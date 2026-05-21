Natural Cooling Foods: ఎండలు మండిపోతున్నాయ్.. బాడీని కూల్గా ఉంచే 5 అద్భుతమైన ఆహారాలు ఇవే !
Natural Cooling Foods : ఏపీ, తెలంగాణలలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఐఎండీ హీట్వేవ్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో శరీరాన్ని చల్లగా, హైడ్రేటెడ్గా ఉంచే 5 నేచురల్ ఫుడ్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అబ్బా ఏం ఎండలు సామి! బాడీని కూల్గా ఉంచే ఫుడ్స్ ఇవే !
దేశవ్యాప్తంగా ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాలకు హీట్వేవ్ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఈ విపరీతమైన వేసవి ఉష్ణోగ్రతల్లో మన శరీరాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఈ టైమ్లో మన డైట్లో కొన్ని సహజసిద్ధమైన కూలింగ్ ఫుడ్స్ను చేర్చుకోవడం వల్ల బాడీ ఎల్లప్పుడూ హైడ్రేటెడ్గా, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. కీరదోసకాయ నుంచి కొబ్బరినీళ్ల వరకు.. ఇవన్నీ శరీర ఉష్ణోగ్రతను సహజంగా తగ్గించి, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి.
1. కీరదోసకాయ
కీరదోసకాయను ఒక సహజమైన కూలెంట్ అని చెప్పవచ్చు. దీనిలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మనం తినే ప్రతి కీరదోస ముక్క మన శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడానికి లోపల వర్క్ చేస్తుంది. ఇది బాడీ టెంపరేచర్ను కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది. చాలా సింపుల్గా, తక్కువ అంచనా వేసే ఈ కీరదోసకాయ వేడి వాతావరణంలో నిజంగా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
2. పుచ్చకాయ
పుచ్చకాయలో ఎక్కువ భాగం నీరే ఉంటుంది, అసలైన పాయింట్ కూడా అదే. ఇది శరీరంలోని వేడిని త్వరగా తగ్గిస్తుంది. డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా మనల్ని కాపాడుతుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింక్స్ ఇవ్వలేని అద్భుతమైన ఫ్రెష్నెస్ను ఈ పండు ఇస్తుంది. ఇందులో శరీరానికి కావలసిన అవసరమైన పోషకాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది కేవలం టేస్ట్ మాత్రమే కాదు, ఎండ మధ్యాహ్నాల్లో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
3. కొబ్బరి నీళ్లు
ఎండలు విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు కొబ్బరి నీళ్లకు తిరుగులేదు. ఇదొక అద్భుతమైన నేచురల్ ఎలక్ట్రోలైట్ డ్రింక్. అంటే ఇది కేవలం మనల్ని హైడ్రేట్ చేయడమే కాదు, ఎండల వల్ల బాడీ కోల్పోయిన ఎనర్జీని తిరిగి ఇస్తుంది. దీనివల్ల బాడీలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ మళ్లీ పెరుగుతాయి. శరీరం తన సమతుల్యతను తిరిగి పొందుతుంది. తీవ్రమైన ఎండల్లో మనం తాగడానికి వీలైన బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇది.
4. పెరుగు
పెరుగు మిగతా వాటికంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా పనిచేస్తుంది. ఇందులో ప్రోబయోటిక్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీని కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ముఖ్యంగా మన పొట్టపై చూపిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా శరీరం లోపల ఉండే వేడిని తగ్గిస్తుంది. వేసవి కాలంలో మీ పొట్ట అప్సెట్ అవుతుంటే, ప్రతిరోజూ మీ భోజనంలో పెరుగును కూడా పార్ట్ గా చేసుకోవడం చాలా మంచిది.
5. పుదీనా ఆకులు
పుదీనా కూడా శరీరానికి చల్లదనం ఇస్తుంది. అలాగే, జీర్ణవ్యవస్థను ప్రశాంతపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా శరీర ఉష్ణోగ్రతను యాక్టివ్గా తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కొన్ని పుదీనా ఆకులను నీళ్లలో వేసుకుని తాగినా, లేదా చట్నీ, రైతా రూపంలో తీసుకున్నా ఈ సమ్మర్లో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.