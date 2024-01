స్ట్రోక్ రావడానికి ముందు.. ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

రక్తం గడ్డకట్టడం లేదా రక్తస్రావం కారణంగా మెదడుకు రక్త సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడే పరిస్థితిని స్ట్రోక్ అంటారు. ఇది మెదడు దెబ్బతినడానికి దారితీస్తుంది.

Give attention to these early symptoms of stroke

భారతదేశంలో మరణాలు, వైకల్యానికి ప్రధాన కారణాలలో స్ట్రోక్ ఒకటి. ఏటా 1.8 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు స్ట్రోక్‌తో బాధపడుతున్నారు. భారతదేశంలో పక్షవాతం లేదా స్ట్రోక్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వృద్ధులలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది.

stroke symptoms



రక్తం గడ్డకట్టడం లేదా రక్తస్రావం కారణంగా మెదడుకు రక్త సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడే పరిస్థితిని స్ట్రోక్ అంటారు. ఇది మెదడు దెబ్బతినడానికి దారితీస్తుంది. ప్రధానంగా రెండు రకాల స్ట్రోక్‌లు ఉన్నాయి, ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ , హెమరేజిక్ స్ట్రోక్.



స్ట్రోక్‌లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి:

మెదడుకు రక్తాన్ని తీసుకువెళ్లే ధమనిలో అడ్డుపడటం వల్ల ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ వస్తుంది, అయితే మెదడులోని కొంత భాగంలో రక్తస్రావం అయినప్పుడు హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ వస్తుంది. స్ట్రోక్ ప్రాణాంతక ప్రభావాల కారణంగా, ఇది వ్యక్తి శారీరక సామర్థ్యం , మానసిక ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఇది వైకల్యం లేదా మరణానికి కారణం కావచ్చు.



స్ట్రోక్ లక్షణాలు

స్ట్రోక్‌కు ముందు, రోగిలో కొన్ని లక్షణాలు కనిపించడం ప్రారంభిస్తాయి, వాటిపై శ్రద్ధ చూపడం చాలా ముఖ్యం. ఒకరి ప్రాణాలను కాపాడటానికి మొదటి అడుగు స్ట్రోక్ సంకేతాలు , లక్షణాలను గుర్తించడం. ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో చూద్దాం.

తలనొప్పి

అసాధారణమైన, తీవ్రమైన తలనొప్పి స్ట్రోక్ ముఖ్యమైన లక్షణం. అనేక రోజులు నిరంతర తలనొప్పిని విస్మరించకూడదు. ఈ నొప్పి అనేక కారణాల వల్ల వస్తుంది. తలనొప్పితో పాటు, వాంతులు, తల తిరగడం, స్పృహ కోల్పోవడం వంటి ఇతర లక్షణాలను కూడా అనుభవించవచ్చు.



This is a symptom of a brain stroke… dangerous if ignored

కంటి సమస్యలు

దృష్టి తగ్గడం లేదా అస్పష్టమైన దృష్టి కూడా స్ట్రోక్ లక్షణం. స్ట్రోక్ కారణంగా, మెదడుకు రక్త సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతుంది, ఇది దృష్టి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. మీకు స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉన్నట్లయితే, మీరు అకస్మాత్తుగా దృష్టి మసకబారడం లేదా పూర్తిగా నల్లగా ఉన్న అనుభూతిని అనుభవించవచ్చు.



బలహీనత

రెండు చేతులు లేదా కాళ్ళలో బలహీనత భావన కలుగుతుంది. రోగి ఒక చేయిలో తిమ్మిరిని అనుభవించవచ్చు లేదా అతని ఒక చేయి మరొకదాని కంటే బలహీనంగా ఉండవచ్చు. కొంతమందికి చేతులు పైకి లేపడంలో ఇబ్బంది ఉండవచ్చు.



సరిగా మాట్లాడలేకపోవడం..

స్ట్రోక్‌తో బాధపడుతున్న వ్యక్తి చాలా గందరగోళంగా ఉంటాడు . అస్పష్టమైన మాటలు మాట్లాడవచ్చు. వ్యక్తికి వారి భాషను సరిగ్గా మాట్లాడటం లేదా అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండవచ్చు. మీరు అలాంటి నాలుక సంబంధిత సమస్యను ఎదుర్కొంటే, మీరు వెంటనే వైద్యుడిని చూడాలి, తద్వారా సరైన సమయంలో సరైన చికిత్స చేయవచ్చు.



symptoms of stroke

నడకలో సమస్య

స్ట్రోక్ కారణంగా, మెదడులోని ఒక భాగం పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా ప్రభావితమవుతుంది, ఇది వ్యక్తి సమతుల్యత, ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. దీని వల్ల ఒక వ్యక్తి నడవలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.