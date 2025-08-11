- Home
- National
- Amazon: నీటి కొరతకు అమెజాన్ పరిష్కారం.. హైదరాబాద్తో పాటు పలు పట్టణాల్లో రూ. 37 కోట్లతో
Amazon: నీటి కొరతకు అమెజాన్ పరిష్కారం.. హైదరాబాద్తో పాటు పలు పట్టణాల్లో రూ. 37 కోట్లతో
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ దేశంలో నీటి ప్రాజెక్టులపై దృష్టిసారించింది. నీటి కొరతను తీర్చడంతో పాటు నీటి సంరక్షణ కోసం కీలక అడుగు వేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు..
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
భారతదేశ వ్యాప్తంగా నీటి ప్రాజెక్టులకు భారీ మద్దతు
భారతదేశంలో నీటి సంరక్షణ, పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాలకు అమెజాన్ ఇండియా రూ.37 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ పెట్టుబడితో బెంగళూరు, హైదరాబాద్, న్యూఢిల్లీ, ముంబై వంటి నీటి కొరత ఎక్కువగా ఉన్న పట్టణ ప్రాంతాలలో ఏటా సుమారు 3 బిలియన్ లీటర్ల నీటిని పునరుద్ధరించగలమని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ప్రణాళిక ద్వారా 2027 నాటికి అమెజాన్ తమ ప్రత్యక్ష కార్యకలాపాల్లో వినియోగించే నీటి కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని స్థానిక సమాజాలకు తిరిగి అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
KNOW
మహారాష్ట్రలో వైతర్ణ నది బేసిన్ ప్రాజెక్ట్
ఈ పెట్టుబడిలో భాగంగా మహారాష్ట్రలోని వైతర్ణ నది బేసిన్లో రూ.10 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమైంది. ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది సెమీ-అరిడ్ ట్రాపిక్స్ (ICRISAT) తో భాగస్వామ్యంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ను అమలు చేస్తున్నారు. 1,500 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో వర్షపు నీటి సేకరణ నిర్మాణాలు, ఫీల్డ్ బండింగ్, మెరుగైన డ్రైనేజీ నెట్వర్క్లతో భూగర్భజలాలను పునరుజ్జీవింపజేయడమే లక్ష్యం. ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల 700 వ్యవసాయ కుటుంబాలకు నేరుగా లాభం కలుగుతుందని, వారి ఆదాయం 80% వరకు పెరుగుతుందని అంచనా. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను స్వాగతిస్తూ, ఇది రాష్ట్ర నీటి భద్రతకు కీలకమని అన్నారు.
బెంగళూరు, హైదరాబాద్లో సరస్సుల పునరుద్ధరణ
అమెజాన్, సేట్రీస్ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో బెంగళూరు సమీపంలోని యమరే సరస్సు, హైదరాబాద్ సమీపంలోని సాయి రెడ్డి సరస్సుల పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు కలిపి ఏటా 570 మిలియన్ లీటర్లకు పైగా నీటిని పునరుద్ధరిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
న్యూఢిల్లీలో యమునా నది వాటర్షెడ్ ప్రాజెక్ట్
హస్టెన్ రీజెనరేషన్తో కలిసి న్యూఢిల్లీలో యమునా నది వాటర్షెడ్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని అమెజాన్ అమలు చేస్తోంది. దీని ద్వారా ఏటా మరో 400 మిలియన్ లీటర్ల నీటిని పునరుద్ధరించే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
AWS, WaterAid తో భూగర్భజల పునరుజ్జీవన ప్రణాళికలు
అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ (AWS), వాటర్ఎయిడ్ సహకారంతో హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూగర్భజల పునరుజ్జీవనం, వర్షపు నీటి సంరక్షణ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. వీటి ద్వారా ఏటా 640 మిలియన్ లీటర్ల నీరు అందుబాటులోకి వస్తుంది. అదనంగా Water.org భాగస్వామ్యంతో ముంబై, హైదరాబాద్లలో ప్రజలకు ఏటా 500 మిలియన్ లీటర్ల శుద్ధజలాన్ని అందించనున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టుల్లో డీసిల్టింగ్, బండ్ ఫార్మేషన్ మరమ్మత్తులు, పెర్కోలేషన్ పిట్ నిర్మాణం వంటి సాంకేతిక పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ చర్యలు వాతావరణ మార్పు, భూగర్భజలాల తగ్గుదల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో దోహదం చేస్తాయి. ఇవన్నీ అమెజాన్ 2040 నాటికి నెట్-జీరో కార్బన్ లక్ష్యాన్ని చేరుకునే “ది క్లైమేట్ ప్లెడ్జ్” నిబద్ధతలో భాగంగా అమలు అవుతున్నాయి.