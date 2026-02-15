WHO: ప్రతీ నలుగురిలో ఒకరికి చెవులు వినిపించవు.. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరిక
WHO: ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెవి సంబంధిత సమస్యలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ విడుదల చేసిన తొలి “వరల్డ్ రిపోర్ట్ ఆన్ హియరింగ్” ప్రకారం 2050 నాటికి ప్రతి నలుగురిలో ఒకరికి చెవుల సమస్యలు ఉండవచ్చని హెచ్చరిస్తోంది.
ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరికి ఏదో ఒక రకమైన వినికిడి లోపం ఉంది. సరైన సమయంలో చికిత్స, సంరక్షణ అందకపోవడం వల్ల సమస్యలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. తక్కువ ఆదాయ దేశాల్లో సుమారు 80 శాతం కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అక్కడ నిపుణులు, వైద్య సదుపాయాలు తక్కువగా ఉండటం పెద్ద కారణం.
వినికిడి సమస్యలకు ప్రధాన కారణాలు
చెవుల సమస్యలు పెరగడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి:
* సంక్రమణ వ్యాధులు
* జన్యు లోపాలు
* శబ్ద కాలుష్యం
* ఎక్కువ సేపు భారీ శబ్దాల్లో ఉండటం
* అనారోగ్యకర జీవనశైలి
పిల్లల్లో వచ్చే కేసుల్లో దాదాపు 60 శాతం టీకాలు, మెరుగైన తల్లీబిడ్డల సంరక్షణ, చెవి ఇన్ఫెక్షన్లకు సమయానికి చికిత్సతో నివారించవచ్చు. యువతలో పెద్ద ప్రమాదం ఎక్కువ శబ్దంతో సంగీతం వినడం. ఐక్యరాజ్యసమితి అంచనా ప్రకారం 12 నుండి 35 సంవత్సరాల వయసు గల ఒక బిలియన్కు పైగా యువకులు స్మార్ట్ఫోన్లు, హెడ్ఫోన్ల ద్వారా అధిక శబ్దంతో పాటలు వినడం వల్ల ప్రమాదంలో ఉన్నారు.
ఆరోగ్య వ్యవస్థలో లోపాలు
చాలా దేశాల్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు నిపుణులు (ENT), ఆడియాలజిస్టులు, స్పీచ్ థెరపిస్టులు కొరతగా ఉన్నారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య సేవల్లో వినికిడి పరీక్షలకు సరైన ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదు. దీంతో ప్రారంభ దశలో సమస్యలను గుర్తించలేకపోతున్నారు. సమయానికి పరీక్షలు చేస్తే చాలావరకు సమస్యలను నియంత్రించవచ్చు.
చికిత్స, సాంకేతిక పరిష్కారాలు
కొన్ని చెవి సమస్యలను మందులు లేదా శస్త్రచికిత్సతో నయం చేయవచ్చు. వినికిడి పూర్తిగా తిరిగి రాకపోయినా, ఈ పరికరాలు సహాయపడతాయి:
* హియరింగ్ ఎయిడ్లు
* కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్లు
* స్పీచ్ థెరపీ
తాజా సాంకేతికతతో తక్కువ వనరులున్న ప్రాంతాల్లో కూడా పరీక్షలు చేయడం సాధ్యమవుతోంది. WHO అంచనా ప్రకారం వినికిడి సేవల్లో పెట్టుబడి పెడితే ప్రతి 1 డాలర్కు 16 డాలర్ల వరకు సామాజిక, ఆర్థిక లాభం లభించవచ్చు.
వినికిడి లోపం ప్రభావం ఎంత తీవ్రం?
వినికిడి సమస్యలు కేవలం మాట వినడంలో ఇబ్బందిగా మాత్రమే ఉండవు. ఇవి విద్య, ఉద్యోగం, మానసిక ఆరోగ్యం పై కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. సామాజికంగా ఒంటరితనం, నిరాశ వంటి సమస్యలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ముందస్తు జాగ్రత్తలు, సమయానికి పరీక్షలు చాలా అవసరం.
మొత్తం మీద 2050 నాటికి వినికిడి సమస్యలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని WHO హెచ్చరిస్తోంది. ప్రతీ నలుగురిలో ఒకరికి వినికిడి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. శబ్ద కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం, హెడ్ఫోన్ వినియోగాన్ని నియంత్రించడం, పిల్లలకు టీకాలు వేయించడం, సమయానికి చెవి పరీక్షలు చేయించడం ద్వారా ఈ సమస్యలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.