Cooler: కూలర్ నీళ్లు ఎక్కడికి పోతాయి? ఏసీ నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా
Cooler: కూలర్ లేదా ఏసీ వినియోగం కామన్. వీటి పని విధానం పూర్తిగా వేరుగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కూలర్లో నీళ్లు పోస్తే అవి తగ్గిపోతుంటాయి. అదే సమయంలో ఏసీలో నీరు పోయకపోయినా, బయటకు నీళ్లు వస్తుంటాయి. ఇంతకీ దీని వెనకాల అసలు రీజన్ ఏంటో ఆలోచించారా.?
కూలర్ ఎలా పని చేస్తుంది?
కూలర్ పని విధానం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఇది నీటి ఆవిరి సూత్రంపై పనిచేస్తుంది. కూలర్లో ఉన్న ప్యాడ్స్ ఎప్పుడూ తడిగా ఉండేలా నీటిని పంపిస్తారు. ఫ్యాన్ గాలిని పీల్చుకుని ఆ తడి ప్యాడ్స్ మీదుగా గదిలోకి పంపుతుంది. ఈ సమయంలో నీరు ఆవిరైపోతుంది. ఆ ఆవిరి గాలిని చల్లగా మార్చుతుంది. అంటే, నీరు గాలిలో కలిసిపోవడం వల్ల గాలి చల్లగా మారుతుంది. అందుకే కూలర్ దగ్గర గాలి తడి తడిగా అనిపిస్తుంది.
కూలర్లో నీళ్లు ఎక్కడికి పోతాయి?
కూలర్లో పోసిన నీళ్లు ఎక్కడికో లీక్ అవుతున్నాయేమో అనుకునే వారు చాలామంది ఉంటారు. కానీ అసలు విషయం అలా కాదు. కూలర్లో ఉన్న నీరు గాలి ద్వారా ఆవిరైపోతుంది. ఆ ఆవిరి గదిలోకి వెళ్తుంది. అంటే మనం పోసిన నీళ్లు కనిపించకుండా పోవడం కాదు, అవి గాలిలో భాగమైపోతాయి. బయట ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటే ఈ ఆవిరి ప్రక్రియ ఇంకా వేగంగా జరుగుతుంది. అందుకే వేడి రోజుల్లో కూలర్లో నీళ్లు త్వరగా అయిపోతాయి.
ఏసీ ఎలా పని చేస్తుంది?
ఏసీ పని విధానం కూలర్ కంటే భిన్నంగా, కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. ఇది గ్యాస్ సిస్టమ్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఏసీ గదిలోని వేడిని తీసుకుని బయటకు పంపిస్తుంది. ఇందులో ప్రత్యేకమైన గ్యాస్ సర్క్యులేట్ అవుతూ గాలిని చల్లబరుస్తుంది. ఇది నీటిని ఉపయోగించి గాలి చల్లబరచడం కాదు. గదిలోని వేడి గాలిని చల్లగా మార్చడం ద్వారా కంఫర్ట్ ఇస్తుంది.
ఏసీ నుంచి నీళ్లు ఎందుకు వస్తాయి?
ఏసీ నుంచి నీళ్లు రావడం చాలా సహజం. గదిలో గాలి లోపల తేమ ఉంటుంది. ఏసీ ఆ గాలిని పీల్చుకుని చల్లబరుస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో గాలిలో ఉన్న తేమ చల్లబడినప్పుడు నీటి బిందువులుగా మారుతుంది. ఈ నీరు ఏసీ లోపల చేరి, తర్వాత డ్రెయిన్ పైప్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది. అంటే, ఏసీ నుంచి వచ్చే నీరు మనం పోసినది కాదు, గాలిలో ఉన్న తేమ నుంచి తయారైనది.
కూలర్ vs ఏసీ – మేజర్ తేడా ఏంటి.?
కూలర్, ఏసీ రెండూ చల్లని గాలి ఇస్తున్నా, వాటి విధానం పూర్తిగా వేరు. కూలర్ నీటిని ఆవిరి చేసి గాలిని చల్లబరుస్తుంది. అందుకే కూలర్లో నీళ్లు తగ్గిపోతుంటాయి. కానీ ఏసీ గాలిలోని తేమను తీసి చల్లదనం ఇస్తుంది. అందుకే ఏసీ నుంచి నీళ్లు బయటకు వస్తాయి. కూలర్ గాలి తడిగా ఉంటుంది, ఏసీ గాలి డ్రైగా ఉంటుంది. ఖర్చు విషయంలో కూడా కూలర్ తక్కువ, ఏసీ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మొత్తంగా కూలర్లో నీళ్లు గాలిలో కలిసిపోతాయి, అందుకే అవి తగ్గిపోతాయి. ఏసీ మాత్రం గాలిలోని తేమను నీటిగా మార్చి బయటకు పంపుతుంది. అందుకే ఏసీ నుంచి నీళ్లు వస్తాయి. ఈ చిన్న తేడా తెలుసుకుంటే మనకు ఈ రెండు పరికరాల పని విధానం చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది.