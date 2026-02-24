Mangalsutra: 1 గ్రామ్ గోల్డ్తో మంగళసూత్రాలు.. డిజైన్స్ చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే
Mangalsutra: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతోన్న నేపథ్యంలో చాలా మంది మహిళలు సంప్రదాయ మంగళసూత్రాల కంటే తక్కువ బరువు, సింపుల్ స్టైల్, అందంగా కనిపించే డిజైన్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. అలాంటి కొన్ని డిజైన్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
మినిమల్ డిజైన్ మంగళసూత్రం
ఇప్పటి ట్రెండ్లో సింపుల్ డిజైన్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. చిన్న బంగారు పెండెంట్తో ఉండే సన్నని గొలుసు మంగళసూత్రం మెడలో వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇవి తక్కువ బరువుతో తయారవుతాయి కాబట్టి ధర కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. రోజూ ధరించడానికి ఇలాంటి మంగళసూత్రాలు చాలా సౌకర్యంగా ఉంటాయి. ఆఫీస్కి వెళ్లే మహిళలకు కూడా ఇవి మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు.
వీటి ప్రత్యేకతలు:
* తక్కువ బరువు
* తక్కువ ధర
* సింపుల్ లుక్
* రోజువారీ వాడకానికి సరైనది
బ్లాక్ బీడ్స్ + చిన్న పెండెంట్ మంగళసూత్రం
సంప్రదాయ శైలిని ఇష్టపడే మహిళలకు బ్లాక్ బీడ్స్ ఉన్న మంగళసూత్రం మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. నల్ల పూసలు ఉన్న మంగళసూత్రం పెళ్లైన మహిళల గుర్తుగా భావిస్తారు. ఇందులో చిన్న పువ్వుల ఆకారం లేదా జ్యామితీయ ఆకారాల్లో పెండెంట్ ఉంటుంది. ఇవి ఆఫీస్కు లేదా సాధారణంగా బయటకు వెళ్లేటప్పుడు వేసుకోవడానికి సరిపోతాయి.
ప్రత్యేకతలు:
* సంప్రదాయ లుక్
* నల్ల పూసలు ప్రత్యేక ఆకర్షణ
* చిన్న పెండెంట్తో అందమైన డిజైన్
* రోజూ ధరించడానికి అనుకూలం
1 గ్రాము గోల్డ్ మంగళసూత్రం
తక్కువ బడ్జెట్లో బంగారు లుక్ కావాలనుకునేవారికి 1 గ్రాము గోల్డ్ మంగళసూత్రాలు మంచి ఎంపిక. ఇవి నిజమైన బంగారం లాగా కనిపిస్తాయి కానీ ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ట్రెండీ డిజైన్లలో ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా యువతిలో వీటి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది.
వీటి ప్రత్యేకతలు:
* తక్కువ ధరలో గోల్డ్ లుక్
* స్టైలిష్ డిజైన్లు
* పెళ్లికి తాత్కాలికంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది
* కాలేజీ లేదా ఉద్యోగ మహిళలకు సరైనది
డ్యూయల్ టోన్ మంగళసూత్రం
గోల్డ్తో పాటు వైట్ గోల్డ్ లేదా రోజ్ గోల్డ్ కలిపి తయారు చేసే డ్యువల్ టోన్ మంగళసూత్రాలు ఇప్పుడు ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. ఇవి మోడర్న్ స్టైల్లో కనిపిస్తాయి.
పార్టీలు లేదా ఫంక్షన్లకు వెళ్లేటప్పుడు ఇలాంటి మంగళసూత్రాలు వేసుకుంటే స్టైలిష్ లుక్ వస్తుంది. తక్కువ బరువుతో ఉండే మోడల్స్ కూడా మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి.
ప్రత్యేకతలు:
* మోడర్న్ డిజైన్
* స్టైలిష్ లుక్
* పార్టీలకు సరైన ఎంపిక
* తక్కువ బరువు
షార్ట్ చైన్ మంగళసూత్రం
పొడవైన గొలుసులు ఇష్టం లేని మహిళలకు షార్ట్ చైన్ మంగళసూత్రాలు మంచి ఎంపిక. ఇవి మెడ దగ్గరే అందంగా కనిపిస్తాయి. తక్కువ బరువుతో పాటు ఫ్యాషన్ లుక్ కూడా ఉంటుంది. కాలేజీలకు వెళ్లే వారికి, ఉద్యోగం చేసే వారికి ఇలాంటి మోడల్స్ బాగుంటాయి.
వీటి ప్రత్యేకతలు:
* చిన్న గొలుసు
* తక్కువ బరువు
* ఫ్యాషన్ లుక్
* రోజువారీ వాడకానికి అనువైనది
తక్కువ ధరలో మంచి మంగళసూత్రం ఎలా ఎంచుకోవాలి?
మంగళసూత్రం కొనేటప్పుడు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకుంటే మంచిది:
* తక్కువ బరువు ఉంటే ధర తగ్గుతుంది
* రోజూ వేసుకోవాలంటే సింపుల్ డిజైన్ తీసుకోవాలి
* బడ్జెట్కు తగ్గ మోడల్ ఎంచుకోవాలి
* బలంగా ఉండే గొలుసు చూసుకోవాలి
తక్కువ ఖర్చులో కూడా అందమైన మంగళసూత్రం కొనడం ఇప్పుడు చాలా సులభం. సింపుల్ డిజైన్ మంగళసూత్రాలు రోజువారీ వాడకానికి సరిపోవడమే కాకుండా స్టైలిష్ లుక్ కూడా ఇస్తాయి. పెళ్లికి లేదా రోజూ ధరించడానికి ఈ డిజైన్లు మంచి ఎంపికగా నిలుస్తాయి.