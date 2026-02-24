- Home
Hyderabad: తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరాన్ని సమగ్రంగా మార్చే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పలు విభాగాల్లో భారీ ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. రూ.4 వేల కోట్లకు పైగా వ్యయంతో చేపట్టనున్న ఈ పనులతో నగర రూపురేఖలు మారనున్నాయి
రహదారుల కొత్త దశ
హైదరాబాద్లో ప్రధాన రహదారుల సంరక్షణకు కాంప్రహెన్సివ్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ (CRMP) రెండో దశను అమలు చేయనున్నారు. రూ.3,145 కోట్లతో 1,142 కిలోమీటర్ల మేర ప్రధాన మార్గాలను ఐదేళ్లపాటు అభివృద్ధి చేస్తారు. దెబ్బతిన్న రోడ్లను పూర్తిగా తొలగించి కొత్తగా బీటీ, సీసీ రహదారులు వేయడం, గుంతలు లేని సాఫ్ట్ డ్రైవింగ్ అనుభూతి కల్పించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండే కారిడార్లపై ప్రత్యేక దృష్టి ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ అమలు తర్వాత ప్రయాణ సమయం తగ్గి, ఇంధన వినియోగం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
మంజీరా నీటి మార్గానికి పటిష్ఠ పునాది
1960–80 దశకాల్లో వేసిన పాత పైపులైన్లు దెబ్బతినడంతో నీటి సరఫరాలో సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఇప్పుడు రూ.772 కోట్లతో 1,500 మిల్లీమీటర్ల వ్యాసం గల మైల్డ్ స్టీల్ పైపులైన్ వేయనున్నారు. కలబ్గూర్ నుంచి హైదర్నగర్ వరకు ఈ లైన్ ద్వారా రోజుకు 45 ఎంజీడీల మంజీరా నీటిని పంపింగ్ చేస్తారు. పాత పైపుల వల్ల లీకేజీలు, ఒత్తిడి తగ్గడం వంటి సమస్యలు ఉండేవి. కొత్త లైన్ వల్ల నీటి నష్టం తగ్గి, సరఫరా స్థిరంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్ జనాభా పెరుగుదలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రాజెక్ట్ రూపొందించారు.
ఉస్మాన్సాగర్ మార్గం పునరుద్ధరణ
నగర తాగునీటిలో కీలక భాగస్వామ్యంగా ఉన్న ఉస్మాన్సాగర్ నుంచి ఆసిఫ్నగర్ ఫిల్టర్ బెడ్ల వరకు 1920లో నిర్మించిన కాండ్యూట్ ప్రస్తుతం బలహీనంగా మారింది. రూ.280 కోట్లతో 16 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త పైపులైన్ ఏర్పాటు చేస్తారు. గ్రావిటీ ఆధారంగా రోజుకు 25 ఎంజీడీల నీరు తరలించే సామర్థ్యం ఉన్నా, లీకేజీల కారణంగా ఇప్పుడు 19 ఎంజీడీలకే పరిమితమైంది. కొత్త వ్యవస్థతో నీటి నష్టం తగ్గి పూర్తి సామర్థ్యంతో సరఫరా జరిగేలా చేస్తారు.
కోకాపేటలో భారీ రిజర్వాయర్
కోకాపేట నియోపొలిస్ ప్రాంతంలో భారీ రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి రెండు ఎకరాల భూమి కేటాయించారు. ఇది నగర పశ్చిమ భాగంలో వేగంగా పెరుగుతున్న నివాస సముదాయాలకు కీలక వనరుగా మారనుంది. భవిష్యత్ పట్టణ విస్తరణను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నంగా ఈ రిజర్వాయర్ పనిచేస్తుంది. దీనితో నీటి ఒత్తిడి సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
హెచ్ఎండీఏ విస్తరణ, జంతు సంరక్షణలో ఆధునికత
హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (HMDA) పరిధిలోకి నవాబ్పేట, మోమిన్పేట మండలాల్లోని నాలుగు గ్రామాలను చేర్చాలని నిర్ణయించారు. దీనివల్ల ఆ ప్రాంతాల్లో ప్లాన్డ్ డెవలప్మెంట్కు మార్గం సుగమం అవుతుంది. రోడ్లు, నీరు, డ్రైనేజీ వంటి మౌలిక సదుపాయాలు వేగంగా చేరే అవకాశం ఉంది.
అలాగే గోపన్పల్లిలో అత్యాధునిక జంతు సంరక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. జీహెచ్ఎంసీ స్థలం అందిస్తే, రాంకీ ఫౌండేషన్ నిర్మాణ బాధ్యతలు తీసుకుంటుంది. ఆల్ ఫర్ యానిమల్స్ ఫౌండేషన్ నిర్వహణ చూస్తుంది. వీధి కుక్కలు, గాయపడిన జంతువులకు చికిత్స, సంరక్షణ అందించే విధంగా కేంద్రం రూపుదిద్దుకుంటుంది.
హైదరాబాద్ ఎలా మారనుంది?
ఈ నిర్ణయాల వల్ల హైదరాబాద్ మౌలిక వసతుల పరంగా మరింత బలపడుతుంది. మెరుగైన రహదారులు, నిరంతర తాగునీరు, విస్తరించిన పట్టణ పరిపాలన, జంతు సంక్షేమంపై దృష్టి అన్నీ కలిపి నగర జీవన ప్రమాణాలను పెంచనున్నాయి. పట్టణ వృద్ధికి ముందస్తు ప్రణాళికలు అమలు చేయడం ద్వారా హైదరాబాద్ వచ్చే దశాబ్దాల్లో మరింత ఆధునిక, సుస్థిర మహానగరంగా రూపాంతరం చెందే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.