ్ మిర్రర్, పవర్డ్ ఓఆర్విఎమ్ల (ORVMs) వంటి కొన్ని ఫంక్షనల్ ఫీచర్లు ఇందులో లేవు. అయినప్పటికీ, బడ్జెట్ ధరలో మంచి మైలేజీ, అవసరమైన బేసిక్ ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఎస్-ప్రెస్సో ఒక మంచి ఎంపికగా నిలుస్తుంది.