Goa Travel: గోవా అంటే మందు పార్టీలు ఒక్కటే కాదు బ్రో.. ఇంకా చాలా ఉంది
Goa Travel: గోవా అనగానే చాలా మందికి పార్టీలు, నైట్లైఫ్, హడావిడి మాత్రమే గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారుతోంది. లగ్జరీ ట్రావెల్ అంటే ఇప్పుడు ప్రశాంతత, రిలాక్సేషన్, ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెడుతున్నారు.
ప్రశాంతమైన బీచ్ వద్ద ఉదయం ప్రారంభం
గోవా ట్రిప్ ఉదయాన్నే సైలెంట్ బీచ్ వద్ద సూర్యోదయం చూసే అనుభూతితో మొదలవుతుంది. జనసందోహం లేకుండా ఖాళీగా ఉన్న సముద్ర తీరంలో గాలి తాకిడిని ఆస్వాదించడం ఒక ప్రత్యేక అనుభవంగా మారింది. ఇది గోవాలోని మరో అందమైన కోణంగా చెప్పొచ్చు.
ప్రైవేట్ విల్లాలు
లగ్జరీ ట్రావెల్లో ఇప్పుడు హోటళ్లకన్నా ప్రైవేట్ విల్లాలకు ఎక్కువ డిమాండ్ పెరిగింది. సముద్రాన్ని ఎదురుగా చూసేలా ఉన్న ఈ విల్లాలు పూర్తి ప్రైవసీతో పాటు సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి. కుటుంబంతో లేదా స్నేహితులతో ప్రశాంతంగా గడపడానికి ఇవి ఉత్తమ ఎంపికగా మారాయి.
నక్షత్రాల కింద డిన్నర్ అనుభవం
గోవాలో డైనింగ్ కూడా ఇప్పుడు మారిపోయింది. రద్దీగా ఉండే పార్టీ స్పాట్స్కి బదులుగా సముద్ర తీరంలో నక్షత్రాల కింద కాండిల్ లైట్ డిన్నర్ ఆస్వాదించడం కొత్త ట్రెండ్గా మారింది. ఇది రిలాక్సింగ్తో పాటు మరింత ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.
పార్టీలు కాదు.. వెల్నెస్పై దృష్టి
ఇప్పటి ట్రావెలర్లు రాత్రంతా పార్టీలు చేసుకోవడం కంటే, స్పా ట్రీట్మెంట్స్, యోగా సెషన్స్, మెడిటేషన్ వంటి వాటిపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. శరీరం, మనసుకు విశ్రాంతి ఇచ్చే ఈ అనుభవాలు గోవా ట్రిప్ను మరింత విలువైనదిగా మారుస్తున్నాయి.
ప్రశాంత గోవా – కొత్త లగ్జరీ ట్రెండ్
ఇప్పుడు గోవాలో నెమ్మదిగా, ప్రశాంతంగా గడపడం ఒక కొత్త లగ్జరీగా మారింది. రాత్రి హడావిడికి బదులుగా ఉదయం తాజాగా లేచి రోజును ప్రారంభించడం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోంది. ఈ మార్పు వల్ల గోవా మరో కోణంలో ప్రయాణికులను ఆకర్షిస్తోంది.