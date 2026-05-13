Tea: హోటల్ టీ అంత రుచిగా ఎందుకుంటుందో తెలుసా? అసలు సీక్రెట్ ఇదే!

హోటల్ టీ అనగానే ఆ చిక్కదనం, పైన కట్టే మీగడ పొర గుర్తొస్తాయి. అయితే చాలామంది అనుకున్నట్టు అది కేవలం ఎక్కువ టీ పొడి వేయడం వల్ల వచ్చే రుచి కాదు.
రెండు కప్పుల నీళ్లు తీసుకుని వేడి చేయాలి. తర్వాత అందులో రెండు చెంచాల టీ పొడి, ఒక చెంచా పంచదార వేయాలి.
టీ పొడి, పంచదార నీటితో కలిసి బాగా మరగాలి. కానీ మరీ ఎక్కువగా మరిగి చేదు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఇదే టైంలో మరో పదార్థం కలపాలి.
ఇప్పుడు ఒకటి లేదా రెండు మారీ గోల్డ్ బిస్కెట్లు వేయాలి. కావాలంటే పార్లే-జి బిస్కెట్ కూడా వాడొచ్చు. బిస్కెట్ వేసి మరిగించాలి.
బిస్కెట్ వేసి మరిగించడం వల్ల టీ చిక్కగా, క్రీమీగా మారుతుంది. దీంతో టీ టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఒకసారి మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
