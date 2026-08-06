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పనస.. ఒక పండా? కూరగాయా?

life Aug 06 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:AI Meta
Telugu

పసన పండు కూరగాయ?

పనస పండును కాయగా ఉన్నప్పుడు కూరగా వండుతుకుంటారు. బిర్యానీగా కూడా చేసుకుంటారు. అయితే ఇది కూరగాయా? అనే సందేహం ఎక్కువ మందికి వస్తుంది.

Image credits: AI Meta
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పనస ఒక పండేనా?

వృక్షశాస్త్రం ప్రకారం పనస ఒక పువ్వు నుంచి వస్తుంది. అందుకే దీన్ని శాస్త్రీయంగా పండుగానే పరిగణిస్తారు. పువ్వులోని అండాశయం ఫలంగా మారుతుంది. కాబట్టి  పనసను పండుగానే చెప్పుకోవాలి.

Image credits: AI Meta
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కూరగాయగా కూడా...

పండిన పనస పండు తియ్యగా ఉంటుంది. కానీ పచ్చి కాయను కూరగాయగా కూడా వాడతారు. కర్ణాటకలో పచ్చి పనసతో చిప్స్, అప్పడాలు, సాంబార్, కూరలు వండుతారు.

Image credits: AI Meta
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పోషకాల గని పనస పండు

పనస పండులో పోషకాలు ఎక్కువ.  ఇందులో విటమిన్ ఎ, సి, కాల్షియం, పొటాషియం, ఐరన్, ఫైబర్ వంటివి ఉంటాయి.

Image credits: AI Meta
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చర్మం మెరుపు

పనలు తొనలు తింటే చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. 

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రక్తహీనత రాదు

రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు పనస పండును తింటే ఐరన్ పుష్కలంగా శరీరానికి అందుతుంది.

Image credits: Pixabay
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కంటి చూపుకోసం

కంటిచూపును కాపాడుకునేందుకు కూడా పనస పండు ఉపయోగపడుతుంది.

Image credits: Pixabay

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