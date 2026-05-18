వేసవిలో ప్లెయిన్ కాటన్ సూట్స్ బదులు, కొంచెం వర్క్ ఉన్నవి ఎంచుకోవచ్చు. రంగురంగుల పూల డిజైన్లతో వచ్చే ఇలాంటి చికన్ కారి సూట్ మీకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
జరీ వర్క్ సూట్ డిజైన్లు చూడటానికి చాలా ఫ్యాన్సీగా కనిపిస్తాయి. ఇవి సింపుల్ కాటన్ సూట్కు కూడా రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి.
స్ట్రెయిట్ కాటన్ సూట్పై ముందు వైపు రంగు రంగుల దారాలతో మిర్రర్ వర్క్ చేశారు. ఈ సూట్ తో హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
పలాజోతో జతగా వచ్చే షార్ట్ కాటన్ సూట్లు చూడటానికి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇవి రోజువారీ వాడకానికి సౌకర్యంగా ఉంటాయి.
వేసవిలో తేలికగా ఉంటూనే సూట్ అందాన్ని పెంచుకోవాలంటే, మీరు సీక్విన్ వర్క్ ఉన్న ఇలాంటి అందమైన సూట్ ధరించి మెరిసిపోవచ్చు.
టాజిల్ లత్కన్ ఉన్న సూట్లో రంగురంగుల టాజిల్స్ చాలా అందమైన లుక్ ఇస్తాయి. మీరు ఫుల్ స్లీవ్ కాటన్ సూట్ను కూడా ప్రయత్నించవచ్చు.
