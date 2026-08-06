Jamun Fruit: పండు చిన్నదే.. కానీ ఫలితం పెద్దది.. ఈ పండు గురించి తెలిస్తే తినకుండా ఉండరు!
Jamun Fruit: నలుపు రంగులో, పులుపు, తీపి కలిసిన ప్రత్యేకమైన రుచితో ఉండే పండు నేరేడు. ఇది సీజనల్ ఫ్రూట్ మాత్రమే కాదు.. ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే ఎన్నో పోషకాలను కలిగి ఉన్న ప్రకృతి వరం. నేరేడు పండులో ఉండే పోషకాలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నేరేడు పండు తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
నేరేడు పండు.. చూడటానికి చిన్నగా కనిపించినా, ఇందులో దాగి ఉన్న పోషక విలువలు మాత్రం ఎంతో గొప్పవి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ పండు.. పులుపు, తీపి కలిసిన ప్రత్యేకమైన రుచితో ఉంటుంది. ఈ పండు రుచికి మాత్రమే పరిమితం కాదు.. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. నేరేడు పండులో ఉండే పోషకాలు శరీరానికి మేలు చేసే అనేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయట. అవేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నేరేడు పండులోని పోషకాలు
నేరేడు పండు వేసవి చివరి రోజుల్లో, వర్షాకాలం ప్రారంభంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఈ పండును పోషకాల గనిగా చెప్తారు. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు కలిగిన సహజ పదార్థాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని కణాలను రక్షించడంలో సహాయపడతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జీర్ణసమస్యలు దూరం
నేరేడు పండులో ఉండే ఫైబర్.. జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. పొట్ట ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా ఫైబర్ ఉన్న పండ్లను తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరి శరీర పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది కాబట్టి, మితంగా తీసుకోవడం మంచిది. అలాగే నేరేడు పండ్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇవి మందులకు ప్రత్యామ్నాయం కాదనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.
ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో..
నేరేడు పండులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీర ఆరోగ్యానికి అవసరమైన రక్షణ వ్యవస్థలో భాగంగా పనిచేస్తాయి. అయితే ఒక్క నేరేడు పండు తినడం వల్ల అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయనుకోవడం సరైంది కాదు. సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలితో కలిపినప్పుడే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సహజమైన రంగు
నేరేడు పండు మరో ప్రత్యేకత దాని సహజమైన రంగు. ఇందులో ఉండే సహజ వర్ణ పదార్థాల వల్లే ఈ పండుకు నల్లటి లేదా ఊదా రంగు వస్తుంది. ఈ సహజ సమ్మేళనాలు శరీర ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు అవసరం
అయితే నేరేడు పండ్లు తినేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా అవసరం. చెట్టు నుంచి కోసిన పండ్లను నేరుగా తినకుండా శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోవాలి. ఎక్కువ మొత్తంలో ఒకేసారి తినడం వల్ల కొందరిలో జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు. చిన్నపిల్లలు, ప్రత్యేక ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నవారు తమ శరీరానికి సరిపడే మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిది.