మీరు అద్దె ఇంట్లో ఉంటారా.? అయితే మీకు ఈ ఏసీ పర్ఫెక్ట్. ఎక్కడికంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లొచ్చు
Portable AC: ఏసీ కొనుగోలు చేయాలని చాలా మందికి ఆశ ఉన్నా.. సొంతిళ్లు లేదని వాయిదా వేస్తుంటారు. అద్దె ఇంట్లో ఉన్న వారు పదే పదే ఇల్లు మారడంతో ఏసీ కొనుగోలు చేయరు. అలాంటి వారికి ఈ పోర్టబుల్ ఏసీ బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు.
AMFAH 1.5 టన్ పోర్టబుల్ ఏసీ
ఇంటి వద్ద లేదా ఆఫీస్లో కూలింగ్ కోసం శాశ్వతంగా AC అమర్చడం సాధ్యంకాకపోతే, పోర్టబుల్ AC ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయం. AMFAH కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఈ 1.5 టన్ పోర్టబుల్ AC మంచి కూలింగ్, సులభమైన వినియోగం కలిపి అందిస్తోంది.
శక్తివంతమైన 1.5 టన్ కూలింగ్
ఈ AC 1.5 టన్ సామర్థ్యంతో పెద్ద గదులను కూడా చల్లగా ఉంచగలదు. ఇంటి గదులు, ఆఫీస్లు, చిన్న షాపులు వంటి ప్రదేశాలకు ఇది సరిపోతుంది. విండో లేదా స్ప్లిట్ AC అమర్చే సదుపాయం లేకపోయినా ఇది సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు.
డీహ్యూమిడిఫైయర్తో పాటు ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఫీచర్
ఈ పోర్టబుల్ AC కేవలం చల్లదనం మాత్రమే కాదు, గాలిలోని తేమను తగ్గించే డీహ్యూమిడిఫైయర్గా కూడా పనిచేస్తుంది. దీంతో గదిలో తడి, చెమ్మ, ఫంగస్ వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. అదనంగా, ఇందులో ఉన్న ఎయిర్ ఫిల్టర్ ధూళి, మలినాలను ఫిల్టర్ చేసి శుభ్రమైన గాలిని అందిస్తుంది.
రిమోట్ కంట్రోల్, టైమర్, స్లీప్ మోడ్
ఈ ACకి రిమోట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. దూరం నుంచే టెంపరేచర్, మోడ్లు మార్చుకోవచ్చు. 24 గంటల టైమర్ ఫీచర్తో మీరు ముందుగానే సెట్టింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. స్లీప్ మోడ్ వల్ల రాత్రి సమయంలో పవర్ సేవ్ అవుతూ, సౌకర్యవంతమైన కూలింగ్ అందుతుంది.
సులభంగా తరలించే పోర్టబుల్ డిజైన్
ఈ ACకు వీల్స్ (చక్రాలు) ఉండటంతో ఒక గది నుంచి మరో గదికి సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. ఇది ఎటువంటి ఇన్స్టాలేషన్ అవసరం లేకుండా ప్లగ్ చేస్తే వెంటనే పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఆటో-ఎవాపరేషన్ టెక్నాలజీ ఉండటంతో నీటిని మాన్యువల్గా తొలగించాల్సిన అవసరం లేదు.
వారంటీ, ఉపయోగించే ప్రదేశాలు
ఈ ACపై 1 సంవత్సరం ప్రోడక్ట్ వారంటీ, కంప్రెసర్పై 4 సంవత్సరాల వారంటీ ఉంటుంది. దీని వల్ల దీర్ఘకాలం నమ్మకంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ పోర్టబుల్ AC ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లు, ఆఫీస్లు, వర్క్ స్పేస్లు, అద్దె ఇళ్లు, షాపులు, చిన్న కమర్షియల్ ప్రదేశాల్లో బాగా ఉపయోగపడతాయి.