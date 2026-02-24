Telugu

Hair Growth: రోజూ ఇవి తింటే.. ఒత్తైన జుట్టు మీ సొంతం

woman-life Feb 24 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
అవకాడో

అవకాడోలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్-ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి, కురులు ఒత్తుగా పెరిగేలా చేస్తాయి.

సాల్మన్ చేప

సాల్మన్ లాంటి కొవ్వు అధికంగా ఉండే చేపల్లో ఒమేగా-3, ప్రోటీన్, విటమిన్-డి పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా, బలంగా మారుతుంది.

బెర్రీస్

స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ వంటి పండ్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్-సి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి సాయపడతాయి.

గుడ్లు

గుడ్లలో బయోటిన్‌తో పాటు ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. రోజూ గుడ్డు తినడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగవుతుంది.

పాలకూర

పాలకూరలో ఐరన్, ఫోలేట్, విటమిన్-ఎ, విటమిన్-సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది మీ స్కాల్ప్‌ను ఆరోగ్యంగా ఉంచి, జుట్టు ఒత్తుగా పెరిగేందుకు సాయపడుతుంది.

పప్పుధాన్యాలు

పప్పుధాన్యాలలో పోషకాలు, ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు పెరుగుదలకు చాలా అవసరం.

నట్స్, సీడ్స్

బాదం, వాల్‌నట్స్, అవిసె గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, జింక్, సెలీనియం ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడానికి సాయపడతాయి.

