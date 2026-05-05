PM Modi : ప్రధాని మోదీ ధరించే కళ్లద్దాల ధర ఎంతో తెలుసా? బ్రాండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
PM Modi Luxury Eyeglasses : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్టైల్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఆయన కట్టుబొట్టు నుంచి ధరించే కళ్లద్దాల వరకు అన్నీ ట్రెండ్ సెట్టర్లే. మరి మోదీ వాడే ఆ రిమ్ లెస్ గ్లాసెస్ ఏ బ్రాండ్? వాటి ధర ఎంతో మీకు తెలుసా?
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎప్పుడూ ఏదో ఒక విషయంతో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటారు. ఆయన రాజకీయ వ్యూహాలే కాదు, ఆయన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కూడా జనాలను బాగా ఆకట్టుకుంటుంది. ముఖ్యంగా మోదీ ధరించే కళ్లద్దాలు ఆయన వ్యక్తిత్వానికి ఒక హుందాతనాన్ని ఇస్తాయి. చాలా మందికి ఒక సందేహం ఉంటుంది.. మోదీ వాడే కళ్లద్దాలు ఏ కంపెనీవి? వాటి రేటు ఎంత ఉంటుంది అని. సోషల్ మీడియాలో దీనిపై రకరకాల చర్చలు జరుగుతుంటాయి.
పీఎం మోదీ ఏ బ్రాండ్ కళ్లద్దాలు వాడుతారు?
పలు రిపోర్టుల ప్రకారం.. ప్రధాని మోదీ మొంట్ బ్లాంక్ (Mont Blanc), బుల్గరీ (Bulgari) వంటి అంతర్జాతీయ ప్రీమియం బ్రాండ్ల ఫ్రేమ్లను ధరిస్తూ కనిపిస్తారు. ఈ బ్రాండ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లగ్జరీ వస్తువులకు పెట్టింది పేరు. మోదీ సాధారణంగా రిమ్లెస్ లేదా చాలా తక్కువ బరువు ఉండే లైట్ వెయిట్ ఫ్రేమ్లను ఎంచుకుంటారు. ఇది ఆయన సింప్లిసిటీని, ఎలిగెంట్ లుక్ను చూపిస్తాయి.
ప్రధాని మోదీ కళ్లద్దాల ప్రత్యేకత ఏంటి?
మోదీ కళ్లద్దాలు కేవలం చూపు కోసమే కాదు, ఆయన పర్సనాలిటీలో ఒక భాగంగా మారిపోయాయి. ఆయన వేర్వేరు సందర్భాల్లో వేర్వేరు డిజైన్ల అద్దాలు ధరించినప్పటికీ, స్టైల్ మాత్రం దాదాపు ఒకేలా ఉంటుంది. సిల్వర్, గోల్డెన్ లేదా ట్రాన్స్పారెంట్ టోన్లలో ఉండే ఈ అద్దాలు ఆయన ధరించే ప్రతి డ్రెస్ కూ పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతాయి. ఇవి పక్కాగా ఆయన ముఖానికి సరిపోయేలా కస్టమైజ్డ్ చేసినవని సమాచారం. దీనివల్ల ఎక్కువ సమయం ధరించినా ఇబ్బంది లేకుండా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.
ప్రధాని మోదీ కళ్లద్దాల ధర ఎంత?
సాధారణంగా మొంట్ బ్లాంక్ లేదా బుల్గరీ వంటి బ్రాండ్ల అద్దాలు ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ బ్రాండ్ల కళ్లద్దాల ప్రారంభ ధరలు ₹17,000 నుంచి మొదలై ₹50,000 వరకు ఉంటుంది. ఇక వీటిలో లగ్జరీ కలెక్షన్లు లేదా ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన మోడళ్ల ధర ₹70,000 పైగానే ఉంటుంది. అయితే, ఇవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమే.
ట్రెండ్ సెట్టర్ గా మోదీ
ప్రధాని మోదీ స్టైల్ను చూసి చాలా మంది యువకులు, ప్రొఫెషనల్స్ ఇప్పుడు రిమ్లెస్ కళ్లద్దాలను ఇష్టపడుతున్నారు. క్లాసీ లుక్ కోసం ఈ రకమైన అద్దాలు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని భావిస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ కేవలం రాజకీయాలనే కాదు, ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్ను కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నారనడంలో సందేహం లేదు.