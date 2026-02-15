- Home
Zodiac sign: ఫిబ్రవరి మూడో వారం వృషభ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు సూచిస్తోంది. ఈ వారం ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి.. జాగ్రత్తగా ఉంటేనే లాభం. చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా ఇబ్బందులకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది. ప్రతి నిర్ణయంలో ఆలోచన అవసరం.
కెరీర్, ఉద్యోగ పరిస్థితి
ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఈ వారం పై అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. మాటలు, ప్రవర్తనలో సమతుల్యత అవసరం. ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నవారితో మంచి సంబంధాలు కొనసాగిస్తే మంచిది. వారం మధ్యలో అకస్మాత్తుగా ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పనిభారం కొంచెం పెరగొచ్చు. మీరు చేసిన కష్టానికి తక్షణ ఫలితం కనిపించకపోయినా నిరుత్సాహపడకండి.
వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి
వ్యాపారులు ఈ వారం నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చూస్తారు. ఆశించినంత లాభం రాకపోవచ్చు. పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు రెండుసార్లు ఆలోచించాలి. ఆదాయం కంటే ఖర్చులు ఎక్కువయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. అవసరం లేని ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా ఈ వారం సగటు ఫలితాలు ఇస్తుంది.
కుటుంబ జీవితం, సంబంధాలు
ఇంటి విషయాల్లో కొంత ఉద్రిక్తత ఉండొచ్చు. కొన్ని చిన్న విషయాలు కూడా పెద్దవిగా మారే అవకాశం ఉంది. సహనం అవసరం. నచ్చిన వ్యక్తి నుంచి సమయానికి సహాయం రాకపోవడం వల్ల మనసు బాధపడొచ్చు. ఈ సమయంలో భావోద్వేగానికి లోనవకుండా ప్రశాంతంగా ఆలోచించడం మంచిది.
ప్రేమ, దాంపత్య జీవితం
ప్రేమలో ఉన్నవారు భావోద్వేగంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. మనసుతో పాటు పాటు బుద్ధిని కూడా ఉపయోగించాలి. వివాహితులు తమ జీవిత భాగస్వామితో కొంత సమయం గడపాలి. పని ఒత్తిడితో దూరం పెరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. చిన్న సంభాషణలు కూడా బంధాన్ని బలపరుస్తాయి.
ఆరోగ్యం, జాగ్రత్తలు
వారం చివర్లో ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. సీజనల్ జ్వరాలు, అలసట, జలుబు వంటి సమస్యలు రావచ్చు. సరైన విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. ఆహారం, నిద్ర పట్ల శ్రద్ధ పెట్టాలి. చిన్న సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే చికిత్స తీసుకోవడం మంచిది.
మొత్తంగా ఈ వారం వృషభ రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కష్టపడి పని చేస్తే ఫలితం ఆలస్యంగా వచ్చినా తప్పక వస్తుంది. ఖర్చులపై నియంత్రణ, సంబంధాల్లో సహనం, ఆరోగ్యంలో జాగ్రత్త పాటిస్తే సమస్యలను సులభంగా ఎదుర్కోగలరు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో సమాచారం, పలువురు పండితులు తెలిపిన వివరాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.