Earrings: 1 గ్రాము బంగారంలో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కేవలం మనకు ఒక గ్రాములోనే లభిస్తాయి. ఇవి ఎక్కువ కాలం మన్నికతో ఉంటాయి.
ఇలాంటి మిడ్-సైజ్ చిక్ ఫ్లవర్ ఇయర్ రింగ్స్ కొనవచ్చు. ఈ డిజైన్ ప్లెయిన్గా అనిపిస్తే, రాళ్లతో కూడిన ఫ్లోరల్ వర్క్ ఉన్నవి ఎంచుకోవచ్చు.
మరీ బరువుగా లేదా మెరిసిపోయే డిజైన్లకు బదులుగా రాళ్లు పొదిగిన ఇలాంటి బంగారు బాలీలు కొనండి. ఇవి స్క్రూ లాక్తో వస్తాయి. కాబట్టి, సులభంగా తీయడానికి, పెట్టడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
1 గ్రాము బంగారం, చిన్న చిన్న డైమండ్లతో ఉన్న ఈ చిక్ ఫ్లవర్ ఇయర్ రింగ్స్ పిల్లలకు కూడా అందంగా ఉంటాయి…
పూల రేకుల లుక్నిచ్చే ఈ చంకీ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా సింపుల్గా, యూనిక్గా కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికన్ డైమండ్స్తో దీనిని మరింత అద్భుతంగా మార్చుకోవచ్చు.
1 నుంచి 5 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి బంగారు కమ్మలు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. వీటికి రాళ్లు లేకపోవడంతో చెవులకు సౌకర్యంగా ఉంటాయి.
ఇలాంటి ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్.. కూడా 1 గ్రాము కంటే తక్కువ బంగారంలోనే వచ్చేస్తాయి…
