Telugu

గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఇవి తినకపోవడమే మంచిది!

health-life Mar 10 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం

ప్రాసెస్ చేసిన మాంసంలో సోడియం, శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటికి దూరంగా ఉండటం గుండెకు చాలా మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

వేపుళ్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్

ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, ఫ్రైడ్ చికెన్, ఇతర ఫాస్ట్ ఫుడ్స్‌లో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి గుండెకు హాని చేస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

షుగర్ డ్రింక్స్, స్వీట్స్

ఎనర్జీ డ్రింక్స్, స్వీట్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఊబకాయం, డయాబెటిస్, వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

వైట్ బ్రెడ్, పాస్తా

వైట్ బ్రెడ్, వైట్ పాస్తా, వైట్ రైస్, బిస్కెట్ల వంటి వాటిలో ఫైబర్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అమాంతం పెంచేస్తాయి.

Image credits: Freepik
Telugu

ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్

పిజ్జాలు, ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ వంటి వాటిలో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును పెంచి, గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది.

Image credits: Social media
Telugu

పాల ఉత్పత్తులు

కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే పాల ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండాలి. కొన్నిసార్లు పాల ఉత్పత్తులు అలెర్జీలకు కూడా కారణం కావచ్చు.

Image credits: Getty

Sleep Habits: ఈ అలవాట్లు మీ నిద్రను పాడుచేస్తాయి.. జాగ్రత్త!

Carrot Benefits: రోజుకో క్యారెట్ తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

Menstrual Health: పీరియడ్స్‌లో మలబద్ధకమా? ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సమస్య దూరం

Soaked Almonds: రోజూ గుప్పెడు నానబెట్టిన బాదం తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?