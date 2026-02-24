Telugu

ముఖాన్ని మెరిపించే ముత్యాల పాపిటబిళ్లలు

Author: Haritha Chappa Image Credits:Hinakhan@instagram
ట్రెండింగ్ పెర్ల్ పాపిడి బిళ్ల డిజైన్లు

గోల్డ్ పాలిష్‌తో వచ్చే పెర్ల్ పాపిడి బిళ్లలు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇవి బరువు తక్కువగా ఉంటాయి. 

Image credits: Hinakhan@instagram
సింగిల్ పెర్ల్ డ్రాప్ గోల్డ్ పాలిష్ పాపిడి బిళ్ల

ఈ సింగిల్ పెర్ల్ డ్రాప్ గోల్డ్ పాలిష్ పాపిడి బిళ్ల చాలా ఎలిగెంట్, మినిమల్ డిజైన్. కింద ఒకే ఒక్క పెద్ద ముత్యం వేలాడుతూ ఉంటుంది. సన్నని నుదురు ఉన్నవారికి ఇది చాలా బాగా నప్పుతుంది.

Image credits: Gemini AI
పెర్ల్ బోరలా స్టైల్ పాపిడి బిళ్ల

మీకు స్టేట్‌మెంట్ జ్యువెలరీ ఇష్టమైతే ఈ  స్టైల్ పాపిడి బిళ్లను తప్పకుండా ట్రై చేయండి. దీన్ని చీర, లెహంగా మీద ధరించవచ్చు.

Image credits: Pinterest
కుందన్-పెర్ల్ కాంబినేషన్ పాపిడి బిళ్ల

ఈ డిజైన్‌లో గోల్డ్ పాలిష్ బేస్‌పై కుందన్ రాళ్లు, కింద చిన్న చిన్న ముత్యాల లఖన్లు ఉంటాయి. ఇవి చాలా రిచ్, ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Instagram
మల్టీ-లేయర్ పెర్ల్ చైన్ పాపిడి బిళ్ల

ఈ డిజైన్‌లో నుదుటిపై సన్నని గోల్డ్ పాలిష్ చైన్, దానికి అటాచ్ చేసిన రెండు మూడు వరుసల ముత్యాల గొలుసులు ఉంటాయి. ఇది రాయల్, మోడ్రన్ ఫ్యూజన్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
గోల్డ్ పాలిష్ మల్టీ పెర్ల్ లటకన్ పాపిడి బిళ్ల

గోల్డ్ పాలిష్ బేస్‌తో వచ్చే ఈ డిజైన్‌లో పాపిడి బిళ్ల పెద్ద సైజులో ఉంటుంది. చుట్టూ ఉన్న చిన్న చిన్న ముత్యాలు నుదుటిని పూర్తిగా కవర్ చేసి అందమైన లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
చాంద్‌బాలీ స్టైల్ పెర్ల్ పాపిడి బిళ్ల

చంద్రుడి ఆకారంలో ఉండే ఈ చాంద్‌బాలీ స్టైల్ పాపిడి బిళ్ల డిజైన్ ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండ్‌లో ఉంది. 

Image credits: Instagram

