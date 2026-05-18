Telugu

ఎంబ్రాయిడరీ కాటన్ సూట్స్.. వేసవికి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్!

life May 18 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
కలర్‌ఫుల్ ఫ్లోరల్ చికన్ కారి సూట్

వేసవిలో ప్లెయిన్ కాటన్ సూట్స్ బదులు, కొంచెం వర్క్ ఉన్నవి ఎంచుకోవచ్చు. రంగురంగుల పూల డిజైన్లతో వచ్చే ఇలాంటి చికన్ కారి సూట్ మీకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
జరీ వర్క్ సూట్

జరీ వర్క్ సూట్ డిజైన్లు చూడటానికి చాలా ఫ్యాన్సీగా కనిపిస్తాయి. ఇవి సింపుల్ కాటన్ సూట్‌కు కూడా రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
మిర్రర్ వర్క్ కాటన్ సూట్

స్ట్రెయిట్ కాటన్ సూట్‌పై ముందు వైపు రంగు రంగుల దారాలతో మిర్రర్ వర్క్ చేశారు. ఈ సూట్ తో హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే  మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: Instagram
షార్ట్ కాటన్ సూట్

పలాజోతో జతగా వచ్చే షార్ట్ కాటన్ సూట్లు చూడటానికి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇవి రోజువారీ వాడకానికి సౌకర్యంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
సీక్విన్ వర్క్ సిల్క్ కాటన్ సూట్

వేసవిలో తేలికగా ఉంటూనే సూట్ అందాన్ని పెంచుకోవాలంటే, మీరు సీక్విన్ వర్క్ ఉన్న ఇలాంటి అందమైన సూట్ ధరించి మెరిసిపోవచ్చు.

Image credits: pinterest
టాజిల్ లత్కన్ సూట్

టాజిల్ లత్కన్ ఉన్న సూట్‌లో రంగురంగుల టాజిల్స్ చాలా అందమైన లుక్ ఇస్తాయి. మీరు ఫుల్ స్లీవ్ కాటన్ సూట్‌ను కూడా ప్రయత్నించవచ్చు.

Image credits: instagram

