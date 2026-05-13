Mixer Grinder: మిక్సీని 3 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ వాడితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

మిక్సీ వాడకం ఎంత సులువో, అజాగ్రత్తగా ఉంటే అంత ప్రమాదం. చిన్న పొరపాట్లు ఒక్కోసారి పెద్ద ప్రమాదాలకు, పేలుళ్లకు దారితీయొచ్చు. మిక్సీ సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఈ 5 తప్పులు అస్సలు చేయకండి.
జార్ నిండుగా ఉంటే బ్లేడ్లు తిరగడానికి కష్టమవుతుంది. దీనివల్ల మోటార్ వేడెక్కి కాలిపోవడం లేదా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. జార్లో సగం వరకే వేయడం సురక్షితం.
మిక్సీని ఏకధాటిగా 3-5 నిమిషాలు వాడొద్దు. దీనివల్ల మోటార్ వేడెక్కి పేలే ప్రమాదముంది. ప్రతి 30 సెకన్లకు ఆపుతూ '30 సెకన్ల రూల్' పాటిస్తే మిక్సీ సురక్షితంగా, ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది.
మిక్సీ కింద భాగంలో వేడి గాలి బయటకు వెళ్లడానికి చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఈ వెంట్స్ దుమ్ము, ధూళితో మూసుకుపోతే, మోటార్ ఓవర్హీట్ అయి మిక్సీ పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
మిక్సీ జార్ నుంచి నీళ్లు లేదా జ్యూస్ లీక్ అవుతుంటే, అది మోటార్ లోపలికి వెళ్లి షార్ట్ సర్క్యూట్ లేదా మంటలు చెలరేగడానికి కారణం కావచ్చు. లీకేజీని గమనించిన వెంటనే దాన్ని సరిచేయాలి.
హై పవర్ మిక్సర్లను నాసిరకం ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డులతో అస్సలు వాడొద్దు. ఎప్పుడూ గోడకు ఉండే సురక్షితమైన, సరైన వాల్ సాకెట్లనే ఉపయోగించాలి.
జార్ బ్లేడ్లు సరిగ్గా తిరగకపోతే, మోటార్పై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అందుకే, ఎప్పటికప్పుడు బ్లేడ్లను శుభ్రం చేయాలి. అవి సులభంగా తిరుగుతున్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
మిక్సీని వాడుతున్నప్పుడు మోటార్పై దుమ్ము, జిడ్డు పేరుకుపోతుంది. దీనివల్ల స్పార్కింగ్, ఓవర్హీటింగ్ ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అందుకే మిక్సీ మోటార్ భాగాన్ని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.
Cotton Night Dress: స్టైల్, కంఫర్ట్ కోసం ఈ కాటన్ నైటీస్ బెస్ట్ ఆఫ్షన్!
Hairstyles: రెండు నిమిషాల్లో వేసుకోగల క్యూట్ హెయిర్ స్టైల్స్
Mirror Work Bangles: చేతులకు కొత్త మెరుపునిచ్చే మిర్రర్ వర్క్ గాజులు
Silver Anklets: సన్నటి వెండి పట్టీలు.. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి