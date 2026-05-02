Mental Health: మన ఆలోచనలే కాదు.. తినే తిండి కూడా డిప్రెషన్, ఆందోళనకు కారణమవుతాయని తెలుసా
Mental Health: ఈ రోజుల్లో చాలా మంది స్ట్రెస్, ఆందోళన, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. అయితే దీనికి మన ఆలోచనలే కారణమవుతాయని అనుకుంటాం. కానీ మన శరీరంలో పోషకాహార లోపం కూడా ఇందుకు కారణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మెదడు కెమికల్స్పై పోషకాహారం ప్రభావం
మన మెదడులో సెరటోనిన్, డోపామిన్, GABA వంటి కెమికల్స్ మన భావోద్వేగాలు, ఆలోచనలను నియంత్రిస్తాయి. శరీరానికి సరైన పోషకాలు అందకపోతే ఈ కెమికల్స్ సమతుల్యం కోల్పోతాయి. అప్పుడు వ్యక్తికి ఎలాంటి స్పష్టమైన కారణం లేకుండా అలసట, చిరాకు, బాధ లేదా ఆందోళన వంటి భావనలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అందుకే మానసిక ఆరోగ్యం, శారీరక పోషణ ఒకదానితో ఒకటి బలంగా అనుసంధానమై ఉంటాయి.
విటమిన్ D, B12 లోపం ప్రభావం
విటమిన్ D సాధారణంగా ఎముకల ఆరోగ్యానికి అవసరం అని అనుకుంటారు, కానీ ఇది మెదడుకు కూడా చాలా ముఖ్యం. దీని లోపం ఉంటే వ్యక్తి ఎప్పుడూ అలసటగా అనిపించుకోవచ్చు, ఉత్సాహం తగ్గిపోతుంది, మనసు దిగులుగా మారుతుంది. మరోవైపు విటమిన్ B12 నరాల ఆరోగ్యానికి కీలకం. ఇది తక్కువగా ఉంటే జ్ఞాపకశక్తి మందగించడం, దృష్టి కేంద్రీకరించడంలో ఇబ్బంది, బ్రెయిన్ ఫాగ్ వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా శాకాహారులు, వయస్సు పైబడినవారిలో ఈ లోపం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
B6, ఫోలిక్ యాసిడ్ పాత్ర
విటమిన్ B6తో పాటు ఫోలిక్ యాసిడ్ (B9) మెదడులో హ్యాపీ హార్మోన్స్ తయారీలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇవి సెరటోనిన్, డోపామిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేస్తూ భావోద్వేగ స్థిరత్వాన్ని కాపాడతాయి. ఈ విటమిన్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వ్యక్తిలో చిరాకు పెరగడం, చిన్న విషయాలకే ఎక్కువగా స్పందించడం సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. భావోద్వేగ నియంత్రణ కూడా కష్టమవుతుంది.
మెగ్నీషియం, ఐరన్ లోపం ప్రభావం
మెగ్నీషియం శరీరాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీన్ని సహజమైన రిలాక్సింగ్ మినరల్గా కూడా భావిస్తారు. ఇది తక్కువగా ఉంటే నిద్ర సమస్యలు, ఆందోళన, టెన్షన్ పెరుగుతాయి. మరోవైపు ఐరన్ రక్తంలో ఆక్సిజన్ సరఫరాకు అవసరం. ఐరన్ లోపం వల్ల శరీరం, మెదడు రెండూ బలహీనంగా మారుతాయి. దీని వల్ల అలసట, దృష్టి లోపం, బలహీనత మాత్రమే కాదు, భావోద్వేగం కూడా ప్రభావితమవుతుంది. ఈ సమస్య ముఖ్యంగా మహిళల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
ఈ లోపాలను ఎలా గుర్తించాలి?
విటమిన్, మినరల్ లోపాలు ఒక్కసారిగా కనిపించవు. అవి క్రమంగా శరీరాన్ని, మెదడును ప్రభావితం చేస్తాయి. మొదట సాధారణంగా అలసట, నిరుత్సాహం కనిపిస్తాయి. కానీ తరువాత ఆందోళన, ఒత్తిడి, డిప్రెషన్ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. దృష్టి కేంద్రీకరించడంలో ఇబ్బంది, ఆలోచన శక్తి తగ్గడం వంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ఈ లక్షణాలను చిన్నగా తీసుకోకుండా, అవసరమైతే వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.
మొత్తం మీద మానసిక ఆరోగ్యం కేవలం మన ఆలోచనలు లేదా పరిస్థితులపై మాత్రమే ఆధారపడదు. మన శరీరానికి అందే పోషకాహారం కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సరైన ఆహారం తీసుకోవడం, అవసరమైన విటమిన్లు అందేలా చూసుకోవడం ద్వారా మన మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచుకోవచ్చు. చిన్న మార్పులతోనే మన జీవన నాణ్యతను పెంచుకోవడం సాధ్యం.