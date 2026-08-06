పెద్ద ముత్యంతో సన్నని బంగారు తీగతో ఉన్నఉంగరం ఇది. తక్కువ బంగారంతోనే దీన్ని తయారుచేయించుకోవచ్చు.
రెండు ముత్యాలు ఉన్న ఉంగరం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. వేలికి పెట్టుకుంటే ఎంతో నిండుగా ఉంటుంది.
ముత్యాలను పూల ఆకారంలో అమర్చిన డిజైన్ ఇది. తక్కువ బంగారంతో ఇది తయారవుతుంది.
పెద్ద ముత్యం చుట్టూ చిన్న చిన్న రాళ్లు పొదిగిన ఉంగరం ఇది. ఎంతో కళగా ఉంటుంది.
పెద్ద ముత్యం, అలాగే రెండు చిన్న ముత్యాలతో కూడిన ఉంగరం ఇది.
ముత్యం చుట్టూ రూబీలతో డిజైన్ చేసిన ఉంగరం ఇది. చూసేందుకు ఎంతో ఎలిగెంట్ గా ఉంటుంది.
విరిసిన పువ్వును గుర్తుకుతెచ్చేలా ఉంటుంది ఈ ఉంగరం. అమ్మాయిలకు ఇది ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.
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