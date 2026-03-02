Telugu

Earrings: 1 గ్రాము బంగారంలో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్

life Mar 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
Telugu

1గ్రాము చంకీ స్టడ్స్..

ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కేవలం మనకు ఒక గ్రాములోనే లభిస్తాయి. ఇవి ఎక్కువ కాలం మన్నికతో ఉంటాయి. 

Image credits: pinterest
Telugu

అసలైన బంగారు కమ్మలు

 ఇలాంటి మిడ్-సైజ్ చిక్ ఫ్లవర్ ఇయర్ రింగ్స్ కొనవచ్చు. ఈ డిజైన్ ప్లెయిన్‌గా అనిపిస్తే, రాళ్లతో కూడిన ఫ్లోరల్ వర్క్ ఉన్నవి ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

రాళ్లతో బంగారు బాలీలు

 మరీ బరువుగా లేదా మెరిసిపోయే డిజైన్లకు బదులుగా రాళ్లు పొదిగిన ఇలాంటి బంగారు బాలీలు కొనండి. ఇవి స్క్రూ లాక్‌తో వస్తాయి. కాబట్టి, సులభంగా తీయడానికి, పెట్టడానికి వీలుగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

22 క్యారెట్ల బంగారు కమ్మలు

1 గ్రాము బంగారం, చిన్న చిన్న డైమండ్లతో ఉన్న ఈ చిక్ ఫ్లవర్ ఇయర్ రింగ్స్ పిల్లలకు కూడా అందంగా ఉంటాయి…

Image credits: pinterest
Telugu

పూల రేకుల స్టైల్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

పూల రేకుల లుక్‌నిచ్చే ఈ చంకీ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా సింపుల్‌గా, యూనిక్‌గా కనిపిస్తున్నాయి.  అమెరికన్ డైమండ్స్‌తో దీనిని మరింత అద్భుతంగా మార్చుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

0.5 గ్రాముల బంగారు బాలీలు

1 నుంచి 5 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న పిల్లలకు రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి బంగారు కమ్మలు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయి. వీటికి రాళ్లు లేకపోవడంతో చెవులకు సౌకర్యంగా ఉంటాయి. 

Image credits: pinterest
Telugu

డైసీ ఫ్లవర్ చంకీ ఇయర్ రింగ్స్

ఇలాంటి ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్.. కూడా 1 గ్రాము కంటే తక్కువ బంగారంలోనే వచ్చేస్తాయి…

Image credits: pinterest

Kitchen Hacks: కిచెన్ సింక్ లో పేపర్ ఎందుకు పెట్టాలో తెలుసా?

Silver Earrings: చిన్నారుల కోసం అద్భుతమైన డిజైన్ లో వెండి చెవిపోగులు

Soaked Almonds: రోజూ గుప్పెడు నానబెట్టిన బాదం తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Curry Leaves: ఈ ట్రిక్స్ తో కరివేపాకు మొక్కను కుండీలో ఈజీగా పెంచవచ్చు!