Tamarind Water: రోజూ చింతపండు నీళ్లు తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? శరీరంలో వచ్చే మార్పులివే!
Tamarind Water: చింతపండును కూరలు, చారు, పప్పుల్లో వేస్తాం. సాంబార్ చేస్తాం, పులిహోర చేసుకుంటాం. చింతపండుతో ఆ వంటలకు వచ్చే రుచే వేరు. ఈ చింతపండుతో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ బోలెడు ఉన్నాయి. రోజూ చింతపండు నానబెట్టిన నీటిని తాగితే రోగాలకు చెక్ పెట్టొచ్చు.
చింతపండు నీళ్లతో శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఇవే!
చింతపండు కేవలం వంటలకే కాదు..మన ఆరోగ్యానికి ఒక అద్భుతమైన సంజీవని లాంటిది. రోజూ ఉదయాన్నే చింతపండు నానబెట్టిన నీటిని తాగడం వల్ల నేటి ఆధునిక జీవనశైలి కారణంగా వచ్చే ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చు. ఇందులో ఉండే మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు మన శరీరానికి చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే చింతపండు
చింతపండులో దాగున్న పోషకాల గని మన శరీరానికి ఒక పవర్హౌస్లా పనిచేస్తుంది. దీనిలో ఉండే విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు మనల్ని రోజువారీ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి కాపాడటమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. చింతలో ఉండే విటమిన్ 'సి' రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. వృద్ధాప్య ఛాయలను తగ్గించి, చర్మం ఎల్లప్పుడూ కాంతివంతంగా ఉండేలా చేస్తాయి. చింతపండులో థయామిన్, రైబోఫ్లేవిన్, నియాసిన్ వంటి బి-కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చడంలో, నరాల వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయడంలో, మెదడు చురుకుదనాన్ని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
గ్యాస్ సమస్యలు, అల్సర్లు ఉన్నవారు చింతపండు తీసుకోకూడదు
భోజనం చేసిన తర్వాత చాలా మంది ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్య కడుపు ఉబ్బరం లేదా పొట్ట భారంగా అనిపించడం. దీనికి చింతపండు నీళ్లు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయని గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ నిపుణులు సైతం స్పష్టం చేస్తున్నారు.
చింతపండు నీరు జీర్ణక్రియకు ఎంతో మేలు చేసినప్పటికీ, తీవ్రమైన గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్లు లేదా ఎసిడిటీ ఉన్నవారు దీనిని ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోకపోవడమే మంచిది. మీ శరీర తత్వాన్ని బట్టి, పరిమిత పరిమాణంలో తీసుకుంటేనే ఆశించిన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
ఆహారం జీర్ణమై కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గిస్తుంది
చింతపండులో ఉండే సహజ ఆమ్లాలు శరీరంలోని జీర్ణ రసాలను, ఎంజైమ్లను సమర్థవంతంగా ప్రేరేపిస్తాయి. దీనివల్ల మనం తిన్న ఆహారం ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చాలా సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. ఫలితంగా, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, పొట్టలో అసౌకర్యం వంటి సమస్యలు రావు.
చింతపండు నీటిలో సహజంగానే నీటి శాతం, ఎలక్ట్రోలైట్లు (Electrolytes) అత్యధికంగా ఉంటాయి. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా అలసటగా అనిపించినప్పుడు ఈ నీటిని తాగడం వల్ల శరీరం వెంటనే యాక్టివ్ అవుతుంది. డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా, రోజంతా శక్తివంతంగా ఉండటానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన నేచురల్ డ్రింక్.
పీరియడ్స్ నొప్పి నివారణకు చింతపండు నీళ్లు బెస్ట్ మెడిసిన్
మధ్యాహ్నకాగానే చాలా మందిలో బద్ధకం, నీరసంగా అయిపోతుంటారు. అలాంటప్పుడు ఒక గ్లాసు చింతపండు నీళ్లు తాగితే, అది శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందించి నీరసాన్ని మాయం చేస్తుంది. అంతేకాదు మలబద్ధకం, అజీర్తి వంటి సమస్యలు శాశ్వతంగా దూరమవుతాయి. నెలసరి సమయంలో వచ్చే కడుపునొప్పి, Cramps మహిళలను తీవ్రంగా వేధిస్తాయి. చింతపండులో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు, పీరియడ్స్ సమయంలో వచ్చే నొప్పిని తగ్గించి, శరీరానికి మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి.
గుండె జబ్బుల ముప్పు తగ్గుతుంది
చింతపండు నీళ్లు మన గుండెను పటిష్టంగా ఉంచడంలో ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి. గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు, శరీరంలో వచ్చే మార్పులను అదుపు చేయడంలో సహాయపడుతుంది. చింతపండు నీళ్లలో ఉండే పీచు పదార్థం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు రక్తనాళాల్లో పేరుకుపోయే చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి. రక్తం గడ్డకట్టే ప్రమాదాన్ని నివారించి, రక్తప్రసరణ సక్రమంగా సాగేలా చేస్తుంది. ఫలితంగా గుండెపోటు వంటి తీవ్రమైన గుండె జబ్బుల ముప్పు చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్లను అడిగి తీసుకోవడం మంచిది
చింతపండు నీళ్లను మరీ ఎక్కువగా తాగినా సమస్యే. ఇది కొన్ని రకాల మందుల పనితీరుకు అడ్డుపడవచ్చు. కాబట్టి, మోతాదుకు మించి తీసుకోకపోవడమే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు…డాక్టర్లను సంప్రదించి తాగడం ఉత్తమం.