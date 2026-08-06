పనస పండును కాయగా ఉన్నప్పుడు కూరగా వండుతుకుంటారు. బిర్యానీగా కూడా చేసుకుంటారు. అయితే ఇది కూరగాయా? అనే సందేహం ఎక్కువ మందికి వస్తుంది.
వృక్షశాస్త్రం ప్రకారం పనస ఒక పువ్వు నుంచి వస్తుంది. అందుకే దీన్ని శాస్త్రీయంగా పండుగానే పరిగణిస్తారు. పువ్వులోని అండాశయం ఫలంగా మారుతుంది. కాబట్టి పనసను పండుగానే చెప్పుకోవాలి.
పండిన పనస పండు తియ్యగా ఉంటుంది. కానీ పచ్చి కాయను కూరగాయగా కూడా వాడతారు. కర్ణాటకలో పచ్చి పనసతో చిప్స్, అప్పడాలు, సాంబార్, కూరలు వండుతారు.
పనస పండులో పోషకాలు ఎక్కువ. ఇందులో విటమిన్ ఎ, సి, కాల్షియం, పొటాషియం, ఐరన్, ఫైబర్ వంటివి ఉంటాయి.
పనలు తొనలు తింటే చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు పనస పండును తింటే ఐరన్ పుష్కలంగా శరీరానికి అందుతుంది.
కంటిచూపును కాపాడుకునేందుకు కూడా పనస పండు ఉపయోగపడుతుంది.
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