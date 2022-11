చలికాలంలో జలుబు, దగ్గులను తరిమికొట్టే ఫుడ్స్ ఇవి...!

మందులు వాడినా కూడా ఫలితం పెద్దగా కనిపించదు. అయితే..... మన కిచెన్ లో లభించే కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో ఈ జలుబు, దగ్గులను తరిమికొట్టవచ్చట.

Health Tips-What is the reason why one person gets cold more than another

చలి రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది. ఈ చలికాలంలో దాదాపు అందరూ జబ్బున పడిపోతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా అందరిలోనూ జలుబు, దగ్గు వంటి జబ్బులు చాలా కామన్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి.ఇవి వచ్చాయంటే చాలు మనల్ని విపరీతంగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తాయి. మందులు వాడినా కూడా ఫలితం పెద్దగా కనిపించదు. అయితే..... మన కిచెన్ లో లభించే కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో ఈ జలుబు, దగ్గులను తరిమికొట్టవచ్చట. అవేంటో ఓసారి చూద్దాం...

1.అల్లం...

చలికాలంలో అల్లాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల మనం చాలా రకాల సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చట. అల్లంలో థర్మోజెనిక్ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ లక్షణం కారణంగా చల్లని వాతావరణంలో శరీరంలో వేడిని ఉత్పత్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది. చలికాలంలో ఒక వ్యక్తి వెచ్చగా ఉండటానికి సహాయపడే నివారణ చర్యగా ప్రజలు తమ ఆహారంలో చేర్చుకోగల ప్రాథమిక ఆహారాలలో ఇది ఒకటి. డైరెక్ట్ గా అల్లం తీసుకోలేకపోతే... ఆహారంలో, టీలో దీనిని జోడించి తీసుకోవాలి. ఇది యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది శీతాకాలంలో వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.

2.వెల్లుల్లి... ఇది బహుళ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్న ఒక ఆహారం. ఆహారం రుచిని అద్భుతంగా మార్చే అద్భుత ఆహారాలలో వెల్లుల్లి ఒకటి. రుచికరమైన చికెన్ సూప్/స్టీవ్ నుండి చాలా రకాల రుచికరమైన వంటల వరకు, వెల్లుల్లి ఒక అద్భుతమైన హెర్బ్/వెజిటబుల్. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే పోషకాలలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. కాబట్టి, మీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య సమస్యల నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుకోవచ్చు.

