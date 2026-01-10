- Home
- Hair Care: తలస్నానానికి గంట ముందు ఇది రాస్తే.. మీ జుట్టు పట్టుకుచ్చులా మెరిసిపోతుంది..!
Hair Care: చలికాలంలో మీ జుట్టు గడ్డిలాగా ఎండిపోయినట్లు..చూడటానికి అందవిహీనంగా మారిందా? స్మూత్ గా మెరిసిపోవాలని కెమికల్స్ తో నిండిన కండిషనర్లు వాడుతున్నారా? వాటి అవసరం లేకుండా గంటలో మీ జుట్టును స్మూత్ గా అందంగా మెరిసేలా చేసుకోవచ్చు.
Hair Mask
చలికాలంలో చాలా మంది చాలా రకాల జట్టు సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు.ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా ఈ సీజన్ లో హెయిర్ ఫాల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఎండిపోయి.. ఎండుగడ్డిలా కనపడుతుంది. అందుకే.. చాలా మంది ఖరీదైన షాంపూలు, కండిషనర్లు వాడటం మొదలుపెడతారు. కానీ, అవి వాడినా కూడా జుట్టు అందంగా మారుతుందనే గ్యారెంటీ లేదు. కానీ.. మీరు తలస్నానం చేయడానికి ముందు జుట్టుకు ఒక హెయిర్ ప్యాక్ అప్లై చేయడం వల్ల మీ జుట్టును అందంగా మార్చుకోవచ్చు.
స్పెషల్ హెయిర్ ప్యాక్...
చాలా మంది ఈ చలికాలంలో జుట్టు మృదువుగా ఉండటానికి కొబ్బరి నూనె రాస్తూ ఉంటారు. కొబ్బరి నూనె రాసి కొన్ని గంటల తర్వాత తలస్నానం చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల కొంతమేర జుట్టు అందంగా మారుతుంది. అయితే.. దీనికి బదులు.. మీరు పెరుగు, తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపిన మిశ్రమాన్ని అప్లై చేయవచ్చు. దీని కోసం.. మీరు ముందు ఒక గిన్నెలో రెండు స్పూన్ ల తాజా పెరుగు తీసుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా తేనె, ఆలివ్ నూనె కూడా వేసి కలపాలి. ఇందులో కొన్ని చుక్కల ఆలివ్ నూనె కూడా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి.. మీ జుట్టుకు బాగా అప్లై చేయాలి. రెండు గంటలపాటు అలా వదిలేసి.. ఆ తర్వాత హెయిర్ వాష్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు చాలా మృదువుగా మారుతుంది.
ఈ మూడు జుట్టుకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి..?
పెరుగు : పెరుగులో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్ తల చర్మాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. ఇందులో ఉండే ప్రోటీన్లు జుట్టును లోపలి నుండి బలోపేతం చేస్తాయి. ఇది సహజ సిద్ధమైన కండిషనర్లా పనిచేసి జుట్టు చిక్కుబడకుండా చూస్తుంది.
తేనె : తేనె ఒక సహజమైన హ్యూమెక్టెంట్. అంటే ఇది గాలిలోని తేమను జుట్టుకు అందించి, జుట్టు పొడిబారకుండా కాపాడుతుంది. దీనివల్ల జుట్టు మృదువుగా, మెరుస్తూ ఉంటుంది.
ఆలివ్ నూనె : ఇందులో విటమిన్ E , యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది జుట్టు కుదుళ్ళలోకి వెళ్లి పోషణను అందిస్తుంది, జుట్టు చివర్లు చిట్లిపోకుండా (Split ends) నివారిస్తుంది.
ఎలా అప్లై చేయాలి?
జుట్టును సిద్ధం చేసుకోండి: జుట్టులో చిక్కులు లేకుండా దువ్వుకోండి.
అప్లికేషన్: ఒక హెయిర్ బ్రష్ సహాయంతో లేదా మీ వేళ్లతో జుట్టును భాగాలుగా విడదీసి, కుదుళ్ల నుండి చివర్ల వరకు ఈ పేస్ట్ను అప్లై చేయండి. తల చర్మానికి (Scalp) తగిలేలా రాయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.
వేచి ఉండండి: ఈ మాస్క్ వేసుకున్న తర్వాత జుట్టును ఒక బన్ లాగా చుట్టుకుని, కనీసం 2 గంటల పాటు అలాగే ఉంచండి. దీనివల్ల పోషకాలు జుట్టులోకి బాగా ఇంకుతాయి.
స్నానం: 2 గంటల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో, గాఢత తక్కువగా ఉండే (Mild) షాంపూతో జుట్టును కడగండి. కండిషనర్ వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే పెరుగు, తేనె ఆ పనిని ముందే పూర్తి చేస్తాయి.