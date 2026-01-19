Bad Breath: బ్రష్ చేసినా నోరు దుర్వాసన వస్తోందా? ఈ విటమిన్ లోపమే కారణం, ఇవి తింటే చాలు
Bad Breath: రోజుకి రెండుసార్లు బ్రష్ చేసినా కూడా చాలా మందికి నోటి నుంచి దుర్వాసన వస్తూ ఉంటుంది.చిగుళ్లు, దంతాల సమస్య కాకుండా,శరీరంలో కొన్ని విటమిన్ల లోపం ఉన్నా కూడా ఈ దుర్వాసన వస్తుందని మీకు తెలుసా?
నోటి దుర్వాసన..
నోటి దుర్వాసన చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య. దీని కారణంగా వారు అందరి ముందు నిలబడి మాట్లాడలేరు. తమ నోటి దుర్వాసన కారణంగా అసహ్యించుకుంటారేమో అనే భయం వారిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా మంది సరిగా బ్రష్ చేయకపోవడం వల్లనే నోటి దుర్వాసన వస్తుంది అనుకుంటారు. అందుకే.. రోజుకి మూడు, నాలుగు సార్లు బ్రష్ చేయడం.. మౌత్ ఫ్రెషనర్లు వాడటం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. అయినా కూడా నోటి దుర్వాసన తగ్గడం లేదు అంటే.. విటమిన్ లోపం కారణం కావచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే.. కొన్ని రకాల విటమిన్ లోపం కారణంగా ఈ సమస్య ఎదురౌతుందని మీకు తెలుసా? మరి, ఆ విటమిన్లు ఏంటి? వాటి కోసం ఏం తినాలి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
విటమిన్ల లోపం...
విటమిన్ సి.. విటమిన్ సి.. మన చిగుళ్లు, దంతాల ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఈ విటమిన్ లోపం ఉంటే... చిగుళ్ల వాపు రావడం, రక్తస్రావం, బాక్టీరియాకి కారణం అవుతుంది. దీని వల్ల నోటి దుర్వాసన వస్తుంది. కాబట్టి.. ఉసిరి, జామ, కివి, ఆరెంజ్, పైనాపిల్, స్ట్రాబెర్రీ, క్యాప్సికమ్ వంటి విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లను తీసుకోవాలి.
విటమిన్ డి లోపం - ఈ విటమిన్ ఎముకలు, దంతాలను బలపరుస్తుంది. విటమిన్ డి లోపం దంతాలు బలహీనపడటానికి, దంత క్షయం ప్రమాదాన్ని పెంచడానికి, చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీస్తుంది, ఇది దుర్వాసనకు దారితీస్తుంది.
పుట్టగొడుగులు,కోడి గుడ్డు, ఆవు పాలు, పెరుగు, సోయా పాలు , సోయా ఉత్పత్తులు వంటి విటమిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని మీ ఆహారంలో చేర్చండి.
విటమిన్ బి 12 లోపం - విటమిన్ బి 12 లోపం నోటి పూతకు కారణమవుతుంది. జీర్ణక్రియను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. మీ ఆహారంలో వీలైనంత ఎక్కువగా తెలుపు లేదా ఎరుపు మాంసం, చేపలు, గుడ్లు, పాలు, పెరుగు వంటి ఆహారాన్ని తినండి.
విటమిన్ ఎ లోపం - విటమిన్ ఎ లోపం నోరు , గొంతులో తేమను తగ్గిస్తుంది. నోరు పొడిబారడం, నోటి దుర్వాసనను పెంచుతుంది.
ఫోలిక్ ఆమ్లం (విటమిన్ బి 9) లోపం - దీని లోపం చిగుళ్ళను బలహీనపరుస్తుంది. తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీస్తుంది, ఇది దుర్వాసనకు దారితీస్తుంది.
నోటి దుర్వాసనను తగ్గించుకోవడానికి ఈ డ్రింక్స్ తాగితే చాలు..
యాలకులు, దాల్చిన చెక్క: నోటి దుర్వాసనను నివారించడానికి, యాలకులు, చిన్న దాల్చిన మొక్కను నలిమిలితే సరిపోతుంది. మీ నోటిలో ఉత్పత్తి అయ్యే లాలాజలం మీ ఆహారాన్ని సులభంగా జీర్ణం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. మీ నోటి దుర్వాసనను నివారిస్తుంది.
బిర్యానీ ఆకుతో టీ...
దుర్వాసనను తక్షణమే వదిలించుకోవడానికి బిర్యానీ ఆకు టీ తాగండి. నాలుగు బిర్యానీ ఆకులను నీటిలో కొన్ని నిమిషాలు మరిగించి, ఆపై దానిని వడకట్టి త్రాగండి. మీరు రెగ్యులర్ గా దనియాలు, తులసి ఆకులు నమిలినా కూడా దుర్వాసన క్రమంగా తగ్గుతుంది.