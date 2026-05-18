సన్నని బోర్డర్ చీరలు.. ఏ సందర్భానికైనా బెస్ట్ ఛాయిస్!

life May 18 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
లేస్ బోర్డర్‌ శారీ

ప్రస్తుతం సన్నని బోర్డర్ చీరలనే మహిళలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. గోటా పట్టీ వర్క్‌తో ఉన్న ఈ లేస్ వర్క్ చీర డైలీవేర్ కి మంచి ఎపిక. దీన్ని హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్‌తో జత చేయవచ్చు. 

పార్టీ వేర్ బ్లాక్ శారీ

ఫ్లోరల్, ఆర్గాన్జా వర్క్‌తో ఉన్న అందమైన నల్ల చీర ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సెట్ అవుతుంది.  బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

శాటిన్ సిల్క్ శారీ

రోజూవారీ వాడకానికి, ఆఫీసులకు శాటిన్ చీరలు సరైన ఎంపిక. ఫ్లోరల్ ప్రింట్ బ్యాలెన్స్‌డ్ లుక్‌ ఇస్తుంది. పైప్‌లైన్ బోర్డర్ దీని లుక్‌ను పూర్తి చేస్తోంది. 

సింపుల్ బోర్డర్ కాటన్ శారీ

సన్నటి బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ కాటన్ చీర క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. బ్రాలెట్ బ్లౌజ్‌తో సింపుల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. 

ఫ్లోరల్ ప్రింట్ శారీ

ఫ్లోరల్ ప్రింట్, థిన్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ చీర అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సరిపోతుంది. దీన్ని ప్లెయిన్ స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌తో మ్యాచ్ చేయవచ్చు.

ప్లెయిన్ బోర్డర్ నెట్ శారీ

పాస్టెల్ పిస్తా రంగులో ఉన్న ఈ నెట్ చీర చాలా స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. హెవీ శారీస్ ఇష్టపడనివారికి ఈ నెట్ చీర బెస్ట్ ఆప్షన్. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

మిర్రర్ వర్క్ శారీ డిజైన్

మిర్రర్ బోర్డర్ చీర సింపుల్, స్లీక్ లుక్ కోసం పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. దీనికి సిల్వర్-గోల్డెన్ బ్లౌజ్ జత చేశారు. సింపుల్‌గా ఉంటూనే ఎలిగెంట్‌గా కనిపించాలనుకునే మహిళలకు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.

